Tекст: Вера Басилая

Постоянная поддержка со стороны западных государств провоцирует Киев на создание угроз ядерной безопасности, говорится в комментарии Захаровой на сайте МИД.

Захарова подчеркнула, что подобные действия могут привести к катастрофическим последствиям для всего мира.

«Все это было бы невозможно, если бы не постоянная политическая поддержка стран Запада, оказываемая Зеленскому и его обезумевшей от ощущения собственной безнаказанности банде», – заявила дипломат. Она добавила, что украинские власти превращают руководство международных организаций в мишень.

Ранее Украина сорвала визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС. По данным министерства, Киев прямо пригрозил, что не гарантирует безопасность главы организации при его проезде через российскую территорию. При этом Россия заранее согласовала все детали поездки и предоставила необходимые гарантии.

Министерство иностранных дел России предупредило о риске масштабной радиационной катастрофы на Запорожской АЭС.

Мария Захарова раскритиковала главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси за отсутствие прямого осуждения киевского режима.

В Кремле назвали террористическую активность Украины вокруг ядерного объекта крайне опасной.