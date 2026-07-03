«Хорошо сидим!» – это чисто русское или как минимум преимущественно русское явление. Другие народы иначе смотрят на собрания людей с целью пообщаться, выпить и закусить, иначе их организуют и видят в них иной смысл.0 комментариев
Новак поручил нефтяникам увеличить поставки топлива в регионы
Российские нефтяные компании получили указание нарастить объемы поставок горючего на внутренний рынок.
Соответствующее поручение дал вице-премьер Александр Новак в ходе совещания по ситуации на топливном рынке, сообщило правительство в Max.
Главной темой обсуждения стала обстановка с обеспечением нефтепродуктами в отдельных субъектах страны. Особое внимание участники уделили Иркутской области и Забайкальскому краю.
Руководители этих регионов отчитались о текущих запасах топлива и принимаемых мерах. По итогам докладов Новак потребовал от нефтяников оперативно направить дополнительные объемы нефтепродуктов для скорейшего удовлетворения спроса.
Ранее правительство подготовило комплекс мер для стабильного топливообеспечения потребителей в период летнего спроса.
Российские нефтеперерабатывающие заводы значительно нарастили объемы производства горючего.
Крупнейшие нефтяные компании удерживают стоимость бензина на заправках в пределах текущей инфляции.