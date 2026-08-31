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    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

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    31 августа 2026, 19:45 • Новости дня

    Москвич получил 14 суток ареста за эксгибиционизм в метро

    Tекст: Валерия Городецкая

    Суд в Москве назначил 14 суток административного ареста 53-летнему руководителю проекта компании по системам вентиляции за демонстрацию гениталий в метро.

    Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в начале августа. Днем гражданин дважды оголялся в вагоне поезда на Сокольнической линии: сначала на перегоне между станциями «Красные ворота» и «Лубянка», а спустя два часа – на том же участке при движении в обратном направлении.

    В ходе судебного заседания москвич раскаялся в содеянном, объяснив свое поведение состоянием алкогольного опьянения. В материалах дела зафиксировано его признание: «Действия по демонстрации полового органа осуществлял осознанно, с целью получить возбуждение».

    При этом арестованный оспорил одну из деталей протокола. Он заявил, что не игнорировал замечания окружающих, поскольку пассажиры к нему не обращались.

    В июле Тверской суд назначил десять суток ареста поднявшему юбку пассажирке метро хулигану.

    Днем позже суд арестовал на десять суток снимавшего прохожих под юбками мужчину.

    Немногим ранее Тушинский суд отправил под административный арест гулявшую голой по столице блогершу.

    29 августа 2026, 17:10 • Новости дня
    Силовики задержали 140 нелегальных мигрантов у станции метро в Москве

    МВД: Силовики задержали 140 нелегальных мигрантов у станции метро в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    В ходе рейда у станции московского метро силовики задержали около 140 нелегальных мигрантов, которых теперь ожидает депортация и запрет на въезд, сообщили в МВД России.

    «Всего за несколько часов правоохранителям удалось выявить порядка 140 иностранцев, которые находились в стране с нарушением миграционного законодательства и были включены в реестр контролируемых лиц. Все они задержаны и доставлены в отделы полиции», – сообщила миграционная служба МВД в Max. Нарушителей оштрафуют и выдворят из страны.

    В ведомстве уточнили, что операция проводилась с использованием новейшей системы поиска иностранцев. Она развернута на объектах транспортной инфраструктуры, включая аэропорты и вокзалы. Подобные проверки планируют проводить на регулярной основе.

    Ранее правоохранительные органы приняли решение выслать из страны более 200 иностранных граждан после проверок в Ленинском городском округе Московской области.

    Россия депортировала 14,6 тыс. иностранцев в ходе первого этапа операции «Нелегал-2026».

    Подмосковные полицейские выявили 277 нарушивших миграционное законодательство иностранцев в Одинцове.

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    30 августа 2026, 17:52 • Новости дня
    Актер Юра Борисов покорил купол павильона «Космос» без страховки

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве прошел экстремальный перформанс, приуроченный к премьере фантастического фильма «Девятая планета», в рамках которого исполнитель главной роли покорил 75-метровое здание на ВДНХ.

    Российский актер Юра Борисов совершил восхождение на купол павильона «Космос» на ВДНХ без использования страховки, передает РИА «Новости».

    Экстремальная акция была организована кинокомпанией «Централ Партнершип» в рамках третьей Московской международной недели кино.

    «В рамках III Московской международной недели кино на ВДНХ состоялся экстремальный перформанс, приуроченный к выходу фантастического блокбастера «Девятая планета».

    Исполнитель главной роли Юра Борисов без страховки совершил восхождение на купол павильона № 34 «Космос», общая высота которого составляет 75 метров», – рассказали в пресс-службе компании.

    Локация для трюка была выбрана символически. По задумке организаторов, здание на время превратилось в «Девятую планету», а само восхождение стало метафорой пути главного героя фильма, которому предстоит выйти за пределы привычного мира. Сам актер признался, что всегда мечтал прикоснуться к космосу.

    Сюжет картины «Девятая планета» строится вокруг автомеханика, у которого после травмы появляются воспоминания о службе на другой планете с удивительными пейзажами, сражениями и любимой девушкой.

    Продюсер ленты Сергей Сельянов подчеркнул, что смысл перформанса заключается в отражении судьбы героя, ищущего правду за границами обыденности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом году Юра Борисов официально вошел в актерский состав фильма режиссера Луки Гуаданьино.

    Незадолго до этого российский артист получил приглашение в состав Американской академии кинематографических искусств и наук.

