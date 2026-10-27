Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, мотопехотной бригад и двух штурмовых полков ВСУ около Бугаевки, Рубежного, Великого Бурлука, Избицкого и Старого Салтова Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Суходолом, Лужками, Вакаловщиной и Пролетарским.

Противник при этом потерял более 165 военнослужащих и три бронемашины.

В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Студенка, Смородьковки, Глущенково, Нижнего Соленого, Моначиновки Харьковской области, Донецкого и Богородичного Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери ВСУ при этом составили свыше 230 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах Краматорска, Славянска, Дружковки, Камышевахи, Кондратовки и Семеновки ДНР.

Противник потерял более 150 военнослужащих, восемь бронемашин, чешскую боевую машину РСЗО Vampire и артиллерийское орудие.

Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и трех бригад нацгвардии у Яковлевки, Староварваровки, Веровки, Викторовки, Криниц, Калинино, Белозерского, Новофедоровки, Шиловки и Святогоровки ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 345 военнослужащих, танк, три бронемашины, орудие полевой артиллерии и станцию РЭБ.

Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады, двух штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Трудооленовка, Терсянка, Вольнянка, Барвиновка, Василевское Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области, отчитались в Минобороны.

Напомним, накануне армия России взяла под контроль Общее в Запорожской области.

Российские войска за прошлую неделю освободили 13 населенных пунктов в зоне СВО. В частности, они освободили запорожскую Мировку.