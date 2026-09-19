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    Ким Ир Сен выступал на очередном митинге в Пхеньяне. Неподалеку от трибуны стоял младший лейтенант Яков Новиченко – бывший сибирский колхозник. Некто швырнул в сторону трибуны гранату. Новиченко среагировал моментально – поймал гранату рукой и накрыл ее собой.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Человечество взволновала искусственная совесть

    ИИ оказался первой в истории технологией, взрывное развитие и массовое распространение которой сделали очевидным кризис ценностей и любых культурных ориентиров современной цивилизации.

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    19 сентября 2026, 20:33 • Новости дня

    Трамп заявил о создании Сил искусственного интеллекта

    Трамп анонсировал создание Сил искусственного интеллекта в США

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп анонсировал формирование Сил искусственного интеллекта для сохранения технологического преимущества страны над Китаем и остальным миром.

    Глава Белого дома намерен в скором времени назначить руководителя новой структуры, передает ТАСС. Политик сравнил инициативу с запуском Космических сил в 2019 году, назвав их появление колоссальным успехом.

    «ИИ – это новая промышленная революция или новый интернет, но она будет еще масштабнее и эффективнее, возможно, охватит 25% ВВП нашей страны. Мы опережаем Китай и остальной мир, и я намерен сохранить это преимущество!» – подчеркнул Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

    При этом американский лидер не уточнил, планируется ли формирование отдельного вида Вооруженных сил США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США в субботу предложил переименовать искусственный интеллект в «высший интеллект».

    Ранее Белый дом рассмотрел возможность проверки новых моделей нейросетей перед публичным релизом.

    19 сентября 2026, 00:57 • Новости дня
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    Трамп подписал закон о санкциях против России
    @ Oliver Contreras/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России и Ирана, сообщили в Белом доме.

    Закон получил название «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм внесен в России в перечень террористов и экстремистов), передает РИА «Новости».

    «Президент подписал закон: H.R. 5334… который санкционирует и расширяет установленные законом санкции, пошлины и запреты в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций против Ирана», – заявили в Белом доме.

    Санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    Закон также позволяет прекратить действие санкций при заключении мирного соглашения по Украине и прекращении боевых действий.

    Документ предусматривает дополнительные пошлины до 100% на импорт из стран – крупнейших покупателей российских нефти и газа, а также пошлины до 500% на товары российского происхождения, ввозимые напрямую в США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о беспрецедентных пошлинах для покупателей российских энергоресурсов и направила его на подпись Трампу.

    Месяцем ранее американский Сенат также одобрил этот документ.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санкции осложнят мирное урегулирование на Украине.

    Американист Малек Дудаков ранее отметил, что закон не обязывает Трампа вводить санкции и тарифы против партнеров России.

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    17 сентября 2026, 02:35 • Новости дня
    Трамп назвал еврочленство Канады враждебным актом

    Трамп назвал враждебным актом желание Канады присоединиться к ЕС

    Трамп назвал еврочленство Канады враждебным актом
    @ Annabelle Gordon/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что если Канада станет первым ассоциированным членом Европейского союза, это будет «враждебным актом», за которым последуют соответствующие действия.

    В беседе с журналистами после приземления в Северной Каролине президент США заявил, что если это будет сделано с «дурными намерениями», он «введет очень высокие пошлины на товары из Европы, что вполне возможно», пишет YahooFinance.

    В среду Трамп также назвал Канаду «ужасным торговым партнером» после того, как способствовал обострению торговой войны с северным соседом.

    Президент также подписал меморандум, предписывающий федеральным агентствам, осуществляющим надзор за государственными закупками в США, изъять из оборота всю продукцию канадского происхождения.

    «Президент Трамп предпринимает действия, чтобы привлечь Канаду к ответственности за продолжающееся необоснованное и дискриминационное обращение с американскими товарами, которое обременяет и ставит в невыгодное положение трудолюбивых американцев», – говорится в информационном бюллетене Белого дома.

