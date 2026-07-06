Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.0 комментариев
Володин: Госдума расширит список оснований для выдворения мигрантов
Государственная дума планирует увеличить более чем в два раза количество административных правонарушений, за которые иностранных граждан будут выдворять из России, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
На этой неделе депутаты продолжат работу над законопроектами по совершенствованию миграционной политики, сообщил Володин в Max.
Парламентарии намерены расширить перечень нарушений, влекущих за собой не только штраф, но и депортацию иностранцев.
«С учетом поступивших поправок количество статей КоАП, предусматривающих в качестве наказания выдворение мигранта, составит 45», – отметил Володин.
Изначально планировалось увеличить этот список с 22 до 43 статей.
В обновленный перечень войдут дискриминация по различным признакам, а также неповиновение законным требованиям военнослужащих при охране государственной границы.
Ожидается, что эти меры повысят уровень общественной безопасности и помогут навести порядок в миграционной сфере. Кроме того, планируется принять законы, регулирующие вопросы трудовой миграции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Володин сообщал о планах расширить основания для выдворения иностранцев до 43 статей КоАП. В мае спикер парламента заявлял об обязанности приезжих знать русский язык. В прошлом месяце депутаты повысили стоимость оформления документов для мигрантов.