Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?7 комментариев
Медведь напал на двух мужчин в селе Бурятии
Медведь напал на двух мужчин в бурятском селе Хара-Шибирь
В селе Хара-Шибирь Заиграевского района Бурятии медведь напал на двух мужчин, пострадавшие госпитализированы.
Медведь напал на двух мужчин в селе Хара-Шибирь в Бурятии, животное было убито на месте, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представительницу районной администрации.
Собеседница агентства уточнила, что инцидент произошел в субботу. Пострадавшие мужчины госпитализированы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца в Забайкальском нацпарке из-за медведей закрыли туристические маршруты.
В прошлом месяце медведь напал на мужчину во дворе дома в Бурятии.