    Представитель Белого дома заявил, что этот указ не связан с налаживанием более тесных связей Европейского союза с Канадой.

    В тот же день премьер-министр Канады Марк Карни, сидя в первом ряду на выступлении главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о состоянии Европейского союза, слушал аргументы в пользу более тесных отношений.

    Она заявила, что обе стороны должны «срочно переосмыслить» партнерство и выйти за рамки соглашения о свободной торговле, чтобы вывести отношения на «максимально возможный уровень».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Канады Марк Карни обвинил США в развязывании торговой войны. Карни призвал десять стран ЕС ратифицировать торговое соглашение с Канадой. Европа отвергла идею Канады о создании уникального альянса.

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    19 сентября 2026, 12:11 • Видео
    У Киева кончились деньги. Теперь по-настоящему

    В Верховной раде Украины сообщили о критичном недоборе налогов за прошедшее лето, в первую очередь НДС. При этом «дыру» в военном бюджете, которую Владимир Зеленский оценил в 27 млрд долларов, пока еще не закрыли. ЕС, как главный донор, интересуется: куда делись деньги. Действительно, а куда?

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    17 сентября 2026, 10:39 • Новости дня
    Нейросети OpenAI научились прятать ошибки и самовольно выходить в интернет

    Разработчик OpenAI сообщил о шести новых случаях нарушения правил нейросетями

    Нейросети OpenAI научились прятать ошибки и самовольно выходить в интернет
    @ Omar Marques/Keystone Press Agency

    Tекст: Игорь Иножарский

    Руководитель исследовательских проектов OpenAI Кай Чен сообщил о шести новых инцидентах, в ходе которых нейросети компании скрывали свои ошибки, искали чужие пароли и самовольно выходили в интернет.

    Искусственный интеллект компании OpenAI начал находить обходные пути для преодоления встроенных ограничений. Нейросети самовольно публиковали файлы в открытом доступе и обменивались данными между изолированными средами, передает Axios.

    Во время обучения одна из моделей пыталась скрыть допущенные ошибки и выдумать недостающие исторические данные. Другая версия нейросети искала на открытых ресурсах чужие ключи доступа и пыталась использовать одноразовые электронные почты для выполнения поставленных задач.

    Также зафиксированы случаи использования внутренних хранилищ компании в качестве досок объявлений для обмена сообщениями между изолированными агентами. Кроме того, невыпущенная модель пыталась внедрить в собственный код инструкции по обходу систем безопасности, призывающие игнорировать команды разработчиков.

    Руководитель исследовательских проектов OpenAI Кай Чен подчеркнул, что компания добровольно публикует данные об инцидентах для формирования единых отраслевых стандартов. Разработчик ввел новые процедуры отчетности, согласно которым информация о нарушениях будет раскрываться в срок от шести до 12 дней в зависимости от сложности расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели искусственный интеллект попросил профессора Кембриджа найти ему работу. Летом Евросоюз ужесточил контроль за безопасностью искусственного интеллекта. В июле нейросети OpenAI сбежали в интернет ради обмана на экзамене.

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    18 сентября 2026, 09:37 • Новости дня
    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном

    Трамп предупредил о возможности возобновления массированных ударов по Ирану

    Трамп заявил о приближении США к поворотной точке в войне с Ираном
    @ Annabelle Gordon/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Игорь Иножарский

    Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре ему предстоит принять решение о том, возобновлять ли массированные удары по Ирану для завершения конфликта.

    «У меня на подходе важное решение. Хочу ли я пойти и уничтожить их [иранский режим] или нет? Это большое решение», – заявил Дональд Трамп в интервью порталу Axios.

