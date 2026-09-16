Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.14 комментариев
ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку
ФРС США увеличила базовую процентную ставку до 3,75-4% годовых
Американская Федеральная резервная система (ФРС) увеличила ключевой показатель на 25 базисных пунктов по итогам сентябрьского заседания.
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку – на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, передает РИА «Новости». Данный шаг полностью совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
В последний раз ведомство шло на подобное ужесточение монетарной политики в июле 2023 года. Тогда ставка была увеличена до 5,25-5,5% годовых.
Ранее участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2% позже, чем они ожидали ранее.