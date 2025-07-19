  • Новость часаПри ударе ВСУ по сельхозрынку в Херсонской области ранены два человека
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    Чем опасен новый пакет санкций Евросоюза
    Американист назвал причину появления в США отчета о лжи администрации Обамы о России
    Макрон объявил о новом этапе давления на Россию
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    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    Полянский напомнил о последствиях «утки» Обамы для России
    Зеленский сообщил о повреждении критической инфраструктуры в Сумах
    Пленный сообщил об угрозах «утилизации» украинцев азербайджанским командиром
    Российские туристы рассказали об отдыхе на новом курорте в КНДР
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Союз Берлина и Лондона дополняет абсурд западной политики

    Европейским лидерам необходимы громкие «решительные шаги» на фоне неопределенности в отношениях с США, все большего презрения в адрес Европы со стороны держав Азии и непонимания того, как выбираться из украинского кризиса.

    3 комментария
    Андрей Полонский Андрей Полонский Военные приготовления Запада работают против него

    На новом витке обострения с Западом инструментов – таких, чтоб враги не использовали за прошедшие годы, кроме прямого вторжения на театр военных действий, – у них не осталось. А у нас – при прочих равных – остались, и немало.

    6 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Не все европейцы хотят финансировать американский ВПК

    Россия уже показала серьезную устойчивость к санкциям, а Глобальный Юг не откажется от торговли с Москвой. Зато под прикрытием антироссийской риторики Трампу очень удобно обирать Европу и раскручивать ее на миллиардные оружейные контракты.

    0 комментариев
    19 июля 2025, 14:45 • Новости дня

    Стало известно о двукратном росте бедности на Украине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Доля жителей, оказавшихся за чертой бедности на Украине после начала спецоперации, увеличилась почти вдвое и достигла 37%.

    Уровень бедности на Украине с начала спецоперации России в феврале 2022 года вырос почти вдвое и достиг 37%, передает ТАСС. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в интервью изданию «Новости.LIVE». Он отметил: «Уровень бедности на Украине с начала конфликта в 2022 году увеличился почти вдвое – до 37%. Все экономические процессы в стране происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет конфликт, на это влияют негативные ожидания».

    Гетманцев выразил мнение, что после завершения боевых действий ситуация может измениться в лучшую сторону, однако, по его словам, уже сейчас необходимо обсуждать уровень прожиточного минимума для украинцев.

    В то же время, по данным Всемирного банка за 2024 год, около 29% населения страны живут в бедности. Эксперты связывают ухудшение экономической ситуации с продолжающимся конфликтом и его последствиями для рынка труда и доходов населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский экономист Людмила Черенько заявила, что уровень бедности на Украине вернулся к показателям 2002 года.

    18 июля 2025, 15:14 • Новости дня
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    WP: Трамп советовал Киеву перейти в наступление
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на неназванного украинского чиновника.

    По информации WP, в ходе телефонного разговора с Зеленским 4 июля Трамп заявил, что Украина не сможет изменить ход спецоперации, находясь в обороне, передает ТАСС. По словам источника издания, Трамп подчеркнул необходимость перехода Киева в наступление для достижения каких-либо успехов.

    В разговоре глава США также задал вопрос, может ли Украина нанести удары по Москве или Петербургу. В ответ Владимир Зеленский отметил, что такие действия возможны при наличии «правильного оружия».

    Напомним, администрация США опровергла заявления о якобы поддержке президентом Дональдом Трампом ударов по Москве и Петербургу, подчеркнув искажение информации в публикации Financial Times.

    Ранее СМИ сообщали, что Трамп спрашивал Зеленского об ударах ракетами по Москве и Петербургу. Кремль назвал не новыми публикации о возможных «ударах по Москве».

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    18 июля 2025, 21:19 • Новости дня
    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams

    The National Interest: У Украины осталось четыре танка Abrams из 31

    Россия уничтожила почти все переданные Украине танки Abrams
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Большинство танков Abrams, которые были поставлены на Украину из США, выведены из строя в ходе боевых действий, сообщили СМИ.

    По данным американского журнала The National Interest, из 31 переданного танка в распоряжении украинских военных осталось лишь четыре машины, передает Газета.Ru.

    В публикации отмечается, что основными трудностями при эксплуатации техники стали ограниченные возможности авиационной и артиллерийской поддержки. На эффективность использования Abrams повлияли также проблемы координации, а также нехватка технических специалистов и обученного личного состава.

    Аналитики подчеркивают, что несмотря на современные характеристики, техника оказалась уязвимой в условиях текущего конфликта.

