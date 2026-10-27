Кличко показал кадры разрушенного взрывами Южного моста в Киеве

Мэр Киева Кличко опубликовал фотографии поврежденного взрывами Южного моста

Tекст: Елизавета Шишкова

На опубликованных градоначальником кадрах зафиксированы масштабные разрушения ограждений переправы, передает ТАСС.

Украинское издание «Страна.ua» также показало кадры с огромной воронкой на Южном мосту и серьезными повреждениями рельсов метро.

Ранее власти закрыли движение по мосту, после чего в Киеве образовались огромные автомобильные пробки. Переправа соединяет левый и правый берега Днепра и связывает автотрассы на Одессу, Чоп и Харьков. По ней осуществляется существенная часть транзита грузов и военных перевозок.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны заявило о массированном ударе Вооруженных сил России по Южному мосту в Киеве.

Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении инфраструктуры метрополитена и переправы через Днепр.

Власти города изменили схему движения автобусов и поездов метро в связи с перекрытием объекта.