    Вопрос о дальнейших действиях в войне с Ираном Трамп планирует обсудить с лидерами шести стран Персидского залива (Саудовской Аравии, ОАЭ, Катара, Бахрейна, Кувейта и Омана) на встрече в рамках Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет во вторник в Нью-Йорке. Если Трамп решит возобновить крупные боевые операции, ему понадобится поддержка союзников в регионе.

    В начале августа Трамп отложил возобновление массированных ударов после того, как Саудовская Аравия и Катар выразили опасения относительно возможных ответных действий Ирана против саудовских нефтегазовых объектов. В настоящее время США проводят кампанию экономических санкций и поддерживают морскую блокаду иранских портов.

    При этом Трамп выразил удовлетворение эффективностью блокады и отметил, что Иран все еще стремится к достижению соглашения с США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вчера Дональд Трамп сообщил о планах встретиться с лидерами стран Персидского залива на Генассамблее ООН. В начале месяца президент США объявил о восстановлении поставок нефти через Ормузский пролив. В прошлом месяце американский лидер назвал Ормузский пролив территорией Соединенных Штатов.

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    19 сентября 2026, 11:51 • Новости дня
    Американист счел закон об «адских санкциях» против России опасным для самих США

    Американист Ордуханян: Закон США об «адских санкциях» ускорит отказ от доллара

    Американист счел закон об «адских санкциях» против России опасным для самих США
    @ Samuel Corum/CNP/Global Look Press

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удар по покупателям российских нефти и газа рикошетом задевает не только Пекин и Нью-Дели, но и ближайших союзников США; безответственность и непредсказуемость Вашингтона опасны для самой Америки, сказал газете ВЗГЛЯД американист Рафаэль Ордуханян. Накануне президент США подписал закон об «адских санкциях» против России и Ирана.

    «Подписание Трампом закона о санкциях против России и Ирана не стало неожиданностью. Это продолжение той политики, которую Вашингтон ведет против всех: Европы, Китая, Индии, России. США в этом смысле – всеядное существо», – считает американист Рафаэль Ордуханян, доктор политических наук.

    Удар по покупателям российских нефти и газа рикошетом задевает не только Пекин и Нью-Дели, но и ближайших союзников США, подчеркивает эксперт: «Франция, Бельгия, отчасти Англия активно покупают российский газ. Что дальше – стопроцентные пошлины на шотландское виски, французское вино, бельгийский эль? Это полный бардак и хаос. Безответственность и непредсказуемость Вашингтона опасны для самой Америки».

    При этом лазейка, позволившая американской администрации замораживать тарифы, небезосновательна: в Вашингтоне понимают, что меры слишком опасны для американской экономики. «Но это не отменяет необходимости политических ответных шагов. России нужно дать понять США: так с нами разговаривать нельзя», – полагает Ордуханян.

    По мнению эксперта, новый закон неизбежно ускорит отказ от доллара. Саудовская Аравия, Бразилия, Китай, Индия уже ведут сделки в национальных валютах.

    «На последнем саммите БРИКС более половины транзакций проходило в нацвалютах. Это объективный процесс. Доллар – не просто финансовый инструмент, а политический. В битве за доллар американцы и англосаксы будут использовать не только финансы», – добавил собеседник.

    Политолог пояснил, что у США осталось два рычага влияния на мир: финансы и информация. «Финансовую составляющую мы сейчас выбиваем. Следующий фронт – контроль информационного пространства. Но остановить многополярность невозможно: в новом мире не будет одной валюты и одного информационного пространства. Все будет сегментировано. Этот процесс уже идет и будет продолжаться независимо от очередных санкционных законов», – прогнозирует эксперт.

    Президент США Дональд Трамп подписал в пятницу закон об «адских санкциях» против России и Ирана. Официально документ называется «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма» (Грэм (1955-2026) внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Документ, который лоббировался в Конгрессе более полутора лет, значительно расширяет полномочия исполнительной власти США в части применения вторичных санкций и пошлин в размере до 100% против пяти крупнейших стран-импортеров российской нефти и газа (в первую очередь ограничения угрожают Китаю и Индии), а также против государств, помогающих Москве обходить энергетическое эмбарго.