    Ранее американские власти сообщили швейцарскому правительству о переносе сроков передачи пяти зенитных комплексов Patriot, чтобы ускорить их отправку на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, предложенная президентом США Дональдом Трампом новая схема помощи Киеву предполагает, что США будут поставлять оружие, а Европа оплачивать эти поставки.

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    19 июля 2025, 12:55 • Видео
    Трамп требует от Киева атаковать Россию?

    Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

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    19 июля 2025, 10:42 • Новости дня
    Макрон объявил о новом этапе давления на Россию
    Макрон объявил о новом этапе давления на Россию
    @ Alexis Sciard/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский лидер Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву.

    После телефонного разговора с Владимиром Зеленским французский президент Эммануэль Макрон в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России) объявил об ужесточении давления на Россию, передает РИА «Новости».

    Макрон отметил: «Я только что провел разговор с Владимиром Зеленским. Вместе с другими западными лидерами мы усиливаем давление на Россию, чтобы добиться безоговорочного прекращения огня».

    Президент Франции подчеркнул, что Париж и далее будет поддерживать украинскую сторону. Также Макрон приветствовал введение нового пакета санкций против России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность «военного ответа» со стороны потенциальных «миротворцев» на Украине в случае нападения. Макрон признал, что Франция исчерпала свои возможности по поставкам оружия на Украину.

    Французский политик Флориан Филиппо назвал Макрона «самовлюбленным идиотом» после его поведения в Албании.

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    19 июля 2025, 12:21 • Новости дня
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    ВС России нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины
    @ mod_russia

    Tекст: Мария Иванова

    В ночь на субботу ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными беспилотниками по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, выпускающим составные части ракет и ударных БПЛА.

    В итоге все назначенные объекты были поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение территориальному центру комплектования, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, отчитались в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по местам подготовки к запуску ударных беспилотников самолетного типа, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.

    Средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб и 349 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 664 самолета, 283 вертолета, 70 702 беспилотника, 619 ЗРК, 24 259 танков и других бронемашин, 1 577 боевых машин РСЗО, 27 576 орудий полевой артиллерии и минометов, 38 402 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    ВС России за прошедую неделю нанесли пять групповых ударов по военным целям на Украине.

    В частности, ВС России поразили цеха производящего дроны для ВСУ предприятия.

    Также на этой неделе ВКС сбили самолет МиГ-29 ВВС Украины.

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    18 июля 2025, 23:02 • Новости дня
    Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского в ближайшее время

    Журналист Херш: Вашингтон рассматривает насильственное смещение Зеленского

    Херш сообщил о планах США «насильственно сменить» Зеленского в ближайшее время
    @ Michael Kappeler/IMAGO/dts/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    США готовы предпринять меры по «насильственной смене власти» на Украине в пользу бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, если Владимир Зеленский не согласится уйти добровольно, заявил журналист Сеймур Херш в своем блоге на платформе Substack.

    По словам Херша, администрация США якобы рассматривает вариант «насильственной смены власти» на Украине, передает ТАСС.

    По его информации, Вашингтон обсуждает возможность смещения Зеленского и передачи полномочий бывшему главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который сейчас занимает пост посла Украины в Великобритании.

    Херш заявил, что Залужный якобы стал основным кандидатом на замену Зеленскому после того, как был отправлен в отставку за публичное признание тупиковой ситуации на фронте. В своем блоге журналист приводит слова источника: «Мне сообщили, что эта замена может произойти в течение нескольких месяцев.».

    По мнению Херша, Белый дом готов на силовое давление, если Зеленский не покинет пост добровольно. Такое решение якобы готов принять Дональд Трамп.

    Ранее Залужный заявил, что Украина долго не протянет в «войне на истощение».

    Социологическая группа отметила, что рейтинг доверия на Украине экс-главкома ВСУ Валерия Залужного существенно превысил показатели Владимира Зеленского.

    Газета ВЗГЛЯД рассматривала причины перестановки в правительстве Украины.

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    18 июля 2025, 20:30 • Новости дня
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    На Украине признали неспособность ВСУ перейти в наступление
    @ REUTERS/Ivan Anatolii Stepanov

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) не в состоянии перейти в наступление, как того якобы требует президент США Дональд Трамп, пишут украинские СМИ.