    Также актер исполнит роль русского поэта в британской романтической картине.

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    31 августа 2026, 17:40 • Видео
    И эти туда же: Венгрия объявила Россию угрозой

    Из методичек, разосланных венгерской делегации в ООН перед новым сезоном в Генассамблее, стало известно, что новое правительство Венгрии рассматривает Россию как угрозу для всех. Получается, «голос разума», кем были венгры в ЕС, затих? И что мы теряем?

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    31 августа 2026, 17:25 • Новости дня
    Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве
    Гидрометцентр сообщил о наступлении бабьего лета в Москве
    @ nill/PLANET PHOTOS/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    В столичном регионе установилась теплая погода, пришедшая на смену августовскому похолоданию, и температура воздуха достигнет комфортных значений, сообщил директор Гидрометцентра России Юрий Симонов.

    После недавнего похолодания в Московский регион пришло долгожданное потепление, знаменующее начало бабьего лета, сообщил Симонов, передает ТАСС.

    «На самом деле, бабье лето уже наступило. После такого похолодания, которое мы наблюдали в конце августа, сейчас придет потепление. <…> Завтра мы ожидаем до 24-26 градусов в Москве. Ну и в целом, если говорить по городам европейской части нашей страны, то это очень неплохие показатели», – сказал он.

    Однако теплая погода продержится недолго. Уже со 2 сентября Московский регион окажется в зоне пониженного давления. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с небольшими дождями и постепенным понижением температуры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики ожидали теплую погоду до 25 градусов в последний день лета.

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал резкое похолодание в столичном регионе.

    Представители Гидрометцентра России пообещали москвичам комфортную летнюю погоду с переменной облачностью.

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    29 августа 2026, 19:50 • Новости дня
    Врачи скорой приняли стремительные роды у москвички в лифте

    НИИ им. Склифосовского: Врачи скорой приняли роды у москвички в лифте

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бригада скорой помощи Москве успешно приняла стремительные роды прямо в кабине лифта, рассказали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

    Родовая деятельность началась внезапно, когда женщина направлялась в медицинское учреждение, сообщается в канале НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Max.

    «Четвертые роды: что может пойти не так? По пути в роддом у женщины отошли воды прямо в лифте. Родовая деятельность развивалась стремительно, приехавшая на вызов скорая помощь принимала роды на месте. На свет появилась чудесная малышка», – говорится в публикации.

    После благополучного появления девочки на свет мать и новорожденную доставили во флагманский центр НИИ имени Склифосовского. Там специалисты перерезали пуповину и провели необходимые анализы для исключения кровопотери.

    Пациентку осмотрели в экстренной реанимации, а также проверили состояние младенца. Убедившись в отсутствии угроз здоровью, медики вызвали акушерскую бригаду и перевели семью в профильный роддом. Спустя три дня мать с ребенком благополучно выписали домой.

    В июне жительница Новосибирска родила ребенка на улице между жилыми домами.

    В прошлом году спасатели вызволили беременную женщину со схватками из застрявшего лифта в Биробиджане.

    В мае 2024 года москвичка с начавшимися родами отказалась покидать пункт выдачи заказов до приезда скорой помощи.

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    29 августа 2026, 08:12 • Новости дня
    ДТП в Одинцово обернулось гибелью двух человек

    Жертвами лобового столкновения двух иномарок в Одинцово стали два человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два человека погибли в результате столкновения двух легковых машин в подмосковном Одинцово, пять человек, среди которых двое несовершеннолетних, госпитализированы, сообщили в главке МВД РФ по Московской области.

    Трагедия произошла на территории Одинцовского городского округа, передает РИА «Новости». По предварительным данным полиции, водитель машины Kia выехал на полосу встречного движения. Там он допустил лобовое столкновение с двигавшимся навстречу автомобилем Toyota.

    «В результате ДТП водитель Kia и пассажир Toyota погибли на месте. Пять человек, в том числе двое несовершеннолетних, госпитализированы», – сообщили представители подмосковного главка МВД.

    В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства и причины произошедшей автокатастрофы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколько дней назад два человека погибли при столкновении двух автомобилей в Новой Москве.

    В июне три человека скончались в результате ДТП под Одинцово.

    В мае на Ставрополье в автомобильной аварии с участием двух машин пострадали пятеро человек.

