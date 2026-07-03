Новак поручил нефтяникам увеличить поставки топлива в регионы

Украинские дроны атаковали три белорусские фуры в Брянской области

Tекст: Катерина Туманова

«По имеющейся информации, во время атаки дрона, кроме автобуса с пассажирами, пострадали и три белорусские фуры, одна из которых сгорела полностью», – сообщил телеканал «Первый информационный».

Напомним, украинский беспилотник 2 июля врезался в следовавший по маршруту Минск – Анапа пассажирский автобус на территории Брянской области. Трех пострадавших при атаке дрона госпитализировали.

Как писала газета ВЗГЛЯД, врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук назвал удар украинского беспилотника по пассажирскому автобусу целенаправленным. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного происшествия.

Белорусам рекомендовали воздержаться от поездок в приграничные с Украиной регионы России.

