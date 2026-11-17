Tекст: Валерия Вербинина

Официальный Париж никогда не подтверждал присутствие французских военнослужащих на Украине. Хотя в зоне конфликта регулярно гибли французские граждане, связанные с вооруженными силами, власти последовательно отрицали свою причастность. Такие случаи подавались как происшествия с частными лицами, по собственной инициативе оказавшимися в зоне боевых действий, а погибших называли гуманитарными работниками, которые, например, раздавали местным жителям предметы первой необходимости.

Примечательно, что подобные миссии раз за разом оказывались в руках людей с военным прошлым. Так, два года назад на Украине «в результате российского удара» погибли двое французских граждан, еще трое были ранены; французские СМИ называли их «спасателями» и «гуманитарными работниками», но биографии погибших больше похожи на биографии сотрудников спецслужб. Неоднократно сообщалось и о французских наемниках, воюющих на стороне ВСУ.

Теперь же, по сообщению RFI, в рамках операции «Воля» (Volia) на Украине работают действующие французские военнослужащие. Прикрытием служит миссия «Жерфо» (Gerfaut), которая развернута в Польше с 2023 года и официально занимается подготовкой украинских солдат, а от направляемых на Украину военных, по данным радио, требуют говорить, что они командированы в Польшу. Присутствие французского контингента на украинской территории датируется «как минимум летом 2026 года».

Газета Le Monde добавила деталей: небольшие ротационные группы регулярных французских сил действуют на Украине еще с февраля 2022 года, а в последнее время их присутствие заметно расширилось. RFI называет руководителя миссии лишь «неназванным генералом», а Le Monde уточняет, что на месте ею руководит генерал, занимающий пост военного атташе при посольстве Франции в Киеве. По открытым данным, эту должность с лета 2025 года занимает дивизионный генерал Седрик дю Гарден, который до отправки в Киев возглавлял в Минобороны Франции специальную рабочую группу по военной поддержке Украины.

Источники изданий называют структуру «легкой и модульной»: небольшие подразделения, которые направляются для краткосрочных задач. Основных целей две: обучение личного состава ВСУ и техническое обслуживание поставленных Францией вооружений, в частности самоходных артиллерийских установок CAESAR, истребителей Mirage 2000 и высокоточных ракет.

Отдельно утверждается, что такая деятельность не делает французских военных комбатантами. Техническое сопровождение и наведение ракетных систем, которыми бьют по российским объектам и гражданам, французы участием в боевых действиях на Украине не считают.

Претензии французского законодательства к действиям властей лежат совсем в другой плоскости. Глава сенатской комиссии по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Седрик Перрен заявил, что исполнительная власть не имела права скрывать от парламентариев факт размещения воинского контингента за рубежом, каковы бы ни были задачи миссии и статус военных: по статье 35 Конституции правительство обязано уведомить парламент об отправке войск за рубеж в течение трех дней.

«У президента республики есть конституционное обязательство… информировать парламент в установленные сроки. От этого зависит правильное функционирование демократии», – сказал он. Получается, что государственное СМИ фактически возлагает ответственность на президента Эмманюэля Макрона, срок полномочий которого подходит к концу: это он не поставил в известность законодателей и засекретил операцию.

Макрон в статусе «хромой утки» на фоне затяжного внутриполитического кризиса и непрекращающихся протестов – удобная фигура для перекладывания ответственности. И эту ответственность хочет переложить кто-то, кто имеет значимый вес во французской государственной иерархии. Утечка в оппозиционных французских медиа, которых в стране немало, выглядела бы закономерно, а когда рупором разоблачений вдруг становится государственная радиостанция, возникает вопрос о целях.

По сути, статья легализует присутствие французской армии на Украине,

продвигая тезис, что эти военные не комбатанты и убеждая в малочисленности контингента, краткосрочности командировок и исключительно техническом характере работы. Операция окружена исключительной секретностью – но внезапно завеса этой секретности приоткрыта.

Показательно, что вслед за публикацией RFI в информационное поле тут же вбросили «успокаивающую» официальную трактовку. Источник, знакомый с ситуацией, в комментарии агентству AFP подтвердил факт присутствия военных, но попытался представить его как бюрократическую рутину: «Ротация французских инструкторов в интересах Украины – во Франции, в Польше или эпизодически на самой Украине – это реальность. Но речь не идет о военной операции. Нет никаких намерений участвовать в силовых действиях».

Одновременно собеседники в аппаратных кругах дали понять, что Елисейский дворец не считает нужным уведомлять парламент по статье 35 Конституции, ссылаясь на малочисленность контингента и его «небоевой» статус. Главный штаб ВС Франции от каких-либо официальных комментариев предпочел уклониться – то есть как минимум не опроверг.

Все это дает основания полагать, что реальная численность французских военных на Украине выше заявленной, а работа техников и инструкторов служит прикрытием для основной деятельности – прямого участия в планировании боевых операций. Ровно как еще год назад признавался полковник Франсуа Гонен, тоже в свое время сотрудник французского военного атташата в Киеве.

Реакция французского политического класса на публикацию на удивление сдержанная, что заставляет сомневаться в словах Перрена о полной неосведомленности парламентариев. Из заметных политиков резко выступил лишь лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо, назвавший произошедшее разоблачением «лжи на государственном уровне».

В итоге публикация в государственных медиа выглядит как попытка французских элит оформить себе политическое алиби.

В преддверии нового электорального цикла системным игрокам необходимо заранее отделить себя от токсичного наследия уходящего президента, его украинской авантюры - одобрения присутствия войск на Украине.

Если завтра вскроются факты гибели на Украине действующих французских офицеров, весь удар общественного негодования будет направлен исключительно в Елисейский дворец: именно Макрон единолично принимал решения, игнорировал парламент и отправлял солдат в зону боевых действий. Для остального политического класса, который сегодня предпочитает ограничиваться сдержанными комментариями, это открывает удобный путь для маневра – списать все просчеты и потери на «ошибки прежнего руководства».