Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Житель Мордовии задержан в Петербурге за нападение с битой на женщину
МВД: В Петербурге задержали приезжего из Мордовии за избиение женщины битой
Пострадавшая от ночного нападения в Петербурге женщина оказалась в больнице в тяжелом состоянии после того, как 33-летний приезжий из Мордовии ударил ее битой в лицо и ограбил.
В четверг ночью на проспекте Металлистов неизвестный жестоко избил женщину и похитил ее личные вещи, нанеся ущерб в размере 28 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
По подозрению в совершении этого преступления полиция задержала 33-летнего жителя Мордовии. Пострадавшая самостоятельно обратилась в правоохранительные органы, после чего была госпитализирована в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое.
На опубликованных в сети видеозаписях видно, что злоумышленник ударил женщину битой в лицо. Официального подтверждения этой информации у агентства пока нет.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Москве арестовали замначальника уголовного розыска Петербурга по обвинению в разбое.
В марте Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения с битами на семью в Петропавловске-Камчатском.