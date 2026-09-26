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    26 сентября 2026, 09:40 • В мире

    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией

    Венгрия резко увернулась от втягивания в войну с Россией
    @ IMAGO/Jurgen Heinrich/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Бавырин

    У Украины уникальный талант ссориться с соседями. С Россией – из-за всего, с Белоруссией – из-за России, с Польшей – из-за Бандеры, с Румынией – из-за зерна, со Словакией – из-за помощи себе же. Теперь в списке появилась еще и Венгрия. Точнее, вернулась туда: Будапешт стремился к примирению, но Киев опять превзошел себя по наглости.

    Венгрия находится в числе недоброжелателей Украины давно, около десяти лет: отношения между Киевом и Будапештом испортились из-за ущемления венгерского языка в Закарпатье. После того, как венгры сменили власть, выбрав премьером проевропейского политика Петера Мадьяра, казалось, все начнет налаживаться. Но куда там: всего за пару месяцев едва не дошло до драки.

    По крайней мере, Мадьяр был в бешенстве, когда отчитывал компанию MOL за подписание меморандума с «Нафтогазом» Украины о совместном строительстве терминала для нефтепродуктов. «Это хранилище не будет построено ни на венгерско-украинской границе, ни где-либо еще», – отрезал премьер.

    В ответ глава МИД Украины Андрей Сибига, известный своей феноменальной наглостью, обрушился на Мадьяра, обвинив в том, что он вернул Венгрию во времена Виктора Орбана, то есть своего предшественника и главного политического противника. А это уже удар ниже пояса с налетом вмешательства во внутренние дела, такое не прощают. Значит, война.

    Мадьяр из тех, кто может и морду набить, благо в большой политике недавно и не успел забронзоветь. Буквально на днях прокуратура потребовала снять с него неприкосновенность из-за подозрения в краже. Это явная месть людей Орбана, однако, несмотря на всю парадоксальность обвинения, тот случай, когда ему веришь в каждом слове.

    Когда Мадьяр был начинающим оппозиционным политиком, кто-то снимал его в баре на смартфон. Будущий премьер смартфон отобрал и выкинул. Формально это кража.

    В то же время, несмотря на взрывной характер, Мадьяр на практике доказал, что человек он разумный. А его нервная реакция на меморандум MOL имеет очень серьезные причины.

    Тактика Киева вполне прозрачна: перенести как можно больше критически важных для снабжения ВСУ объектов за границы Украины, чтобы защитить их от российских ударов. Этот план охватывает даже приграничные контрольно-пропускные пункты, а терминалы с топливом – первые на очереди.

    По сути это втягивание Венгрии в военный конфликт с Россией. Мадьяр же обещал избирателям, что ни за что подобного не допустит. А особенно его возмутило то, что в конфликт его втягивают тихой сапой. Например, через новый формат для межграничного сотрудничества под названием «Карпатская восьмерка», который придумали в Киеве.

    Вообще-то это максимум семерка: Будапешт участвовать отказался. «Просто приведу пример: привет, мы сформировали футбольную команду в соседней деревне. Мы друг друга не знаем, но ты в ней, и ты должен принести мяч», – написал Мадьяр в соцсетях по этому поводу.

    Сторонние наблюдатели из его объяснения поняли только то, что Украину назвали деревней, и то, что Мадьяр любит футбол (что, кстати, роднит его с Орбаном; тот был профессиональным игроком в молодости и практикует до сих пор). Но ситуация действительно парадоксальна, сродни премьерской метафоре: Венгрию включили в «Карпатскую восьмерку», не поставив в известность. Просто сразу пригласили на установочный саммит. Такова криворожская школа дипломатии.

    Президент Сербии Александр Вучич не побрезговал и приехал. Но он политик тертый и с тягой к игре в разведчиков, а Мадьяр, повторимся, начинающий, просто акселерат. Утрату инициативы по принципу «без меня меня женили» такие воспринимают болезненно. И, строго говоря, у него вообще не было других вариантов, кроме как послать украинцев куда подальше.

    Еще одной основой политики Орбана, которую Мадьяр при всей ненависти к предшественнику пообещал сохранить, это защита закарпатских венгров. Это вопрос даже не его желания, это обязанность: в своей конституции Венгрия обозначена как государство не венгерских граждан, а всех венгров вообще, так что зарубежные диаспоры подлежат опеке.

    После смены власти Будапешт донес до Киева: полноценное сотрудничество и поддержка евроинтеграции возможны только после решения закарпатской проблемы. Украинцы обещали подумать и что-нибудь предложить, но вместо этого просто включили Венгрию в свой клуб друзей с Карпатами в названии, будто проблема решена (хотя не изменилось вообще ничего).

    Чтобы пойти на поводу у Украины в данном случае, нужно совсем себя не уважать, чего про Мадьяра не скажешь.

    То, что украинский министр Сибига отнесся к закономерной реакции венгров столь болезненно, указывает, что «восьмерка» – его идея. А вся деятельность этого персонажа подчинена тому, чтобы сделать шефу приятно. Очевидно, на сей раз Зеленский недоволен, хотя мероприятия на высшем уровне любит до чрезвычайности.

    «Карпатская восьмерка» лишь частично создана для того, чтобы прощупывать почву для переноса объектов и лишний раз поклянчить денег у прижимистых восточных европейцев. Прежде всего, это аутотренинг для Зеленского: участие в региональных саммитах возвращает его под софиты и напоминает о временах, когда на Западе аплодировали залы, набитые политической элитой.

    Теперь им серьезные люди либо брезгуют, либо крайне недовольны, а внутри Украины вообще никаких поводов для оптимизма нет – только ожидание грядущей катастрофы. Поэтому саммиты с небольшими странами под лозунгом «мы за все хорошее» – это максимально льстивый и нетоксичный для криворожца формат мероприятий из возможных. Он на них душой отдыхает, а Мадьяр взял – и испортил праздник.

    Учитывая нарциссическую обидчивость Зеленского, теперь можно не волноваться: не будет у него с венграми мира, будет холодная война. Будапешт не окажет Киеву поддержки и не станет ради него рвать выгодные контракты с Россией, решено. Вряд ли случайно на фоне этого конфликта в венгерском МИД заявили, что будут добиваться от Вашингтона продления разрешения на покупку российских энергоресурсов без угрозы вторичных санкций, которое когда-то выпросил Орбан.

    Это была одна из причин, по которой его ценили не только в Венгрии, но и в России. При нем Будапешт был голосом разума в НАТО и ЕС, причем, что важно, антиукраинским голосом.

    Но теперь вполне очевидно: дело не в Орбане, а в Украине и в венграх. Украина настроит против себя кого угодно, а венгры опять выбрали себе лидера по духу – ушлого националиста с хорошей реакцией. То есть примерно такого же Орбана, но на двадцать лет моложе.

    Сибига, говоря об «орбанизме» Мадьяра, по-своему даже прав. Только называться это должно иначе, например, венгеризмом.

    А то, как ведет себя Украина, называется жлобством. И под этим наверняка подпишутся все ее соседи, включая тех, кто ненавидит друг друга, как Орбан и Мадьяр.

     

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