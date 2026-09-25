Путин назвал политической клоунадой заявления Эстонии про нападение на Россию

Tекст: Вера Басилая

Путин назвал высказывания Херема о нападении на Россию политической клоунадой, передает РИА «Новости».

«Это тот случай, знаете, когда у нас в шутку говорят: цирк уехал, а клоуны остались. Это клоунада политическая», – заявил президент в ходе общения с прессой на Петербургском международном форуме объединенных культур.

Ранее телерадиокомпания ERR распространила информацию о том, что новый глава эстонского оборонного ведомства во время выступления в Тартуском университете 17 сентября текущего года допустил возможность нападения на Россию. По словам министра, с экономической точки зрения Эстонии было бы выгоднее нанести удар первой.

Впоследствии Херем попытался оправдаться, отметив, что его слова были сказаны наполовину в шутку в контексте рассуждений о последствиях затяжной мобилизации. Тем не менее, подобные заявления спровоцировали громкий скандал внутри самой республики.

Путин назвал заявления западных стран о возможной войне с Москвой провокацией и целенаправленным раздуванием ситуации

Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала главу эстонского внешнеполитического ведомства ответить за угрозы в адрес Москвы.

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев пообещал уничтожить республику в случае превентивного удара по российской территории.