ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку

ФРС США увеличила базовую процентную ставку до 3,75-4% годовых

Tекст: Вера Басилая

Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку – на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, передает РИА «Новости». Данный шаг полностью совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

В последний раз ведомство шло на подобное ужесточение монетарной политики в июле 2023 года. Тогда ставка была увеличена до 5,25-5,5% годовых.

Ранее участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2% позже, чем они ожидали ранее.