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Кличко показал кадры разрушенного взрывами Южного моста в Киеве
Мэр Киева Кличко опубликовал фотографии поврежденного взрывами Южного моста
Мэр Киева Виталий Кличко опубликовал фотографии серьезных повреждений Южного моста через Днепр и инфраструктуры метрополитена в украинской столице в результате взрывов.
На опубликованных градоначальником кадрах зафиксированы масштабные разрушения ограждений переправы, передает ТАСС.
Украинское издание «Страна.ua» также показало кадры с огромной воронкой на Южном мосту и серьезными повреждениями рельсов метро.
Ранее власти закрыли движение по мосту, после чего в Киеве образовались огромные автомобильные пробки. Переправа соединяет левый и правый берега Днепра и связывает автотрассы на Одессу, Чоп и Харьков. По ней осуществляется существенная часть транзита грузов и военных перевозок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Министерство обороны заявило о массированном ударе Вооруженных сил России по Южному мосту в Киеве.
Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил о повреждении инфраструктуры метрополитена и переправы через Днепр.
Власти города изменили схему движения автобусов и поездов метро в связи с перекрытием объекта.