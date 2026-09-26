Россия подготовила крышку для Волчанского котла

Tекст: Андрей Резчиков

В ходе расширения внешней зоны контроля в Харьковской области ВС России освободили населенные пункты Петропавловка и Лозовая. В Минобороны подчеркнули, что это усложнит попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать кольцо окружения на северо-востоке области. Также это позволяет перерезать прифронтовые дороги, по которым противник мог перебрасывать резервы вдоль границы.

Данный район подготавливался ВСУ к обороне на протяжении длительного времени. Продвижение здесь идет не по чистой степи, а через оборудованную сеть взводных и ротных опорных пунктов, связанных между собой.

Исторический опыт боев в этих местах показывает, что контроль над высотами и мелкими населенными пунктами на флангах определяет судьбу крупных узлов обороны. Тот, кто удерживает приграничные высоты, контролирует огнем низины и дороги.

Кроме того, в этом же регионе идут бои за освобождение Хрипунов, Грачовки и Рубленого. Формирования противника уничтожаются рядом с Нестерным, Шевченково и Варваровкой. В районе Нефедовки в результате огневого поражения были сорваны две попытки выхода из окружения группы до десяти боевиков.

Все эти действия происходят в рамках ликвидации крупного очага окружения на северо-востоке Харьковской области. В профильных источниках этот плацдарм чаще всего называют Волчанским котлом – по названию одного из ключевых опорных узлов в данном секторе к северу от Великого Бурлука.

Линия населенных пунктов Рубленое – Лозовая – Петропавловка – Грачевка – Хрипуны вытянута с севера на юг практически вдоль госграницы. Данный район характеризуется сильно пересеченной местностью – балками, оврагами и небольшими речушками (бассейн реки река Волчья), что создает естественные оборонительные рубежи, но при разрезании дорог превращает позиции в изолированные очаги.

По мнению экспертов, достигнутые за последние сутки успехи российской армии на Харьковском направлении – это важный шаг в укреплении контроля над Волчанским котлом. Окруженная группировка ВСУ практически лишается снабжения и становится более уязвимой в условиях осени.

«При остром недостатке личного состава любое кольцо окружения держится на опорных пунктах, создаваемых в удобных местах. Теоретически между ними можно просачиваться поодиночке в тумане или при плохой видимости. Но чем шире полоса, отрезающая противника от внешнего периметра, и чем больше опорных точек, тем сложнее выходить из окружения», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Освобождение Петропавловки и Лозовой, подчеркивает собеседник, создает для ВСУ почти непреодолимые проблемы: на юге кольца населенные пункты расположены близко, есть где размещать опорники, а зачищать промежутки между ними становится все труднее.

«Расширение полосы контроля на юге делает прорывы невозможными. Командование ВСУ запрещает отход, и окруженные продолжают биться.

«Северяне» (бойцы группировки «Север») грамотно разрезают большое кольцо на серию малых и последовательно их зачищают»,

– пояснил эксперт.

«Это глухой, слабо укрепленный угол на самом северо-востоке Харьковской области, восточнее Волчанска, между бывшей госграницей и Великим Бурлуком, ограниченный Печенежским водохранилищем. Именно это позволило группировке «Север» своими силами создать масштабное кольцо окружения. В боях уничтожены около тысячи солдат противника, половина из них оказалась в окружении. Прорваться они могли бы, собрав батальоны в кулак и ударив на юг, но такого приказа за все годы боевых действий командование ВСУ не отдавало. Поэтому окруженные в подавляющем большинстве погибнут», – рассуждает Онуфриенко.

Взятие Петропавловки и Лозовой – важный шаг в укреплении контроля над Волчанским котлом, добавляет военный эксперт Ян Гагин.

«Противник перебрасывает туда значительные подкрепления, чтобы попытаться прорвать окружение извне и вывести хотя бы часть оставшейся группировки. На фоне кризиса призывного ресурса для ВСУ это критически важно: в котле находится не одна тысяча военнослужащих, и их гибель или плен станут серьезной потерей. Сейчас у окруженных два пути – смерть или плен, третьего не дано», – считает Гагин.

Для деблокирования перебрасываются наемники, в основном из Южной Америки – в эфире звучит испанская речь. «Это говорит о том, что прорывать котел собираются, не считаясь с потерями. Наемники не входят в состав ВСУ, их судьба украинское командование не волнует. Их бросают как щепки в костер, чтобы показать результат.

Прибытие главкома ВСУ Драпатого на это направление подтверждает важность участка: ему нужно доказать эффективность, а отчитываться за гибель иностранцев, чьи родные за океаном, он не будет»,

– пояснил эксперт.

