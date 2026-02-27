Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?0 комментариев
Хиллари Клинтон заявила, что не была на острове Эпштейна
Бывшая государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Клинтон в письменных показаниях конгрессу отвергла любые предположения о знакомстве с преступной деятельностью скандального финансиста Джеффри Эпштейна.
Клинтон уведомила законодателей, что ничего не знала о злодеяниях финансиста, передает РИА «Новости».
Слушания с ее участием прошли в закрытом режиме.
«Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с господином Эпштейном. Я никогда не летала на его самолете и не посещала его остров, дома или офисы», – гласит текст показаний Клинтон.
Политик также отметила, что не располагает сведениями о противоправных действиях Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл. По словам Клинтон, комитет конгресса ошибочно предположил наличие у нее информации о расследованиях их деятельности.
До этого Клинтон требовала допросить президента США Дональда Трампа под присягой из-за его возможных связей с Джеффри Эпштейном.
Ранее Билл и Хиллари Клинтон решили выступить перед профильным комитетом Конгресса по этому делу.