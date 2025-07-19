Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.3 комментария
Стало известно о двукратном росте бедности на Украине
Доля жителей, оказавшихся за чертой бедности на Украине после начала спецоперации, увеличилась почти вдвое и достигла 37%.
Уровень бедности на Украине с начала спецоперации России в феврале 2022 года вырос почти вдвое и достиг 37%, передает ТАСС. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в интервью изданию «Новости.LIVE». Он отметил: «Уровень бедности на Украине с начала конфликта в 2022 году увеличился почти вдвое – до 37%. Все экономические процессы в стране происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет конфликт, на это влияют негативные ожидания».
Гетманцев выразил мнение, что после завершения боевых действий ситуация может измениться в лучшую сторону, однако, по его словам, уже сейчас необходимо обсуждать уровень прожиточного минимума для украинцев.
В то же время, по данным Всемирного банка за 2024 год, около 29% населения страны живут в бедности. Эксперты связывают ухудшение экономической ситуации с продолжающимся конфликтом и его последствиями для рынка труда и доходов населения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский экономист Людмила Черенько заявила, что уровень бедности на Украине вернулся к показателям 2002 года.