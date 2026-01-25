На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
Сотрудники ТЦК прострелили колеса машины при попытке мобилизации в Днепропетровске
В Днепропетровске сотрудники территориального центра комплектования применили огнестрельное оружие против автомобиля мужчины, пытавшегося избежать мобилизации.
По информации издания «Страна», инцидент произошел в Днепропетровске на юго-востоке Украины, передает ТАСС.
Сотрудники территориального центра комплектования попытались мобилизовать мужчину, однако он оказал сопротивление и угрожал ножом работникам ТЦК, пишет источник.
После этого представители ТЦК открыли огонь по колесам его автомобиля, чтобы предотвратить побег. Другие подробности инцидента пока не раскрываются, отмечает издание.
В последние месяцы на Украине участились случаи силовой мобилизации, когда мужчин задерживают в общественных местах, а попытки уклонения от службы становятся все более опасными.
Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники украинского военкомата задержали мужчину прямо на катке в Одессе.
Военнослужащий Украины, сдавшийся у Димитрова, предложил российским военным координаты территориального центра комплектования для возможного авиаудара.
Во Львове сотрудник территориального центра комплектования толкнул девушку, пытавшуюся защитить своего молодого человека от принудительного призыва.