Во Львове сотрудник ТЦК толкнул девушку в сугроб при задержании мужчины
Во Львове сотрудник территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) толкнул девушку, пытавшуюся защитить своего молодого человека от призыва, сообщили местные СМИ.
Как пишет «Страна», инцидент произошел в момент, когда мужчину насильно заталкивали в микроавтобус. Девушка попыталась вытащить молодого человека, но сотрудник ТЦК оттащил ее от машины и грубо толкнул в сугроб. После этого служащий быстро направился ко второму микроавтобусу, передает ТАСС.
Прохожие, ставшие свидетелями произошедшего, поспешили на помощь девушке. На данный момент информации о ее состоянии не поступало.
Ранее сообщалось, что сотрудник ТЦК в городе Вишневое, расположенном под Киевом, во время насильственной мобилизации толкнул беременную женщину.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Ровно сотрудник ТЦК обрызгал из газового баллончика двух женщин, одна из которых была с малолетним ребенком.