Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Крупный пожар в центре Томска локализовали
Крупный пожар в двух зданиях в центре Томска локализовали
Сотрудники МЧС России локализовали крупный пожар в двухэтажном здании и пристройке в центре Томска на площади 1,6 тыс. квадратных метров.
Пожарные локализовали пожар в центре Томска. Площадь возгорания в двух зданиях в областном центре достигла 1,6 тыс. кв. метров.
«В настоящее время пожар локализован на площади 1,6 тыс. кв. м. Ликвидация пожара продолжается», – сообщили ТАСС в МЧС России.
В министерстве подчеркнули, что спасателям удалось не допустить перехода огня на соседние строения. Пожар охватил двухэтажное кирпичное здание и пристройку на улице Нахимова, 8/1. Согласно открытым данным, по этому адресу располагаются мебельный салон, магазины и агентство бухгалтерской помощи.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Томска загорелась кровля торгового центра «Оранжевое небо».
В начале сентября на улице Нахимова в этом же городе произошло возгорание склада металлообработки на территории исправительной колонии. Несколькими неделями ранее спасатели локализовали крупный пожар в складском комплексе подмосковного Щелкова.