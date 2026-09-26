Житель Мордовии задержан в Петербурге за нападение с битой на женщину

МВД: В Петербурге задержали приезжего из Мордовии за избиение женщины битой

Tекст: Мария Иванова

В четверг ночью на проспекте Металлистов неизвестный жестоко избил женщину и похитил ее личные вещи, нанеся ущерб в размере 28 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

По подозрению в совершении этого преступления полиция задержала 33-летнего жителя Мордовии. Пострадавшая самостоятельно обратилась в правоохранительные органы, после чего была госпитализирована в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

На опубликованных в сети видеозаписях видно, что злоумышленник ударил женщину битой в лицо. Официального подтверждения этой информации у агентства пока нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Москве арестовали замначальника уголовного розыска Петербурга по обвинению в разбое.

В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения с битами на семью в Петропавловске-Камчатском.