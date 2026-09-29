Ни Ле Пен во Франции, ни Мелони в Италии, ни «Альтернатива для Германии» нам не друзья, никогда ими не были и не будут. Это, конечно, не значит, что нам нет смысла пытаться взаимодействовать с этими политиками. Просто иллюзий питать не надо. И спиной поворачиваться.20 комментариев
Российские войска перерезали стратегическую трассу под Харьковом
ВС России взяли под контроль трассу на Кочубеевку в Харьковской области
Российские военнослужащие в районе населенного пункта Гоптовка в Харьковской области взяли под контроль трассу, которая ведет на расположенную к юго-западу Кочубеевку, заявил военный эксперт Андрей Марочко.
Российские военнослужащие взяли под контроль автодорогу, ведущую к населенному пункту Кочубеевка на юго-западе от Гоптовки в Харьковской области, передает ТАСС.
«Если мы говорим о харьковском направлении, непосредственно про район населенного пункта Гоптовка, то, по последней моей информации, сейчас наши военнослужащие развили успех в южном направлении и, по сути, перерезали трассу, которая ведет до Кочубеевки», – заявил военный эксперт Андрей Марочко.
По словам эксперта, в настоящее время российские войска оказывают плотное огневое воздействие на Кочубеевку и Дубовку. Это позволит Вооруженным силам РФ продолжить наступление и расширить зону контроля на данном участке фронта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября Министерство обороны сообщило об освобождении харьковской Гоптовки. Позже российские войска взяли под контроль населенные пункты Петропавловка и Лозовая в этом же регионе. Летом Вооруженные силы России установили огневой контроль над важнейшими логистическими артериями украинских войск под Харьковом.