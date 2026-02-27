Трамп назвал безумием слова Зеленского о продолжение войны в Донбассе

Трамп назвал безумием отказ Зеленского выводить войска ВСУ из Донбасса

Tекст: Денис Тельманов

Дональд Трамп выступил с критикой в адрес украинских властей после заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ с территории Донбасса, передает РИА «Новости». Трамп назвал безумным сам факт того, что конфликт продолжается, подчеркнув, что война не должна тянуться дальше.

Ранее Зеленский в резкой форме отказался выводить украинские войска с Донбасса, заявив, что считает такие предложения «чушью собачьей». Это заявление прозвучало на фоне обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

В Женеве 17-18 февраля прошел очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о проведении новой встречи в ближайшее время. Украинская сторона также отметила, что на переговорах был достигнут определенный прогресс.

Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал готовность Москвы искать переговорное решение по украинскому кризису, ссылаясь на договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский в интервью Sky News заявил о готовности к личным переговорам с Владимиром Путиным, но исключил территориальные уступки.

Глава крымского парламента Владимир Константинов осудил отказ Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса. Зеленский заявил, что хотел бы получить ядерное оружие от Франции и Британии.