По словам Онуфриенко, общего управления в окруженной группировке уже не существует: «Именно поэтому наши войска могут создавать небольшие очаги окружения и уничтожать малые группы, а противник держит своих солдат в неведении: они не знают, что происходит на сопредельных участках, и верят, что воюют, а не находятся в котле».

Бои за Хрипуны, Грачовку и Рубленое – это зачистка малых колец, образовавшихся внутри большого котла. «Вокруг Рубленого был мощный укрепрайон. Наступая западнее села с юга и севера, наши войска отрезали его от основной группировки, создали малое кольцо и постепенно уничтожают. Территория, по которой противник еще может более или менее свободно перемещаться, уменьшится еще примерно на четверть. Господство дронов в воздухе – еще одна причина обреченности ВСУ: у противника не хватает беспилотников для контроля территорий, а по мере расширения кольца на юге возможности поддерживать окруженных огнем и дронами снижаются», – пояснил собеседник.

Если внешнее кольцо будет окончательно стабилизировано, никаких новых направлений для масштабного наступления не откроется. «Южнее находится Великий Бурлук – гораздо лучше укрепленный. Еще южнее – позиции от Купянска до Печенег, которые несколько лет назад рассматривались как предпочтительный вариант большого окружения, но тогда не решились. Сейчас у нас для этого пока нет сил», – отметил Онуфриенко.

По словам Гагина, сильно пересеченная местность с балками, оврагами и малыми реками создает сложности для штурмовых действий, но помогает российским беспилотникам двигаться на малых высотах. «Наши военнослужащие привыкли действовать в любых условиях. Противнику закрепляться негде, особенно при отступлении на неподготовленные позиции, что увеличивает потери.

Окруженная группировка практически лишена снабжения – это лишает ее боекомплекта, горючего и других ресурсов, ведет к обескровливанию, усталости, а затем либо к гибели, либо к плену»,

– считает эксперт.

Осень и снижение «зеленки» (густоты лесополос) сыграют на руку российской аэроразведке: в ближайшие недели все будет просматриваться и простреливаться. «Распутица не позволит противнику отступать на технике и вести действия с ее помощью. Мы продолжим атаковать окруженных дронами, авиацией и артиллерией, а передвигаться им будет крайне сложно из-за дефицита горючего и распутицы», – прогнозирует Гагин.

Онуфриенко добавляет, что действия группировки «Север» весь год отвлекают на второстепенное для Киева направление колоссальные резервы ВСУ. «Эта группа постоянно наступает, не имеет ни одной неудачи и нигде не отступила с тех пор, как год назад ею стал командовать генерал Евгений Никифоров. Малые локальные удары по слабым местам обороны противника позволяют постоянно продвигаться на юг – от Бачевска, что в 100 км севернее Сум, до этого котла», – подчеркнул эксперт.

По мнению военного аналитика, недооценка успехов «Севера» привела к тому, что противник потерял огромные территории. «Если в мае прошлого года линия фронта проходила севернее Волчанска и в самом Волчанске, то сейчас контролируемая нами территория в Харьковской области в несколько раз больше», – напомнил спикер.

В Сумской области российские войска находятся в 14 км от Сум, охватывая город с севера и востока. «Противник вынужден перебрасывать туда резервы и держать их в Харькове для оперативной переброски на разные участки. Но резервов не хватает. Поэтому действия группы «Север» серьезно облегчают положение на других участках фронта и способствуют успехам соседней группы «Запад» в боях за Купянск», – заметил Онуфриенко.

По словам Гагина, главное сейчас – развитие зоны контроля и уничтожение существенной группировки противника, а также тех, кто попытается ее деблокировать:

«Украинская армия напоминает детскую пеленку, которой пытается укрыться взрослый человек: то ноги мерзнут, то голова.

Он перетягивает ее из стороны в сторону, но согреться не получится – она коротка. И эта пеленка становится все короче».

Любой реализованный котел – серьезная веха в кампании. Потеря такой группировки не станет решительным переломом, но существенно отразится на общей оперативной обстановке, подчеркивает эксперт.

«Противнику придется перераспределять резервы, чтобы удерживать другие участки – Славянско-Краматорскую агломерацию, где мы активно продвигаемся, и другие направления. Дыра на любом участке фронта засасывает ресурсы с соседних направлений», – пояснил собеседник.

Пример Курской области показателен: несмотря на потери и тяжесть боев, противник сам предоставил России возможность уничтожить большую группировку, насыщенную техникой и личным составом. «Это позволило развить успех на Угледарском, Запорожском и других направлениях. Сейчас для Украины потеря Волчанского котла – очередной удар, который ускорит истощение ее сил и приблизит общий кризис», – полагает Гагин.