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    «Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.

    0 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Киево-Печерская лавра – русская и по закону, и по сути

    Судьба Киево-Печерской лавры – это отражение всего плохого, что происходит сейчас на Украине. Но лавра возрождалась каждый раз. Пережила она и монгольское нашествие, и большевиков с петлюровцами, переживет и бандеровцев с самосвятами из бывших атеистов.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    4 комментария
    3 июля 2026, 19:48 • Новости дня

    Новак поручил нефтяникам увеличить поставки топлива в регионы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские нефтяные компании получили указание нарастить объемы поставок горючего на внутренний рынок.

    Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по ситуации на топливном рынке, сообщило правительство в Max.

    Главной темой обсуждения стала обстановка с обеспечением нефтепродуктами в отдельных субъектах страны. Особое внимание участники уделили Иркутской области и Забайкальскому краю.

    Руководители этих регионов отчитались о текущих запасах топлива и принимаемых мерах. По итогам докладов Новак потребовал от нефтяников оперативно направить дополнительные объемы нефтепродуктов для скорейшего удовлетворения спроса.

    Ранее правительство подготовило комплекс мер для стабильного топливообеспечения потребителей в период летнего спроса.

    Российские нефтеперерабатывающие заводы значительно нарастили объемы производства горючего.

    Крупнейшие нефтяные компании удерживают стоимость бензина на заправках в пределах текущей инфляции.

    3 июля 2026, 02:05 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Помимо автобуса, маршрутом Минск – Гомель – Анапа, дроны ВСУ ударили по трем белорусским фурам.

    «По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».

    Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук  назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

    Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

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    2 июля 2026, 22:10 • Новости дня
    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР

    Военкор Рожин: ВС России зашли в Алексеево-Дружковку

    Военкор: Российские войска зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие зашли в Алексеево-Дружковку на севере ДНР и начали за нее бои, не дожидаясь, когда завершится зачистка Константиновки, сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

    «Сообщают, что российские войска уже зашли в Алексеево-Дружковку и завязали за нее бои непосредственно в населенном пункте», – написал он в Max-канале со ссылкой на источники.

    Рожин уточнил, что российские военнослужащие не стали оттягивать решение вопроса с поселением и ждать, когда дочистят Константиновку.

    «Уже пошли бои за Алексеево-Дружковку. Далее сама Дружковка», – добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, солдаты ВСУ 26 июня начали бежать из Алексеево-Дружковки. Минобороны сообщило о том, что российские войска завершают зачистку Константиновки от ВСУ.


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    2 июля 2026, 18:55 • Видео
    Залужный идет в президенты

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный вернулся на Украину и в личном разговоре с Владимиром Зеленским подтвердил, что претендует на его место. Что это значит на практике?

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    2 июля 2026, 21:06 • Новости дня
    Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске

    Пасечник: Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске

    Украинские войска ударили по пассажирскому автобусу в Лисичанске
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Лисичанске ЛНР оказался под ударом пассажирский автобус, ранения получили двенадцать человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    Обстрел произошел в момент возвращения горожан с работы. «В то время, когда люди возвращались домой с работы, неонацисты атаковали городской автобус в Лисичанске. Ранения разной степени тяжести получили 12 человек. Их экстренно доставили в лечебные учреждения. Информация о пострадавших еще уточняется», – написал Пасечник в своем канале в Max.

    По его словам, все раненые оперативно доставлены в больницы, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Характер травм у пострадавших различается, данные о состоянии людей уточняются.

    Глава республики также сообщил, что следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют последствия ударов по автобусу. Правоохранительные органы осматривают место происшествия и собирают материалы для последующего разбирательства.

    В начале июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус с пассажирами.

    В августе 2024 года ВСУ обстреляли пассажирский транспорт в Лисичанске кассетными боеприпасами. В результате того удара погибли три мирных жителя.

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    3 июля 2026, 17:04 • Новости дня
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    Медведев посетил церемонию прощания с Али Хаменеи
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев принял участие в прощании с погибшим верховным лидером Ирана Али Хаменеи.

    Памятные мероприятия проходят в Мосалле имени имама Хомейни, передает ТАСС. Этот религиозно-общественный комплекс является крупнейшим в Тегеране.

    Верховный лидер исламской республики погиб в результате американских и израильских ударов. Во время траурной церемонии Дмитрий Медведев кратко пообщался с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    Напомним, масштабная церемония прощания с погибшим духовным лидером Ирана стартовала в Тегеране.

    Бывшего верховного руководителя похоронят в его родном городе Мешхеде.

