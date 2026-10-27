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Потери ВСУ в зоне СВО за сутки составили порядка 1,1 тыс. военнослужащих
ВС России за прошедшие сутки продвинулись на всех направлениях спецоперации, при этом потери ВСУ составили порядка 1,1 тыс. военнослужащих.
Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Бугаевки, Рубежного, Великого Бурлука, Избицкого и Старого Салтова Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.
А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Суходолом, Лужками, Вакаловщиной и Пролетарским.
Противник при этом потерял более 165 военнослужащих и три бронемашины.
В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Студенка, Смородьковки, Глущенково, Нижнего Соленого, Моначиновки Харьковской области, Донецкого и Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР).
Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.
Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Камышевахи, Кондратовки и Семеновки ДНР.
Противник потерял более 150 военнослужащих, восемь бронемашин, чешскую боевую машину РСЗО Vampire и артиллерийское орудие.
Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии у Яковлевки, Староварваровки, Веровки, Викторовки, Криниц, Калинино, Белозерского, Новофедоровки, Шиловки и Святогоровки ДНР.
Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 345 военнослужащих, танк, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.
Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Трудооленовка, Терсянка, Вольнянка, Барвиновка, Василевское Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.
Напомним, накануне армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области.
Российские войска за прошлую неделю освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили запорожскую Мировку.