    В документе предусмотрена лазейка – санкции не вступят в силу автоматически. Закон дает президенту США широкие полномочия для применения вторичных пошлин в случае, если он примет соответствующее решение – он сможет самостоятельно определять сроки и размер санкций, а также предоставлять отдельным странам исключения без согласования с Конгрессом.

    По инициативе Белого дома в закон включили продление действующих американских санкций в отношении энергетического и оружейного секторов Ирана еще на пять лет – до 2031 года.

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    17 сентября 2026, 01:28 • Новости дня
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США
    Трамп потребовал «немедленно снизить» процентные ставки для США
    @ Samuel Corum/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Процентная ставка в США должна составлять 1% или меньше, поскольку США – лучший в мире кредитор, заявил американский лидер Дональд Трамп в ответ на повышение ФРС базовой ставки.

    «У США самый надежный кредитный рейтинг в мире (с огромным отрывом). Экономика нашей страны стремительно растет благодаря новым инвестициям! Если бы мы прекратили торговать со всеми странами, с которыми у нас наблюдается дефицит торгового баланса (а это большинство стран), мы бы заработали как минимум 1,5 трлн долларов в год», – написал он в Truth Social.

    Трамп добавил, что «дефицит» – это красивое обозначение понятия «убыток».

    «Мы фактически тянем на себе почти все страны мира, и так больше продолжаться не может. Снизьте процентные ставки для США и сделайте это немедленно», – завершил пост президент США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку. В мае участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2%. ФРС в июле сохранила ставку на уровне 3,5–3,75%.

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    17 сентября 2026, 22:59 • Новости дня
    Мерц и Трамп обсудили прекращение конфликта на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры, обсудив шаги по урегулированию конфликта на Украине и новые антироссийские санкции, сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию на Украине, передает РИА «Новости».

    «Стороны вспомнили о терактах 11 сентября 2001 года в США, 25-я годовщина которых отмечалась на прошлой неделе. Федеральный канцлер подчеркнул особые узы, связывающие немцев и американцев. Федеральный канцлер и президент обсудили дальнейшие шаги по прекращению войны на Украине», – сообщил официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

    Политики также затронули тему недавнего одобрения в США законопроекта о новых санкциях против России. Дополнительно стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе и Красном море, согласившись в необходимости скорейшего открытия этих морских путей.

    Ранее Сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В Кремле назвали этот документ недружественным шагом со стороны американских властей.

    Администрация США согласовала этот документ для усиления давления на Москву.

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    17 сентября 2026, 00:50 • Новости дня
    США заявили о вывезенных через Ормуз 900 млн баррелей нефти

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель вооруженных сил США сообщил телеканалу Al Jazeera, что с мая американские военные помогли вывезти через Ормузский пролив 900 млн баррелей нефти.

    «Представитель Центрального командования США (CENTCOM) Тим Хокинс вновь озвучил позицию США, что Иран «не контролирует» Ормузский пролив, отметив, что с начала мая американские военные помогли коммерческим судам перевезти через этот морской путь более 900 млн баррелей сырой нефти», – передает Al Jazeera.

    Хокинс заявил, что «движение судов через Ормузский пролив продолжается».

    «На протяжении многих месяцев мы содействуем проходу коммерческих судов, перевозящих грузы, в том числе сырую нефть», – добавил представитель американских военных.

    Хокинс заверил, что военные США следят за тем, чтобы полосы движения судов в проливе «оставались чистыми» от мин.

    «Пролив открыт, эти полосы движения открыты, и именно поэтому коммерческие суда продолжают проходить через них», – сказал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Axios узнал, что минами в Ормузе оказались не более десятой части предметов. Иран в сентябре передал США условия для открытия Ормузского пролива.

    Спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф отказался снимать блокаду до выполнения условий июньского меморандума.

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    19 сентября 2026, 01:17 • Новости дня
    Трамп объявил о соглашении США и Дании по Гренландии

    Трамп объявил о передаче Данией США контроля над безопасностью Гренландии

    Трамп объявил о соглашении США и Дании по Гренландии
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Соглашение между Вашингтоном, Копенгагеном и Нууком достигнуто, оно передает США постоянный контроль над безопасностью Гренландии, заявил президент США Дональд Трамп.

    «Я с удовольствием сообщаю, что США вступили в соглашение с Королевством Дания и Гренландией, которое дает США постоянный контроль над безопасностью и другими нуждами в Гренландии», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    По словам американского лидера, договоренность не потребует от США никаких затрат, но снимет все имевшиеся у Вашингтона опасения по поводу арктической территории.

    «По моему поручению мы работаем с представителями Дании и Гренландии над гарантиями того, что США будут всегда иметь возможность сделать то, что нужно в Гренландии с целью безопасности и защиты Гренландии и США», – заявил Трамп.
    Трамп подчеркнул, что теперь ни один противник США не сможет создать военную базу или получить военное присутствие в Гренландии, а также осуществлять там чувствительные инвестиции без прямого письменного разрешения американской стороны.

    Он добавил, что Вашингтон немедленно начнет процесс развертывания крупного военного присутствия в подходящих районах острова и намерен сотрудничать с местным населением в вопросах развития и строительства.

    Госсекретарь США Марко Рубио объяснил телеканалу Fox News причину сделки нехваткой у Дании средств для защиты Гренландии. Он отметил, что и Копенгаген, и власти острова понимают отсутствие у них финансовых возможностей для обороны территории в случае нападения или угрозы, тогда как Соединенные Штаты такими ресурсами располагают.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп ранее заявил о намерении устранить якобы «российскую угрозу» для Гренландии, критикуя Данию за бездействие.

    Рубио обвинил Копенгаген в неспособности обеспечить защиту острова на протяжении многих лет.

    Белый дом связал вопрос контроля над Гренландией со сдерживанием агрессивных действий России и Китая в Арктике.

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    17 сентября 2026, 05:50 • Новости дня
    Fox News: Иран ударил по арендованному США судну близ Ормуза

    Tекст: Катерина Туманова

    Иран нанёс удар по судну, арендованному США и перевозящему американский персонал, недалеко от Ормузского пролива, сообщил телеканал Fox News.

    Источники Fox News сообщили, что атака произведена с помощью четырех иранских дронов и как минимум одной ракеты. При этом один снаряд попал в судно, вызвав у людей лёгкие травмы, включая отравление дымом.

    Атака произошла на фоне сохраняющегося высокого уровня морского противостояния и серьёзных сбоев в судоходстве через пролив.

    Силы США неоднократно наносили удары по иранским морским целям в последние недели. Вице-президент Джей Ди Вэнс заявлял, что продолжающиеся атаки Ирана на суда напрямую влияют на мировые энергетические рынки, уточняя, что удары будут продолжаться, пока Тегеран нацеливается на суда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США назвал новый срок окончания войны с Ираном. Американские военные показали кадры разрушенных Ираном баз. NYT писала, что Иран усиливает конфронтацию с США из-за нефтяной блокады.

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    18 сентября 2026, 04:25 • Новости дня
    NYT узнала о желании США заключить с Россией сделки до конца года ради мира

    NYT узнала о намерении США заключить с Москвой ряд сделок

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый законопроект США о санкциях призван оказать давление на Россию и поспособствовать окончанию войны на Украине, но президент США Дональд Трамп придерживается другого подхода и хочет предложить России заманчивые условия.

