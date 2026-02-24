В Москве отреставрировали особняк посольства Белоруссии

Tекст: Алексей Дегтярёв

Масштабные работы по сохранению исторического здания на Маросейке подошли к концу, сообщает Mos.ru.

Мастера привели в порядок лепной декор, выполнили гидроизоляцию цоколя и вернули фасадам свежий вид. Также были отреставрированы наружные лестницы и решетки на окнах.

«Главный дом усадьбы Румянцева-Задунайского – яркое украшение столицы, памятник архитектуры конца XVIII – середины XIX века. Он построен в стиле эклектики с элементами классицизма и барокко», – рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

Чиновник отметил, что особняк сохранил первоначальную планировку, а его фасады украшены скульптурами, символизирующими искусства и ремесла. Здание было возведено между 1778 и 1782 годами, предположительно по проекту Матвея Казакова или Василия Баженова.

В XIX веке усадьбой владел граф Николай Румянцев, а современный облик дом обрел к 1880 году при купце Грачеве. С 1957 года в особняке размещалось представительство БССР, а ныне находится посольство Белоруссии.

Летом прошлого года мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал скорое начало реставрации усадьбы Грачевка.