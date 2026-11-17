На сухопутном маршруте через Херсонскую область в Крым усилили безопасность

Tекст: Денис Тельманов

Власти Херсонской области совместно с военными и силовыми ведомствами приняли решение об усилении мер безопасности на сухопутном транспортном коридоре на полуостров, сообщил Сальдо в Max.

«На сухопутном маршруте через Херсонщину совместно с Минобороны и силовыми ведомствами усиливаем меры безопасности. Прошу учитывать обстановку при планировании поездок», – написал губернатор.

Глава региона добавил, что террористические атаки на Крымский мост не смогли нарушить снабжение Херсонской области.

Он подчеркнул, что топливо, продукты и другие необходимые товары стабильно и в полном объеме поступают в регион по альтернативным маршрутам, а все жизненно важные службы продолжают работу в штатном режиме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения между Крымским полуостровом и Таманью после атак на Крымский мост.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о неизбежном восстановлении Крымского моста после ударов украинских беспилотников.

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаки попыткой киевских властей привлечь к себе внимание.