    Прошлогоднее вторжение в Курскую область осталось единственным наступательным маневром ВСУ, а текущие атаки приводят лишь к «незначительным продвижениям или вовсе завершаются без результатов, лишь замедляя при этом наступление российских войск», пишет издание «Страна», передает РИА «Новости»

    «У украинской армии резервов меньше, а потому и контратаки заканчиваются довольно быстро ввиду «стачивания» штурмовых отрядов. Без серьезных успехов, но с большими потерями», – отмечают журналисты.

    Также в публикации напомнили о частой критике в украинском обществе попыток безрезультатного наступления и призывах к переходу на стратегическую оборону ради минимизации потерь. Авторы материала выражают сомнения в наличии у ВСУ резервов для «большого» наступления и назвали сообщения о призыве Трампа к наступлению элементом внутренней пропаганды Киева, направленной на поддержание боевого духа и объяснение неудач в тактике контрударов.

    Ранее газета The Washington Post со ссылкой на неназванного украинского чиновника писала, что президент США Дональд Трамп высказал мнение, что оборона не принесет Киеву успеха, и поинтересовался возможностью ударов по российским городам.

    В феврале российские военные сорвали наступление ВСУ на Белгородскую область.

    В апреле начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении территории Курской области от украинских неонацистов.

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    18 июля 2025, 21:46 • Новости дня
    Bild: Трамп заставил Германию отдать Украине свои системы ПВО

    Bild: Трамп отказался поставлять ПВО Украине и потребовал действий от ФРГ

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп настаивает, чтобы европейские страны, включая ФРГ, поставляли на Украину системы ПВО из своих арсеналов, сообщает Bild.

    Как сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, Трамп отказался передавать Украине системы противовоздушной обороны из американских запасов, передает Lenta.ru. Вместо этого он потребовал, чтобы европейские страны, в первую очередь Германия, отправляли вооружения Киеву из собственных арсеналов.

    Также отмечается, что, по мнению Трампа, простого финансирования военной помощи Украине недостаточно, и союзники должны не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у американских производителей.

    В Германии, по данным издания, уже фиксируется нехватка систем ПВО из-за давления со стороны США. При этом Германия ранее выступала одним из ведущих поставщиков вооружений Киеву.

    Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал прояснить механизм замещения оружия США для Украины. Канцлер Германии ранее заявил о подготовке поставок дальнобойных вооружений Украине, произведенных британской и немецкой промышленностью.

    Между тем Франция, Италия, Чехия и Венгрия отказались закупать американское оружие для Украины, ссылаясь на планы по поддержке собственной промышленности.

    Напомним, Трамп предлагал новую схему поддержки Киева, согласно которой США будут поставлять вооружения за счет финансирования со стороны ЕС.

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    19 июля 2025, 10:50 • Новости дня
    Аналитик сообщил о недовольстве элиты Запада действиями Зеленского

    Аналитик Лейрос сообщил о недовольстве элиты Запада действиями Зеленского

    Аналитик сообщил о недовольстве элиты Запада действиями Зеленского
    @ Angelo Carconi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский столкнулся с критикой на Западе из-за репрессий против значимых для западных элит украинских политиков, включая бывшего президента Украины Петра Порошенко (внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму).

    Об этом заявил аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос заявил в статье для издания InfoBRICS, передает РИА «Новости».

    В материале отмечается, что, репрессируя политиков вроде бывшего президента Порошенко, Зеленский создает трудности для некоторых западных элит.

    В феврале Зеленский ввел бессрочные санкции против Порошенко.

    Ранее СНБО Украины наложил санкции на экс-президента Петра Порошенко по подозрению в госизмене.

    Порошенко, в свою очередь, обвинил Зеленского в коррупции и попытках переложить ответственность.

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    19 июля 2025, 00:20 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами

    Минобороны: 87 дронов ВСУ уничтожено за пять часов над регионами России

    Силы ПВО уничтожили за пять часов 87 БПЛА над российскими регионами
    @ Пресс-служба Минобороны России/Globallookpress.com

    Tекст: Ирма Каплан

    Средства ПВО уничтожили над регионами России за пять часов 87 дронов ВСУ, сообщило в Telegram-канале Минобороны страны.

    «В период с 18.15 мск до 23.05 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – сказано в посте.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 48 дронов были сбиты над территорией Брянской области, 12 – над Орловской, 10 – над Калужской и 8 – над Ростовской областями. Еще пять дронов уничтожены над Московским регионом, в том числе два, летевших на Москву.

    По одному БПЛА сбиты над территориями Тульской, Курской, Смоленской и Воронежской областей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 14.00 до 18.00 в пятницу российские силы ПВО уничтожили 26 украинских беспилотников.


