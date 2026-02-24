Tекст: Ольга Иванова

Китай не приемлет попыток переложить на себя ответственность за украинский кризис, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин на брифинге, передает РИА «Новости».

Она подчеркнула, что официальная позиция Китая по ситуации на Украине остается объективной и беспристрастной, и это, по ее словам, «очевидно для всех».

Мао Нин напомнила, что Пекин неизменно выступает за продвижение мирных переговоров и прекращение огня, при этом Китай всегда действует последовательно и добивается дипломатического урегулирования конфликта. Она также отметила, что в отличие от других участников, КНР никогда не пыталась извлечь собственную выгоду из ситуации и не подливала масла в огонь.

«Китай никогда не подливал масла в огонь, никогда не преследовал личную выгоду, и, конечно же, мы не приемлем перекладывания вины и ответственности», – заявила Мао Нин. По ее мнению, любые попытки возложить на Пекин ответственность за украинский кризис беспочвенны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь назвал безосновательными обвинения США в том, что Китай «полностью поощряет» конфликт на Украине.

Китайский министр иностранных дел Ван И на Мюнхенской конференции по безопасности подчеркнул, что без последовательного диалога мир по Украине не будет достигнут.