Суд вынес приговор топ-менеджеру филиала РЖД за злоупоребления

Суд вынес приговор топ-менеджеру филиала РЖД за «откат» с контракта в 105 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Басманный суд Москвы признал Андреева виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), передает ТАСС. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере 73 млн рублей.

Андреев пытался получить «откат» с контракта на 105 млн рублей. После объявления приговора подсудимый, который до этого находился под домашним арестом, был взят под стражу прямо в зале суда.

В прошлом году сотрудников РЖД в Москве арестовали по делу о покушении на получение взятки.