По числу сторонников России Болгария уступает разве что Сербии. При этом властные структуры, захваченные несколькими партиями евроатлантической направленности, регулярно отмечаются злобными выпадами против Российской Федерации.0 комментариев
Жительница Москвы начала рожать в пункте выдачи Wildberries
В Москве беременная женщина, которой стало плохо в пункте выдачи Wildberries, отказалась оставлять покупки и ждать скорую помощь, несмотря на уговоры сотрудника.
Женщина, ожидавшая доставку около недели, почувствовала себя плохо и заподозрила начало родов. Сотрудник пункта вызвал скорую помощь, которая, как пообещали, должна была приехать через семь-восемь минут, сообщает канал «360».
Он предложил беременной оставить покупки в пункте выдачи и вернуться за ними, когда полегчает, но женщина выругалась в ответ, отказавшись это делать. Свое решение она мотивировала тем, что ждала доставку на протяжении недели.