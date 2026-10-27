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Движение поездов в Свердловской области восстановили после схода вагонов
Движение поездов на Свердловской железной дороге полностью восстановили
Движение поездов по второму пути на участке Решеты – Арамиль Свердловской железной дороги полностью восстановлено после схода вагонов, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги (СвЖД).
Движение было открыто 27 октября в 13.36 по местному времени на перегоне путевой пост Макарцево – Седельниково двухпутного электрифицированного участка Решеты – Арамиль (южный обход Екатеринбурга), указала пресс-служба СвЖД в Max.
Сейчас грузовые поезда курсируют по обоим путям в штатном режиме.
В СвЖД напомнили, что 26 октября в 01.30 по местному времени произошел сход вагонов грузового поезда с последующим возгоранием, а также сход вагонов в грузовом поезде, следовавшем по соседнему пути навстречу.
Пострадавших и угрозы экологии нет. На месте работали пожарные, восстановительные поезда и другая спецтехника. Причины происшествия устанавливаются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в ГУ МЧС по Свердловской области сообщили, что число сошедших с рельсов вагонов составило 39 единиц. Позднее ведомство доложило о ликвидации возникшего после схода вагонов открытого горения. Управление Роспотребнадзора региона организовало исследование качества воздуха в жилой зоне после происшествия.