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    30 августа 2026, 16:26 • Новости дня
    Рабочий погиб при падении с девятого этажа в Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате падения с высоты девятого этажа на строительной площадке на севере столицы погиб рабочий.

    Трагический инцидент произошел на строительной площадке на севере столицы, передает РИА «Новости».

    По информации правоохранительных органов, рабочий упал с высоты девятого этажа. Несчастный случай произошел в ночное время на стройке, расположенной на улице 3-го Ямского Поля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле тяжелая бетонная плита обрушилась на двух строителей на улице Багрицкого.

    В апреле на объекте по улице Автозаводской один человек скончался в результате падения с высоты.

    Месяцем ранее в районе Солнцево рабочий сорвался с десятого этажа в лифтовую шахту.

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    30 августа 2026, 02:58 • Новости дня
    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников

    ПВО сбила летевшие на Москву беспилотники
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены шесть дронов, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожены шесть БПЛА, летевших на Москву», – проинформировал глава города в «Максе».

    В настоящее время компетентные специалисты профильных экстренных служб находятся на месте падения фрагментов сбитых аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с начала 2026 года российская ПВО сбила более 100 тыс. украинских беспилотников, пик активности пришелся на середину лета.

    Масштаб атаки вражеских беспилотников на Москву в августе вырос до максимального за два года.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    29 августа 2026, 06:50 • Новости дня
    Синоптик пообещала «положительную аномалию» в Москве в начале сентября

    Синоптик Макарова пообещала москвичам тепло в начале сентября

    Tекст: Катерина Туманова

    В первую декаду сентябре жителей столичного региона ожидает погода, которая окажется теплее климатической нормы, несмотря на возможные кратковременные осадки, заявила ведущий сотрудник Гидрометцентра Марина Макарова.

    «На первую декаду сентября прогнозируется положительная аномалия, температура будет немного превышать норму. Это будет происходить не каждый день: ожидаются и потепления, и понижения температур. Но все равно мы будем превышать норму, потому что она сейчас понижается вследствие сезонных перемен», – рассказала она ТАСС.

    Специалист добавил, что в этот период ожидаются незначительные осадки. Согласно статистике метеорологов, средняя температура сентября обычно составляет 11 градусов.


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    30 августа 2026, 14:03 • Новости дня
    Собянин сообщил о перехвате 1455 дронов на пути к Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За последнюю неделю силы противовоздушной обороны отразили массированную атаку более тысячи дронов, направлявшихся в сторону столичного региона, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «В период с 08.30 22 августа по 08.30 30 августа в сторону Московского региона летели 1455 БПЛА», – сообщил Собянин в Max. Он отметил, что основная масса аппаратов была ликвидирована силами противовоздушной обороны еще на значительном удалении от города.

    Кроме того, 50 вражеских беспилотников были уничтожены непосредственно на подлете к Москве. Власти продолжают контролировать ситуацию и обеспечивать безопасность столичного региона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в период с 15 по 22 августа силы противовоздушной обороны отразили атаку более 2,5 тыс. дронов на столичный регион.

    Несколькими днями ранее мэр столицы сообщил об уничтожении 180 вражеских беспилотников.

    В начале августа градоначальник заявил о кратном увеличении количества запускаемых в сторону Москвы аппаратов.

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    30 августа 2026, 07:50 • Новости дня
    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 13

    Tекст: Антон Антонов

    Число сбитых на подлете к Москве БПЛА выросло до 13, следует из сообщения мэра столицы Сергея Собянина.

    «Сбиты еще четыре беспилотника, летевших на Москву», – написал глава города в «Максе».

    Позднее он проинформировал о ликвидации еще трех аналогичных целей.

    Специалисты профильных экстренных служб прибыли на места падения обломков уничтоженных аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее силами ПВО были уничтожены шесть дронов, которые направлялись в сторону Москвы.

    ПВО сбила 62 беспилотника в Ленинградской области.

    Над Ростовской областью за ночь ликвидировали около 15 БПЛА.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    29 августа 2026, 07:02 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорт Внуково принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что возможны корректировки в расписании рейсов, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны сообщило об уничтожении 512 украинских дронов в ночь на пятницу. При этом в течение пятницы уничтожены 112 украинских БПЛА над девятью регионами России.


