17 ноября 1853 года состоялся первый в истории бой паровых кораблей. Эпоха парусных флотов, длившаяся столетия, шла к концу. И русские были в авангарде применения новой техники, а тактика боя в новых условиях создавалась прямо на ходу.0 комментариев
Госдума ужесточила ответственность за организацию финансовых пирамид
Госдума повысила штраф за организацию финансовых пирамид до 2,5 млн рублей
Государственная дума приняла закон, ужесточающий ответственность за экономические преступления, включая незаконное кредитование и создание финансовых пирамид.
Закон предусматривает увеличение штрафа за организацию финансовых пирамид до 2,5 млн рублей, следует из сообщения Госдумы.
За незаконную банковскую деятельность и незаконное предоставление потребительских кредитов штраф повышен до 1,5 млн рублей.
Кроме того, предельный штраф за злостное уклонение руководителя от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг вырос с 200 тыс. до 1 млн рублей. За ограничение конкуренции теперь предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей.
Также увеличены штрафы за совершение в крупном размере сделок с незаконно добытыми полудрагоценными камнями – до 3 млн рублей, а за нарушение правил сдачи драгоценных металлов и камней государству – до 1 млн рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил о намерении властей упростить уголовное преследование организаторов незаконного потребительского кредитования.
В августе официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании в Кировской области руководителей кооперативов за хищение 1 млрд рублей у пайщиков.
В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное кредитование и привлечение денежных средств.