Стало известно о двукратном росте бедности на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Уровень бедности на Украине с начала спецоперации России в феврале 2022 года вырос почти вдвое и достиг 37%, передает ТАСС. Об этом сообщил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в интервью изданию «Новости.LIVE». Он отметил: «Уровень бедности на Украине с начала конфликта в 2022 году увеличился почти вдвое – до 37%. Все экономические процессы в стране происходят с определенным знаком минуса, потому что на это влияет конфликт, на это влияют негативные ожидания».

Гетманцев выразил мнение, что после завершения боевых действий ситуация может измениться в лучшую сторону, однако, по его словам, уже сейчас необходимо обсуждать уровень прожиточного минимума для украинцев.

В то же время, по данным Всемирного банка за 2024 год, около 29% населения страны живут в бедности. Эксперты связывают ухудшение экономической ситуации с продолжающимся конфликтом и его последствиями для рынка труда и доходов населения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский экономист Людмила Черенько заявила, что уровень бедности на Украине вернулся к показателям 2002 года.