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    3 июля 2026, 17:48 • Новости дня
    В Запорожской области намерены объявить траур в связи с ударом по Токмаку

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Запорожской области намерены почтить память мирных жителей, ставших жертвами атаки украинских войск на городской рынок.

    День траура будет объявлен в Токмаке Запорожской области по погибшим в результате удара ВСУ по рынку, передает ТАСС. Во всех организациях муниципального округа приспустят государственные флаги.

    В результате жестокой атаки украинских вооруженных формирований на городской рынок погибли пять человек. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще 18 мирных жителей.

    «Сейчас делаем постановление о дне траура, который, еще решаем, будет завтра или послезавтра, чтобы люди пришли в себя. Приспустим флаги, обратимся ко всем организациям, которые у нас на территории», – заявил представитель местной администрации. Он подчеркнул, что таким образом власти отдадут дань памяти погибшим и поблагодарят горожан за мужество.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, при ударе украинских военных по рынку Токмака погибли пять человек.

    Четверых тяжелораненых пострадавших доставили в Мелитопольскую областную больницу.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эту атаку очередным гнусным военным преступлением киевского режима.

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    2 июля 2026, 21:12 • Новости дня
    Россия направила ноту Швеции из-за атаки БПЛА на посольство в Стокгольме

    Посол Беляев: Россия направила ноту Швеции из-за атаки на посольство

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва направила официальную ноту внешнеполитическому ведомству Швеции в связи с очередной атакой беспилотника на российскую дипмиссию, сообщил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

    «Мы направляем в шведский МИД ноту по этому случаю и в очередной раз выражаем надежду, если не сказать требование, чтобы мы были проинформированы о результатах расследования», – подчеркнул дипломат. Российская сторона рассчитывает на своевременное информирование о ходе разбирательства со стороны местных властей, заявил он, передают «Вести».

    Напомним, минувшей ночью неизвестные направили два квадрокоптера на территорию российского посольства в Стокгольме.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова анонсировала вызов шведского посла в Москве для разбирательства.

    Ранее глава российской дипмиссии Сергей Беляев указал на бездействие местной полиции при расследовании подобных инцидентов.

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    3 июля 2026, 04:25 • Новости дня
    МИД назвал абсурдным призыв Киева к переговорам

    Tекст: Катерина Туманова

    Заявление украинского министра иностранных дел Андрея Сибиги о необходимости начать диалог с Москвой противоречит действующему запрету Киева на подобные контакты, заметил замглавы МИД России Михаил Галузин.

    «Двадцать восьмого июня мининдел Украины Андрей Сибига озвучил через СМИ откровенно абсурдное требование к России «сесть за стол переговоров». Парадокс в том, что до сих пор остается в силе утвержденное Владимиром Зеленским еще в октябре 2022 года решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете любых переговоров с руководством России», – напомнил дипломат в комментарии РИА «Новости».

    Галузин отметил, что прямые контакты между представителями двух стран проходили в 2025 году в Стамбуле. Однако в конце 2025 года именно Сибига объявил об одностороннем выходе украинской стороны из переговорного процесса.

    Представитель МИД указал на то, что Москва никогда не отказывалась от диалога, в то время как Киев неоднократно прерывал контакты.

    Напомним, президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова к мирному диалогу с Киевом. В качестве основы для обсуждения предлагаются договоренности, которые были достигнуты сторонами в Стамбуле. Глава МИД Сергей Лавров подтверждал готовность российской стороны возобновить переговорный процесс в любой момент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания Gallup выяснила, что большинство украинцев выступают за переговоры с Россией. Рютте заявил о планах НАТО усилить Киев перед переговорами. Мерц заявил о надежде на переговоры с Россией по украинскому конфликту.

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    2 июля 2026, 23:20 • Новости дня
    Минздрав сообщил о пострадавших при ударе дрона по автобусу в Лисичанске

    Минздрав: В Лисичанске девять человек доставлены в больницы после атаки

    Tекст: Катерина Туманова

    В результате атаки дрона ВСУ на городской автобус в Лисичанске травмы получили девять пассажиров, часть из которых находится в тяжелом состоянии, три человека получили медицинскую помощь амбулаторно, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    «В больницы ЛНР госпитализированы девять пострадавших при ударе БПЛА укронацистов по маршрутному такси в Лисичанске, трое из них в тяжелом состоянии. Все они получают всю необходимую медицинскую помощь», – приводит РИА «Новости» слова помощника министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

    Он добавил, что еще трое человек получили амбулаторную медицинскую помощь. При этом координацию работы врачей осуществляет Федеральный центр медицины катастроф.

