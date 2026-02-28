Клинтон ответил на все вопросы по делу Эпштейна на слушаниях в конгрессе

Tекст: Денис Тельманов

Как сообщает РИА «Новости», председатель комитета по надзору палаты представителей США Джеймс Комер рассказал журналистам, что Билл Клинтон во время слушаний по делу Джеффри Эпштейна ответил на каждый вопрос либо попытался это сделать. Комер подчеркнул, что процесс допроса был долгим и назвал его историческим событием.

В течение двух дней Билл и Хиллари Клинтон давали показания о своих связях с финансистом Эпштейном. По словам Хиллари Клинтон, она не была знакома с преступлениями Эпштейна и не посещала его частный остров. Билл Клинтон отметил, что их знакомство с Эпштейном прекратилось задолго до того, как стали известны его преступления, и он не замечал признаков противоправной деятельности.

Комер пообещал в ближайшее время опубликовать видео и расшифровку слушаний. Внимание к делу Клинтонов усилилось после недавней публикации новых файлов из досье Эпштейна, среди которых оказались фотографии бывшего президента в джакузи и бассейне в компании девушек с закрытыми лицами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Хиллари Клинтон в письменных показаниях конгрессу отвергла любые предположения о знакомстве с преступной деятельностью финансиста Джеффри Эпштейна.

Хиллари Клинтон выступила с требованием допросить Дональда Трампа под присягой в Конгрессе по делу Эпштейна. Билл Клинтон выразил опасения о возможном кризисе в США из-за расследования дела Эпштейна.