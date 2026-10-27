Движение поездов в Свердловской области восстановили после схода вагонов

Движение поездов на Свердловской железной дороге полностью восстановили

Tекст: Алексей Дегтярёв

Движение было открыто 27 октября в 13.36 по местному времени на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль (южный обход Екатеринбурга), указала пресс-служба СвЖД в Max.

Сейчас грузовые поезда курсируют по обоим путям в штатном режиме.

В СвЖД напомнили, что 26 октября в 01.30 по местному времени произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием, а также сход вагонов в грузовом поезде, следовавшем по соседнему пути навстречу.

Пострадавших и угрозы экологии нет. На месте работали пожарные, восстановительные поезда и другая спецтехника. Причины происшествия устанавливаются.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что число сошедших с рельсов вагонов составило 39 единиц. Позднее ведомство доложило о ликвидации возникшего после схода вагонов открытого горения. Управление Роспотребнадзора региона организовало исследование качества воздуха в жилой зоне после происшествия.