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    29 августа 2026, 09:00 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтожении летевших на Москву беспилотников

    Системы противовоздушной обороны сбили три направлявшихся к российской столице дрона

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Силы ПВО уничтожили три БПЛА, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Градоначальник Сергей Собянин в своем официальном аккаунте на социальной платформе MAX проинформировал жителей об отражении атаки на город. «Три БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны», – заявил мэр. Глава города также уточнил, что в настоящее время на местах падения обломков сбитых аппаратов оперативно работают специалисты профильных экстренных служб, которые ликвидируют последствия происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 13 августа мэр столицы сообщил об уничтожении двух летевших на Москву беспилотников.

    За несколько дней до этого дежурные силы ПВО перехватили над территорией страны 396 дронов самолетного типа.

    Пятого августа средства противовоздушной обороны уничтожили 200 украинских аппаратов над регионами России.

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    28 августа 2026, 21:03 • Новости дня
    Синоптики рассказали о погоде в Москве в День знаний

    Синоптик Голубев: Московским школьникам понадобятся зонты в День знаний

    Tекст: Валерия Городецкая

    Утром 1 сентября в столице возможны осадки, поэтому учащимся стоит захватить с собой защиту от дождя, сообщил начальник краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев.

    Голубев отметил, что точное время начала осадков предсказать пока трудно, передает РИА «Новости».

    «Небольшой дождь может быть утром первого сентября, но сказать, во сколько именно, пока сложно, поэтому зонтики школьникам пригодятся», – рассказал синоптик.

    Эксперт также уточнил температурный фон в День знаний. По его словам, во время утренних торжественных мероприятий термометры покажут около 15 градусов тепла. При этом в дневные часы воздух в городе прогреется до комфортных плюс 23-25 градусов.

    Напомним, в столичном регионе ожидается резкое похолодание после выходных.

    В прошлом году синоптики прогнозировали теплую погоду в День знаний в Центральной России.

    Тогда же метеорологи сообщали о возможных холодных ночах в Москве до начала сентября.

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    31 августа 2026, 02:46 • Новости дня
    ПВО уничтожила летевшие на Москву беспилотники

    Собянин сообщил об уничтожении шести летевших к Москве беспилотников

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбиты шесть дронов, которые летели в сторону Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны отражена атака шести беспилотников», – сказано в сообщении Собянина в «Максе».

    В настоящее время на местах падения обломков сбитых аппаратов находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, масштаб атак вражеских беспилотников на Москву в августе вырос до максимального за два года.

    За последнюю неделю силы противовоздушной обороны отразили атаки более тысячи дронов, направлявшихся в сторону столичного региона.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    31 августа 2026, 15:20 • Новости дня
    Суд в Москве осудил шестерых участников «Свидетелей Иеговы»

    Tекст: Валерия Городецкая

    Симоновский суд Москвы вынес приговор в отношении шестерых участников запрещенной в России и признанной экстремистской организации «Свидетели Иеговы».

    Двое из них отправлены в колонию, а четверо приговорены к принудительным работам, передает ТАСС.

    «Симоновский районный суд Москвы 26 августа 2026 года вынес приговор шести местным подсудимым: Зауру Муртузову и Дарье Петроченко – по пять лет колонии, Лилиане Король, Ларисе Кислой, Оксане Ивановой – по четыре года принудительных работ, а Татьяне Левицкой – три года восемь месяцев принудительных работ. Фигурантов признали виновными в участии в деятельности экстремистской организации и вовлечении в нее (ст. 282.2 УК РФ)», – сообщил один из участников процесса.

    Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. Все осужденные уже внесены в российский перечень экстремистов. Обыски по этому делу прошли в декабре 2024 года в Москве и Люберцах с участием сотрудников Следственного комитета, ФСБ, Росгвардии и СОБРа.

    До ареста фигуранты работали в разных сферах: от складской логистики до медицины. В настоящее время в столичном регионе фигурантами аналогичных уголовных дел стали более 30 участников организации, девять из которых уже отбывают наказание в колониях.

    В декабре 2024 года силовики задержали пятерых подозреваемых по делу этой организации в Москве и Подмосковье.

    В ноябре прошлого года суд в Воронеже назначил восьми участникам запрещенного объединения реальные сроки лишения свободы.

    Месяцем ранее правоохранители вскрыли крупную ячейку экстремистов в Красноярском крае.

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      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

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      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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