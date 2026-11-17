Госдума повысила штраф за организацию финансовых пирамид до 2,5 млн рублей

Tекст: Вера Басилая

Закон предусматривает увеличение штрафа за организацию финансовых пирамид до 2,5 млн рублей, следует из сообщения Госдумы.

За незаконную банковскую деятельность и незаконное предоставление потребительских кредитов штраф повышен до 1,5 млн рублей.

Кроме того, предельный штраф за злостное уклонение руководителя от погашения кредиторской задолженности или от оплаты ценных бумаг вырос с 200 тыс. до 1 млн рублей. За ограничение конкуренции теперь предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей.

Также увеличены штрафы за совершение в крупном размере сделок с незаконно добытыми полудрагоценными камнями – до 3 млн рублей, а за нарушение правил сдачи драгоценных металлов и камней государству – до 1 млн рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре директор департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев заявил о намерении властей упростить уголовное преследование организаторов незаконного потребительского кредитования.

В августе официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила о задержании в Кировской области руководителей кооперативов за хищение 1 млрд рублей у пайщиков.

В январе Госдума приняла в первом чтении законопроект об усилении уголовной ответственности за незаконное кредитование и привлечение денежных средств.