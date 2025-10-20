Суд вынес приговор топ-менеджеру филиала РЖД за злоупоребления

Если Вашингтон намерен следовать логике «пусть они разбираются сами», то готовящийся саммит в Будапеште следует рассматривать с точки зрения поддержания контактов и очень постепенного процесса притирания позиций.2 комментария
Суд вынес приговор топ-менеджеру филиала РЖД за «откат» с контракта в 105 млн рублей
Начальник транспортного отдела филиала РЖД Денис Андреев получил срок и крупный штраф за попытку получить взятку с крупного госконтракта.
Басманный суд Москвы признал Андреева виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), передает ТАСС. Суд назначил ему наказание в виде 12 лет и 6 месяцев колонии строгого режима, а также штраф в размере 73 млн рублей.
Андреев пытался получить «откат» с контракта на 105 млн рублей. После объявления приговора подсудимый, который до этого находился под домашним арестом, был взят под стражу прямо в зале суда.
В прошлом году сотрудников РЖД в Москве арестовали по делу о покушении на получение взятки.