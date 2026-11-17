17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Власти Херсонской области усилили безопасность на сухопутном маршруте в Крым
На сухопутном маршруте через Херсонскую область в Крым усилили безопасность
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил об усилении мер безопасности на сухопутном маршруте в Крым совместно с Министерством обороны.
Власти Херсонской области совместно с военными и силовыми ведомствами приняли решение об усилении мер безопасности на сухопутном транспортном коридоре на полуостров, сообщил Сальдо в Max.
«На сухопутном маршруте через Херсонщину совместно с Минобороны и силовыми ведомствами усиливаем меры безопасности. Прошу учитывать обстановку при планировании поездок», – написал губернатор.
Глава региона добавил, что террористические атаки на Крымский мост не смогли нарушить снабжение Херсонской области.
Он подчеркнул, что топливо, продукты и другие необходимые товары стабильно и в полном объеме поступают в регион по альтернативным маршрутам, а все жизненно важные службы продолжают работу в штатном режиме.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о возобновлении железнодорожного сообщения между Крымским полуостровом и Таманью после атак на Крымский мост.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о неизбежном восстановлении Крымского моста после ударов украинских беспилотников.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала атаки попыткой киевских властей привлечь к себе внимание.