    Ранее в этот день в Лисичанске ЛНР под ударом дронов ВСУ оказался пассажирский автобус, ранения получили 12 человек, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинский беспилотник атаковал рейсовый автобус с пассажирами. Кроме того, ВСУ целенаправленно нанесли удар по детям на велосипедах в Лисичанске.


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    3 июля 2026, 19:32 • Новости дня
    ВС России ликвидировали замначальника 11-го армейского корпуса ВСУ и офицера ГУР

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие ликвидировали в зоне специальной военной операции заместителя начальника 11-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины полковника Александра Желтова.

    Также ликвидирован майор Главного управления разведки украинского Минобороны, передает ТАСС. Информацию об успешных действиях военных подтвердили в силовых структурах.

    «В зоне СВО 30 июня уничтожен полковник Желтов Александр Валерьевич, занимавший должность замначальника 11-го АК ВСУ. По всей видимости, был уничтожен в районе Запорожья. 1 июля на херсонском направлении ликвидирован офицер ГУР МО Украины майор Б. И. Поляк», – уточнил представитель ведомства. Собеседник агентства добавил, что Желтов родился 8 июля 1977 года.

    В конце июня российские военнослужащие уничтожили офицера шестого полка «Рейнджер» ССО Украины Павла Антоненко.

    Неделей ранее ВС России ликвидировали двух украинских командиров в Запорожской области.

    В январе текущего года армия России поразила пятерых офицеров ВСУ на различных участках фронта.

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    3 июля 2026, 06:40 • Новости дня
    С начала суток на подлете к Москве уничтожено шесть дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожено еще два дрона, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожили два БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Собянин в ночь на пятницу сообщал, что силы ПВО сбили на подлете к Москве четыре дрона ВСУ. Всего с начала дня на подлете к городу ликвидировано шесть беспилотников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, аэропорт Домодедово стал обслуживать рейсы по согласованию.

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    3 июля 2026, 15:07 • Новости дня
    Эксперт назвал лучшие активы для инвестирования

    Финансист Никитин: Консервативным россиянам лучше вкладывать деньги в золото

    Tекст: Валерия Городецкая

    Гражданам, желающим выгодно разместить 100 тыс. рублей на 12 месяцев, следует грамотно оценивать риски, сообщил финансист Антон Никитин.

    Никитин считает, что золото может принести около 10-15% доходности, а биткоин способен как подорожать на 40%, так и потерять пятую часть стоимости, передает «Газета.Ru».

    «Биткоин потенциально способен дать большую доходность, но вероятность сильной просадки там кратно выше. Золото же – прежде всего инструмент сохранения покупательной способности, а не агрессивного роста», – отметил он.

    Специалист указал, что приобретение металла доступно через банки и брокеров, тогда как покупка цифровых монет несет инфраструктурные риски и угрозу потери доступа к кошельку.

    По прогнозу финансиста, через год цена золота может достичь 6070 долларов за 31 грамм, а биткоина – 110-140 тыс. долларов. Главным драйвером роста обоих активов станет вероятное снижение ставки американским регулятором.

    В текущих реалиях серьезным конкурентом инвестиционным инструментам остаются классические банковские вклады, отметил Никитин. Депозит является наиболее рациональным решением для надежного сохранения капитала на короткий срок без лишнего азарта, сообщил он.

    Утром 3 июля биржевые котировки золота выросли выше отметки 4200 долларов за тройскую унцию.

    В начале июня стоимость биткоина опустилась ниже психологически важной отметки в 62 тыс. долларов.

    Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала криптовалюту крайне рискованным инструментом для инвестиций.

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    3 июля 2026, 02:51 • Новости дня
    Фидан заявил о переданных Путину от Эрдогана посланиях по Украине

    Tекст: Катерина Туманова

    Турция считает необходимым поддерживать постоянный открытый диалог с Россией для обсуждения региональных кризисов и поиска путей их урегулирования, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.

    Для Турции необходимо постоянно говорить с Россией. Только поддерживая открытые каналы связи, можно обсуждать региональные кризисы и искать пути их урегулирования», – заявил глава МИД страны Хакан Фидан в интервью телеканалу CNN Türk.

    По словам турецкого министра, контакты Москвы и Анкары охватывают широкий круг тем. Стороны обсуждают ситуацию на Украине, в Черноморском регионе, Сирии и на Южном Кавказе, а также двустороннее торгово-экономическое и энергетическое сотрудничество.

