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Суд разрешил Пентагону отстранить ИИ-компанию Anthropic от контрактов
Американский апелляционный суд позволил Министерству обороны США исключить разработчика искусственного интеллекта Anthropic из числа подрядчиков из-за угрозы национальной безопасности.
Американский апелляционный суд разрешил властям отстранить компанию-разработчика искусственного интеллекта Anthropic от участия во всех контрактах Министерства обороны, передает РИА «Новости».
В марте Пентагон официально уведомил руководство Anthropic о признании компании угрозой для цепочки поставок, планируя полностью отказаться от ее услуг к концу сентября. Однако ранее суд заблокировал внесение разработчика в черный список.
«Это дело связано с решением министерства войны исключить Claude, продукт в области искусственного интеллекта, разработанный компанией Anthropic PBC, из своей цепочки поставок… Anthropic оспаривает это исключение, утверждая, что оно является произвольным, не предусмотрено регулирующим законодательством и противоречит конституции. Мы отклоняем эти доводы», – говорится в судебном документе.
Инстанция пришла к выводу, что у Минобороны были достаточные основания считать использование Claude угрозой национальной безопасности. Встроенные ограничения модели неоднократно мешали выполнять запросы госструктур, а во время одной из зарубежных военных операций у ведомства возникли сомнения в ее эффективности.
Конфликт обострился из-за отказа руководства Anthropic предоставить военным полный доступ к своим технологиям. В компании считают, что пока рано применять их при создании автономных видов вооружений, а использование ИИ для внутренней слежки не имеет юридической базы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны США запланировало полностью удалить программное обеспечение Anthropic из своих систем к концу сентября.
В ответ американская корпорация подала судебный иск против военного ведомства. Ранее разработчик признал отсутствие технической возможности для контроля своих технологий после их передачи Пентагону.