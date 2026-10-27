Мобильный интернет в центре Москвы заработал в режиме «белых списков»

Tекст: Алексей Дегтярёв

Пользователи столкнулись с замедлением работы мобильного интернета в центре столицы: доступны только наиболее востребованные и социально значимые сайты и сервисы, сообщает «Российская газета».

Временные ограничения на работу мобильного интернета введены в пределах ТТК с 27 по 29 октября. Как пояснили в Минцифры, доступ может быть ограничен 27 и 28 октября с 11.30 мск до конца дня, а 29 октября – с 9.30 мск. Голосовая связь, домашний интернет и Wi-Fi функционируют в штатном режиме.

Меры связаны с обеспечением безопасности во время проведения саммитов Форума стран – экспортеров газа и «Россия – Африка».

Во вторник президент Мавритании Мохамед Ульд Шейх Эль Газуани прибыл в Москву для участия в третьем саммите «Россия – Африка».

В понедельник Минцифры сообщило о возможных ограничениях работы мобильного интернета в центре Москвы из-за международных форумов.

В пятницу мэрия столицы анонсировала временное ограничение движения в центре города и на нескольких набережных.