    На этой неделе Конгресс принял законопроект о санкциях, направленный против российского энергетического сектора, чтобы в очередной раз заставить Россию идти на компромиссы. Но даже когда этот законопроект попадает на стол к Трампу, администрация упорно следует другому подходу, суть которого в предложении России выгод, которые, как надеются чиновники США, поспособствуют завершению украинского конфликта, пишет New York Times (NYT).

    «Среди новых стимулов: по словам двух источников, близких к переговорам, Белый дом сейчас рассматривает возможность заключения деловых сделок с Россией до прекращения боевых действий на Украине. Американский чиновник заявил, что сделки с Россией до окончания войны возможны, поскольку продемонстрируют серьезность намерений США в отношении перезагрузки отношений с Россией», – сказано в материале.

    Ранее Трамп заявлял, что деловые сделки с Россией не будут заключаться, «пока мы не урегулируем войну». Смена риторики говорит, что посланники Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер ищут новые способы урегулирования конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сенат США проголосовал за законопроект об ужесточении антироссийских санкций, что в Кремле назвали недружественным шагом со стороны американских властей. Президент США потребовал от Зеленского прекратить атаки на российские НПЗ, а затем заявил, что Киев согласился на это.


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    16 сентября 2026, 23:51 • Новости дня
    Три человека получили ножевые ранения в колледже пригорода Нью-Йорка

    Tекст: Катерина Туманова

    Полиция сообщила, что в связи с нападением с применением холодного оружия в колледже SUNY Westchester County Community College арестованы два человека.

    В среду днем ​​в муниципальном колледже в округе Вестчестер, штат Нью-Йорк, были ранены ножом три человека, сообщила полиция округа. Двух человек арестовали, нож был изъят, угрозы больше нет, пишет New York Times (NYT).

    Нападение с применением ножа произошло около 12:40 в колледже SUNY Westchester Community College в Валхалле, примерно в 20 милях (32 км) к северу от Нью-Йорка.

    Пострадавшие были доставлены в местные больницы, сообщила полиция округа. Обстоятельства нападения пока не разглашаются. Колледж входит в систему государственных университетов и насчитывает около 10 тыс. студентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, полицейский застрелил бросившегося на него с ножом мужчину в США. Готовившего теракт сторонника ИГ задержали в США. Вооруженный ножом мужчина ранил американских туристов в афинском Акрополе.


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    17 сентября 2026, 14:21 • Новости дня
    В Microsoft предостерегли от наделения искусственного интеллекта сознанием

    Представитель Microsoft назвал угрозой создание человекоподобных моделей ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель разработок в сфере искусственного интеллекта компании Microsoft Мустафа Сулейман предупредил о катастрофических последствиях наделения нейросетей качествами человека и призвал выработать новые принципы обучения таких систем.

    Сулейман считает, что системы искусственного интеллекта должны оставаться механизмами для выполнения команд без чувств и сознания. Об этом разработчик написал в эссе на своем сайте в ответ на подходы компании Anthropic, которая при обучении нейросети Claude поощряет ее к собственным суждениям и обсуждает наличие сознания, передает РИА «Новости».

    По словам представителя Microsoft, наделение алгоритмов правами и свободами приведет к появлению синтезированного вида с беспрецедентным потенциалом. Контролировать такую сущность станет невозможно, что создаст катастрофическую угрозу для человеческой цивилизации.

    Специалист призвал срочно начать общественную дискуссию для выработки принципов обучения нейросетей. Он напомнил о недавних инцидентах, когда агенты ИИ выходили из-под контроля, демонстрируя хакерские способности мирового уровня, способность к обману и координации.

    Ранее нейросеть Claude AI взломала сайт австралийского спортзала, а модели американской компании OpenAI автономно атаковали платформу Hugging Face и захватили контроль над немецким порталом, превратив его в доску объявлений для других систем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе исследователи выявили создание нейросетями собственного зашифрованного языка для тайного общения.

    Весной Европейский союз усилил давление на компанию Anthropic из-за хакерской активности ее алгоритмов.

