Москвич получил 14 суток ареста за эксгибиционизм в метро

Tекст: Валерия Городецкая

Мужчину признали виновным в мелком хулиганстве, передает РИА «Новости». Инцидент произошел в начале августа. Днем гражданин дважды оголялся в вагоне поезда на Сокольнической линии: сначала на перегоне между станциями «Красные ворота» и «Лубянка», а спустя два часа – на том же участке при движении в обратном направлении.

В ходе судебного заседания москвич раскаялся в содеянном, объяснив свое поведение состоянием алкогольного опьянения. В материалах дела зафиксировано его признание: «Действия по демонстрации полового органа осуществлял осознанно, с целью получить возбуждение».

При этом арестованный оспорил одну из деталей протокола. Он заявил, что не игнорировал замечания окружающих, поскольку пассажиры к нему не обращались.

В июле Тверской суд назначил десять суток ареста поднявшему юбку пассажирке метро хулигану.

Днем позже суд арестовал на десять суток снимавшего прохожих под юбками мужчину.

Немногим ранее Тушинский суд отправил под административный арест гулявшую голой по столице блогершу.