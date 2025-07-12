Собянин анонсировал скорое начало реставрации усадьбы Грачевка

Собянин сообщил о скором начале реставрации усадьбы Грачевка

Tекст: Мария Иванова

Усадьба Грачевка в Москве будет отреставрирована, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По его словам, Ховрино вошло в состав Москвы более 60 лет назад, однако сама усадьба долгое время принадлежала Московской области и только недавно полностью перешла в собственность города.

Собянин рассказал, что в этом году планируется начать разработку проекта реставрации исторического комплекса. Он уточнил: «Особняк в стиле французского ренессанса создал Лев Кекушев. Главный дом усадьбы напоминает застывшую морскую волну. Он богато украшен статуями-кариатидами, вазонами, изысканной лепниной и фирменным знаком архитектора – львами на мраморной лестнице, ведущей к дому».

Мэр добавил, что интерьеры особняка сохранили мраморные камины с порталами и зеркалами, а также бронзовые люстры и настенные бра. В конце 19 века по заказу купца Митрофана Грачёва были построены также двухэтажный служебный корпус, каретный сарай и конюшня.

Грачевка, как отметил Собянин, была популярным местом среди представителей творческой интеллигенции. Здесь бывали писатели Алексей Толстой и Владимир Гиляровский, композиторы Петр Чайковский и Александр Скрябин, поэт Валерий Брюсов и художник Кирилл Лемох.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о планах реновации многоэтажных домов в столице.

Ранее Собянин заявил, что строящаяся станция «Достоевская» на Кольцевой линии метро будет сдана к 2030 году.