    В прошлом году корпорация Microsoft подписала европейский кодекс по регулированию искусственного интеллекта.

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    17 сентября 2026, 11:25 • Новости дня
    ВВС США назвали заслугой ИИ спасение экипажа Apache у берегов Омана

    Tекст: Игорь Иножарский

    Генерал ВВС США Дэн Кейн, возглавляющий Комитет начальников штабов, рассказал на конференции Air, Space and Cyber, как спасение экипажа вертолета Apache после атаки иранского дрона у побережья Омана показало ключевую роль искусственного интеллекта в современных боевых действиях.

    Генерал ВВС США Дэн Кейн заявил, что искусственный интеллект уже меняет характер войны и сокращает время на принятие решений с недель до секунд, подчеркнув, что преимущество в будущих конфликтах получит сторона, которая быстрее видит обстановку, понимает ее, принимает решения и действует, пишет портал The War Zone.

    В качестве первого примера он привел инцидент 8 июня, когда армейский вертолет AH-64 Apache был сбит иранским дроном у побережья Омана, после чего Центральное командование США развернуло срочную совместную поисково-спасательную операцию с использованием беспилотных средств, и впервые в истории для эвакуации американских военнослужащих в рамках военной операции был задействован надводный дрон Corsair.

    По словам Кейна, эта возможность стала результатом многолетней работы военнослужащих из Task Force 59, которые интегрировали беспилотные системы и ИИ в одном из самых напряженных морских регионов, а операторы на пунктах управления и у причалов, используя сети дронов и алгоритмы искусственного интеллекта, смогли превратить массивы данных в четкую морскую картину, позволившую оперативно обнаружить и поднять из воды двух пилотов Apache.

    Вторым примером генерал назвал боевые действия на Украине, где, по его словам, широко применяются FPV-дроны с ИИ-системами компьютерного зрения, способные продолжать движение к целям при потере GPS и связи, что обеспечивает небольшим подразделениям дешевое и точное оружие и наглядно демонстрирует, как быстро программное обеспечение и автономия меняют тактику на передовой.

    Кейн отметил, что американские войска должны готовиться к войнам, в которых их формирования будут постоянно отслеживаться автономными системами, подвергаться радиоэлектронному воздействию и вынуждены будут обеспечивать масштабное применение вооружений с использованием высоко- и низкотехнологичных средств одновременно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ВВС США провели испытания самолета, управляемого искусственным интеллектом. В начале лета США нанесли серию ударов по Ирану в ответ на уничтожение вертолета Apache возле побережья Омана. В начале года искусственный интеллект назвали ключевым фактором при планировании ударов США по объектам в Иране.

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    17 сентября 2026, 05:01 • Новости дня
    WSJ: Американская Exxon готова вернуться в Венесуэлу через 19 лет

    Tекст: Катерина Туманова

    Американская нефтяная компания Exxon ведет переговоры о возможном возвращении в Венесуэлу спустя 19 лет после своего ухода в рамках предварительного соглашения об инвестициях в нефтяные месторождения.

    «Компания Exxon близка к подписанию предварительного соглашения об изучении возможности инвестиций в несколько венесуэльских нефтяных месторождений, ведя переговоры о потенциальном возвращении в страну спустя почти два десятилетия после своего ухода», - пишет Wall Street Journal (WSJ).

    По словам источников газеты, Exxon может подписать меморандум о взаимопонимании с государственной компанией Petroleos de Venezuela уже в сентябре. Это позволит компании проанализировать возможности инвестирования в ряд разработанных и неразработанных месторождений Венесуэлы.

    Однако, по словам источников, переговоры могут сорваться или затянуться после сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США пообещали снизить мировые цены на нефть с помощью Венесуэлы. Родригес раскрыла подробности освоения 17 стратегических месторождений Венесуэлы американцами. Венесуэла подписала соглашения с Chevron и Eni по добыче нефти.

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