    «Президент Эрдоган находится в постоянном контакте с президентом Путиным. Они регулярно обсуждают региональные вопросы, в том числе ситуацию в Черном море, конфликт на Украине и другие актуальные темы», – приводит РИА «Новости» слова Фидана в CNN Turk.

    Фидан сообщил, что  17 июня на полях саммита Россия – АСЕАН на переговорах с Владимиром Путиным в Казани передал ему послания от Реджепа Тайипа Эрдогана.

    «Я передал послания, в том числе касающиеся ситуации на Украине и других региональных вопросов», – сказал Фидан.

    Во время этой встречи турецкий министр получил от российского лидера сигналы по урегулированию украинского конфликта, в том числе касающиеся договоренностей в Анкоридже.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о готовности турецких властей предоставить площадку для дипломатических контактов. Посол Вершинин назвал Стамбул удобной площадкой для переговоров по Украине.

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    2 июля 2026, 22:52 • Новости дня
    Медведев сообщил, что означает для Финляндии снятие запрета на ЯО

    Медведев пояснил значение для Финляндии снятия запрета на ЯО

    Tекст: Катерина Туманова

    Решение Хельсинки отменить запрет на размещение ядерного вооружения сделало финскую территорию потенциальной мишенью для ответных ударов, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    Он подчеркнул, что отмена запрета на размещение подобного вооружения кардинально меняет ситуацию для соседнего государства.

    «Финляндия отменила запрет на размещение ядерного оружия на своей территории. Что это меняет для финнов? Всего лишь одно незначительное изменение: их страна теперь находится на карте ядерных целей России», – написал Медведев в соцсети Х.

    Он добавил, что скандинавская страна достигла вожделенного в Европе уровня безопасности.

    «Радуйтесь, Финляндия, вы достигли пика безопасности», – подытожил он.

    Напомним, президент Финляндии Александр Стубб утвердил поправки к закону о ядерной энергии и в уголовный кодекс, отменяющие запрет на ввоз, изготовление, хранение и использование ядерного оружия на территории страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Захарова заявляла, что Россия жестко ответит на ядерные решения Финляндии.

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    3 июля 2026, 01:20 • Новости дня
    Глава Центробанка допустила снижение ключевой ставки в июле

    Набиуллина увидела пространство для снижения ставки ЦБ

    Tекст: Катерина Туманова

    Темпы и сроки вероятного смягчения денежно-кредитной политики будут полностью зависеть от дальнейшего развития экономической ситуации и обновления макроэкономических прогнозов, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

    «Мы в июле будем обновлять прогноз развития ситуации, учитывать те факторы, которые есть. До этого мы исходили, что, да, действительно есть пространство для снижения ставки; в принципе, оно есть, пространство для снижения ставки. Только сроки и темпы, которыми мы можем снижать ставку, будут зависеть от развития ситуации», – заявила глава Центробанка «Вестям».

    Набиуллина отметила возможное влияние дополнительных внешних факторов. По ее словам, вторичные эффекты от ситуации на топливном рынке способны напрямую отразиться на итоговом решении по ключевой ставке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Набиуллина заверила, что использование цифрового рубля будет добровольным, а также объяснила механизм вывода из оборота карт Visa и Mastercard. Кроме того, она рассказала о пересмотре траектории ключевой ставки


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    2 июля 2026, 23:35 • Новости дня
    Аппарат омбудсмена и Красный Крест выявили более 1,7 тыс. пленных россиян

    Аппарат омбудсмена и МККК выявили более 1,7 тыс. пленных россиян

    Tекст: Катерина Туманова

    Взаимодействие аппарата российского омбудсмена Яны Лантратовой с Международным Комитетом Красного Креста (МККК) позволило установить местонахождение свыше 1,7 тыс. граждан России на украинской территории.

    «Благодаря работе с МККК уже найдено порядка 1700 человек [в плену на территории Украины], более 1000 из них вернулись домой», – сказано в сообщении аппарата уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой.в Max-канале.

    Эти данные представлены в ходе рабочей встречи российского омбудсмена с президентом МККК Мирьяной Сполярич.

    Там добавили, что в июне общими усилиями удалось воссоединить восемь семей; ещё пять жителей Курской области вернулись на родину. Всего удалось вернуть 170 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лантратова заявила, что вопрос по возвращению с Украины жителей Курской области закрыт. При этом на Украине продолжается поиск 300 пропавших жителей Курской области. Лантратова заявила о соблюдении стандартов содержания украинских пленных.

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      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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