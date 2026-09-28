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    28 сентября 2026, 08:46 • Экономика

    Экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть

    Экономика России вырастет вопреки падению цен на нефть
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Ольга Самофалова

    Что ждет российскую экономику, нефтяной и газовый экспорт в ближайшие три года, оценило Министерство экономического развития. Цены на нефть и газ будут не сильно радовать экономику и бюджет. И это определит тренд для рубля.

    Министерство экономики подготовило прогноз социально-экономического развития на 2026 год и на 2027–2029 годы.

    После замедления экономического роста в России в 2026 году Минэкономразвития РФ ожидает постепенного восстановления экономики в 2027-2029 годах, даже несмотря на снижение цен на нефть. Ведомство закладывает в макропрогноз рост добычи нефти и газа в ближайшие три года, но одновременно ждет снижения экспортной динамики.

    Минэкономразвития строит традиционно два сценария. Базовый вариант описывает наиболее вероятный сценарий развития экономики РФ в ситуации сохранения текущего уровня санкционного давления и спроса на традиционные товары российского экспорта со стороны ключевых торговых партнеров, консервативный – основан на предпосылках об усилении санкционного давления, росте дисбалансов в мировой экономике из-за торговых войн и о более медленном росте мирового спроса на нефть.

    В следующем году рост ВВП в базовом прогнозе составит 1,4%, в 2028 году – 1,9%, в 2029 году – 2,4%. В консервативном сценарии рост есть, но ниже. «Рост на 1,4-2,4% говорит скорее о постепенном выходе экономики из текущего периода охлаждения, чем о новом экономическом буме. Реальные доходы населения, по прогнозу, продолжат расти, а инвестиции после снижения в 2026 году постепенно вернутся к плюсу. Но этот рост во многом зависит от снижения инфляции и дальнейшего смягчения денежно-кредитных условий. Если ставка будет снижаться, бизнесу станет проще запускать новые проекты и финансировать инвестиции», – говорит Владимир Чернов, аналитик Freedom Global.

    Согласно прогнозу Минэкономразвития, с учетом фьючерсной кривой среднегодовая стоимость нефти Brent в 2026 году составит 85,7 доллара. В перспективе к 2029 году ожидается постепенное снижение цен до среднегодового уровня 66 долларов. Urals, по прогнозам, будет стоить ниже 53 долларов или даже ниже 48 долларов в консервативном прогнозе в следующие три года.

    «Минэкономразвития здесь идет за рынком. Средняя цена Brent за 2026 год – 85,7 доллара – включает ближневосточную премию первого полугодия, когда котировки уходили выше 100 долларов. Дальше фьючерсная кривая закладывает сход этой премии, и фундаментальные причины на ее стороне. ОПЕК+ вернул на рынок ранее сокращенные объемы, добыча вне альянса растет – США, Бразилия, Гайана, а рост спроса замедляется. Отсюда 66 долларов за Brent и 51 доллар за Urals к 2029 году в базовом сценарии, ниже – в консервативном», – говорит Михаил Вакилян, эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК).

    По его словам, в этом документе есть и бюджетная логика, так как он – фундамент трехлетнего бюджета, и министерству дешевле ошибиться вниз, чем вверх.

    Но самое интересное в прогнозе – это рублевый баррель. «Долларовая Urals дешевеет с 61,2 до 51 доллара, минус 17%. Курс за те же годы слабеет с 79,5 до 96 рублей за доллар.

    Получается, что баррель в рублях стоит около 4,9 тыс. и в 2026-м, и в 2029-м, с неглубоким провалом в 2027-м. Все, что бюджет теряет на цене, он возвращает на курсе. Рублевый баррель у Минэкономразвития практически не меняется»,

    – говорит Вакилян.

    Средняя экспортная цена российского газа для дальнего зарубежья тоже будет снижаться: после 402,9 доллара за тысячу кубометров в 2026 году, по базовому сценарию, она снижается до 341,1 доллара в 2027-м, до 289 – в 2028-м и до 272,5 – в 2029 году. «Минэкономразвития ожидает, что постепенно предложение СПГ в мире увеличится, прежде всего за счет новых мощностей в США, Катаре и других странах, нормализуются поставки через Ормуз, рынок станет более сбалансированным», – говорит Чернов.

    Сможет ли Россия нарастить добычу и экспорт газа и нефти после 2026 года? Учитывая, что Европа хочет полностью отказаться от нашего газа и ведутся попытки запретить нашу нефть за рубежом?

    По прогнозу Минэкономразвития добыча к 2029 году растет до 740 млрд кубометров, а трубопроводный экспорт в дальнее зарубежье стоит на месте: 77 млрд кубометров в 2026-м, 76,5 млрд – в 2029-м. Весь экспортный рост отдан СПГ – с 35 до 64,5 млн тонн, почти удвоение.

    Значительное снижение прогноза по добыче нефти в России в 2026 году обусловлено снижением загрузки нефтеперерабатывающих заводов из-за внеплановых ремонтов. Но по мере выхода НПЗ из ремонтов и стабилизации ситуации нефтедобыча должна начать увеличиваться. Экспорт при этом остается стабильным, а макропрогноз даже предусматривает небольшой рост после проседания в 2025 году. Экспорт нефти будет незначительно снижаться, но вот экспорт нефтепродуктов вырастет после обвала в 2026 году.

    Минэкономразвития закладывает дальнейшее снижение вклада нефтегазового экспорта в ВВП с одновременным ростом доли ненефтегазового экспорта. В 2026 году нефтегазовый экспорт в денежном выражении вырастет на 8,3% по сравнению с 2025 годом и составит 219,4 млрд долларов. При этом доля нефтегазового экспорта в ВВП снизится с 7,9% до 7,5%.

    Чернов обращает внимание на довольно сильное ухудшение внешнеторгового баланса. Минэкономразвития ожидает, что положительное сальдо торговли снизится со 120,8 млрд долларов в 2026 году до примерно 87 млрд долларов в 2028–2029 годах. Еще заметнее сокращается профицит текущего счета – с 45,4 млрд долларов в этом году до всего 10,5 млрд долларов к 2029 году.

    «Это важный момент, потому что именно приток экспортной валютной выручки много лет был одним из главных факторов поддержки стоимости рубля. Отсюда вполне логично выглядит и прогноз постепенного ослабления российской валюты»,

    – говорит Чернов. Среднегодовой курс заложен на уровне 79,5 рубля за доллар в 2026 году, 87,4 рубля – в 2027-м, 92 рубля – в 2028-м, 96 рублей – в 2029 году.

    Еще один интересный момент заключается в сочетании официального прогноза инфляции в 4% уже с конца 2027 года с довольно заметным ростом регулируемых тарифов. «Например, совокупный платеж за ЖКХ Минэкономразвития ожидает увеличить в среднем на 11% в 2027 году, на 8,6% – в 2028-м и еще на 7,6% – в 2029-м. Поэтому именно достижение устойчивых 4% инфляции, на мой взгляд, остается одним из наиболее чувствительных мест всего прогноза», – заключает Чернов.

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