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    19 июля 2025, 13:35 • Новости дня
    The Times: Убитого в Киеве полковника связали с подрывом «Северных потоков»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший полковник СБУ Иван Воронич, застреленный в Киеве, мог быть причастен к подрыву трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», сообщает The Times.

    По словам источника The Times, Воронич «использовал морские беспилотники против Черноморского флота России и занимал должность заместителя в подразделении под руководством Романа Червинского», которого называли «координатором» взрывов на газопроводах, передает ТАСС.

    «Он был ключевым фигурантом ряда операций, включая подрыв трубопроводов», – говорится в публикации The Times. Помимо этого, газета приписывает ему участие во вторжении в Курскую область и причастность к убийству Алексея Мозгового, командира бригады «Призрак» самопровозглашенной ЛНР, в 2015 году.

    Ранее СБУ подтвердила убийство полковника Воронича и  сообщила о ликвидации предполагаемых убийц полковника Воронича. В Сети появилось видео убийства полковника.

    Издание New York Times писало, что Воронич командовал группой, убившей лидера донбасского ополчения Арсена Павлова, известного как Моторола.

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    19 июля 2025, 04:26 • Новости дня
    ВСУ вывели из Купянска почти всех офицеров и убрали пункты управления

    Марочко: ВСУ вывели из Купянска офицеров и убрали пункты управления

    Tекст: Ирма Каплан

    Пункты управления украинскими войсками перенесли за пределы Купянска и почти все офицеры были выведены из города, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Если мы говорим про Купянск: по моей информации пункты управления же перенесены за пределы населенного пункта. То есть офицеры себя таким образом обезопасили. По сути, сейчас в Купянске офицеры практически не присутствуют», – сказал он ТАСС.

    По словам Марочко, эвакуация офицеров ВСУ, однако, не означает, что противник оставил город. Следуя тактике НАТО, офицеры ВСУ таким образом решили себя обезопасить, оставив на передовой рядовой состав, добавил он.

    Напомним, ранее сообщалось, что российские войска начали замыкать котел у Купянска. ВС России готовили ВСУ окружение под Купянском.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бойцы Вооруженных сил России разбили подразделения ВСУ под Купянском, сообщил 17 июля глава Харьковской ВГА Виталий Ганчев.



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    19 июля 2025, 02:43 • Новости дня
    Путин подтвердил Эрдогану настрой на дипломатическое решение украинского вопроса

    Tекст: Ирма Каплан

    Вечером пятницы состоялся телефонный разговор президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого состоялся обмен мнениями по текущим событиям в ближневосточном регионе, включая обострение ситуации в Сирии, украинскому вопросу и двусторонним связям.

    «При обсуждении украинской проблематики Владимир Путин подтвердил принципиальный настрой на поиск политико-дипломатического урегулирования конфликта и поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за готовность и далее содействовать проведению прямых российско-украинских переговоров на стамбульской площадке», – сообщили в Telegram-канале Кремля.

    Путин и Эрдоган также позитивно оценили состоявшееся 27 июня заседание межправительственной Российско-Турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, договорившись поддерживать контакты по выше обозначенным вопросам.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по событиям на Ближнем Востоке, в том числе по эскалации конфликта в Сирии.

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    18 июля 2025, 22:29 • Новости дня
    Суд на Украине заочно приговорил шахматиста Карякина к девяти годам тюрьмы

    Tекст: Вера Басилая

    Российскому шахматисту Сергею Карякину на Украине вынесли заочный приговор и назначили девятилетний срок заключения с конфискацией имущества.

    Сергей Карякин был заочно приговорен судом на Украине к девяти годам лишения свободы с конфискацией имущества, передает ТАСС.

    Ему предъявили обвинение в финансировании действий, которые, по версии украинских властей, были направлены на насильственное изменение границ страны.

    Карякин родился в Симферополе и является одним из самых титулованных российских шахматистов. В 2016 году он выиграл турнир претендентов, а в финале за мировое первенство уступил Магнусу Карлсену. В разные годы Карякин становился чемпионом мира по быстрым шахматам, блицу и дважды выигрывал командный чемпионат мира в составе сборной России.

    В марте 2022 года Международная шахматная федерация дисквалифицировала Карякина на шесть месяцев за публичную поддержку спецоперации на Украине. Позже шахматист заявил, что готов выступать на международных турнирах только при условии возвращения российского флага спортсменам.

    Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов объявлен в розыск на Украине.

    Служба безопасности Украины объявила в розыск российского певца Григория Лепса.

