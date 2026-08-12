Всемирный банк сообщил о двукратном росте бедности на Украине

Всемирный банк зафиксировал рост уровня бедности на Украине до 41,6%

Tекст: Денис Тельманов

Резкое ухудшение экономического положения граждан Украины подтверждается свежими статистическими данными, передает РИА «Новости».

«Оценки Всемирного банка, основанные на микросимуляциях, показывают, что уровень бедности в 2025 году удвоился по сравнению с 2021 годом... Уровень бедности... оценивается в 41,6% в 2025 году по сравнению с 37% в 2024 году», – говорится в опубликованном документе.

В 2021 году этот показатель составлял около 20%, при этом в 2022 году исследования не проводились. Аналитики также обратили внимание на усиление социального расслоения. Коэффициент Джини, отражающий неравенство доходов, увеличился с 0,41 в 2023 году до 0,5 в 2025 году.

Подобные изменения авторы доклада связывают с нестабильной динамикой заработных плат и пенсий. Эксперты подчеркивают, что реальные доходы наименее обеспеченной части населения продолжают падать, тогда как благосостояние богатых граждан только растет.

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