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Мобильный интернет в центре Москвы заработал в режиме «белых списков»
В пределах Третьего транспортного кольца Москвы мобильный интернет работает в режиме «белых списков» в связи с проведением международных саммитов.
Пользователи столкнулись с замедлением работы мобильного интернета в центре столицы: доступны только наиболее востребованные и социально значимые сайты и сервисы, сообщает «Российская газета».
Временные ограничения на работу мобильного интернета введены в пределах ТТК с 27 по 29 октября. Как пояснили в Минцифры, доступ может быть ограничен 27 и 28 октября с 11.30 мск до конца дня, а 29 октября – с 9.30 мск. Голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi функционируют в штатном режиме.
Меры связаны с обеспечением безопасности во время проведения саммитов Форума стран – экспортеров газа и «Россия – Африка».
Во вторник президент Мавритании Мохамед Ульд Шейх Эль Газуани прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».
В понедельник Минцифры сообщило о возможных ограничениях работы мобильного интернета в центре Москвы из-за международных форумов.
В пятницу мэрия столицы анонсировала временное ограничение движения в центре города и на нескольких набережных.