    Телеведущую Ольгу Скабееву на Украине обвинили в посягательстве на территориальную целостность страны.

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    19 июля 2025, 12:44 • Новости дня
    Большая часть танков Abrams прибыла на Украину из Австралии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Поставка танков M1A1 Abrams из Австралии на Украину началась после длительной задержки, причиной которой называли сопротивление Соединенных Штатов.

    Более половины из 49 танков M1A1 Abrams, обещанных Австралией, уже прибыли на Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на австралийский телеканал ABC и министра обороны страны Ричарда Марлза. Остальные поставки ожидаются в ближайшие месяцы.

    Ранее эти танки, списанные правительством премьера Энтони Альбанезе, считались «застрявшими» на территории Австралии на неопределенный срок из-за ряда препятствий, в том числе и сопротивления со стороны Соединенных Штатов. В мае премьер-министр Австралии сообщил Владимиру Зеленскому, что техника уже отправлена на Украину.

    Комитет по иностранным делам, обороне и торговле сената Австралии прошлым летом рекомендовал расширить военную помощь Украине, включая передачу техники даже списанных серий. По умолчанию предполагалось передавать вооружение Киеву, если не будет серьёзных возражений по конкретным единицам техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия уничтожила почти все танки Abrams, переданные Киеву странами Запада. Минобороны России показало уничтожение одного из танков Abrams с помощью беспилотника «Ланцет» в Курской области. В Польше заметили танки Abrams, которые были переданы Австралией для Украины.

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    18 июля 2025, 18:23 • Новости дня
    Эрдоган рассказал Путину о готовности Стамбула принять переговоры России и Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Турецкий лидер Тайип Эрдоган в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным подчеркнул важность новой встречи представителей России и Украины для прямого диалога.

    О состоявшемся телефонном разговоре Путина и Эрдогана сообщила администрация турецкого лидера, передает ТАСС. Президенты обсудили вопросы двусторонних отношений, а также региональные и мировые темы.

    Эрдоган отметил значимость начала третьего раунда прямых переговоров между Россией и Украиной. Президент Турции добавил, что страна готова принять встречу в Стамбуле, если обе стороны определят удобные для них даты переговоров.

    «Президент Эрдоган заявил, что важно начать третий раунд переговоров между Россией и Украиной, и что Турция продолжит принимать переговоры в Стамбуле, когда будут определены подходящие для сторон даты», – подчеркнули в администрации Эрдогана.

    Ранее спикер МИД Мария Захарова заявила о готовности делегации России отправиться в Стамбул для третьего этапа переговоров с украинской стороной.

    Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о готовности России к третьему раунду переговоров с Украиной. Он также сообщил об ожидании предложений Киева по началу нового этапа переговоров.

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    Глобальные элиты пытаются перетянуть Трампа на свою сторону

    Западные СМИ раскрыли новые детали разговора Трампа с Зеленским, где якобы обсуждались удары по Москве и Петербургу, а также переход ВСУ в наступление. Эксперты видят в этих публикациях политический месседж – попытку представить Трампа как изменившего свое отношение к России. Но публично он сопротивляется такому образу. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Трамп требует от Киева атаковать Россию?

      Несколько ведущих СМИ Запада написали о том, что президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с Владимиром Зеленским якобы призвал ВСУ перейти в наступление и ударить по Москве и Санкт-Петербургу. Можно ли этому верить?

    • Словакию сломали: 18-й пакет санкций ЕС принят

      После нескольких бесплодных попыток представители ЕС все-таки утвердили 18-й пакет санкций против России, который Франция ранее называла «самым жестким в истории». Что в него входит?

    • Мелания Трамп – тайный друг Украины

      Украинцы устроили сетевой флешмоб, осыпая комплиментами супругу президента США Меланию Трамп. Ранее сообщалось, что именно она убедила Дональда Трампа начать помогать Киеву. Как на самом деле?

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Трамп хвастается ракетно-бомбовым ударом по Ирану

      «Монументальный» ущерб, по заявлению президента США Дональда Трампа, нанесен американским ракетно-бомбовым ударом по иранским ядерным объектам. Реальный объем повреждений, отмечают аналитики, на данный момент оценить не представляется возможным.

    • Американский «город ангелов» (Лос-Анджелес) превратился в поле битвы

      Массовые беспорядки, грабежи и погромы продолжаются в крупнейшем городе американского штата Калифорния – Лос-Анджелесе. В регион направлены войска Национальной гвардии, введен комендантский час, а кроме того, происходящее стало причиной крупного внутриполитического кризиса в США.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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