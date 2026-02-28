  • Новость часаВ Боливии упал военно-транспортный самолет С-130 Hercules производства США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина хочет заставить Европу мерзнуть за компанию
    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины
    Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС
    Дмитриев: Зеленского пришлось прервать во время заявления о ядерном оружии
    Глава Минобороны Нидерландов допустила отправку войск на Украину
    Бывшая «Криворожсталь» объявила о закрытии завода из-за нехватки электричества
    Трамп заявил о возможности «дружественного захвата Кубы»
    В районе штаба Пентагона зафиксировали резкий скачок заказов пиццы
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    29 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    15 комментариев
    28 февраля 2026, 04:08 • Новости дня

    При крушении самолета в Боливии погибли 15 человек

    При крушении самолета в Боливии погибли 15 человек, борт выкатился при посадке

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате аварии с военным самолетом в Боливии погибли по меньшей мере 15 человек, еще десять получили травмы

    Как передает РИА «Новости», военный самолет в Боливии выехал за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке, сообщил директор Главного управления гражданской авиации страны Хосе Антонио Фанола.

    Пожарные сообщили о гибели 15 человек, отмечает телеканал Unitel. По предварительным данным, все пострадавшие оказались в автомобилях, с которыми столкнулся самолет на шоссе рядом с аэропортом.

    В больницу города поступили десять раненых, состояние некоторых из них оценивается как тяжелое.

    Самолет прибыл с новыми банкнотами для Центрального банка Боливии и получил значительные повреждения.

    Официальные причины аварии устанавливаются, на месте продолжают работать экстренные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в боливийском городе Эль-Альто военный транспортный самолет C-130 Hercules потерпел крушение, столкнувшись с автомобилями на оживленном шоссе.

    При падении на борту находились наличные, которые местные жители стали собирать среди обломков самолета.

    27 февраля 2026, 12:19 • Новости дня
    Российский ИИ для тракторов попал в девять мировых рейтингов

    Отечественный разработчик систем искусственного интеллекта Cognitive Pilot занял лидирующие позиции сразу в девяти зарубежных аналитических обзорах, посвященных автоматизации сельхозтехники.

    Cognitive Pilot оказалась единственной отечественной компанией в престижных списках. Аналитики выпустили девять материалов по глобальному рынку систем автопилотирования, где россияне заняли места в первой пятерке. Такой значимый успех достигнут разработчиком впервые, хотя фирма и раньше попадала в рейтинги.

    Эксперты Markets CAGR отмечают: «На рынок выходят новые игроки, такие как Cognitive Pilot, с инновационными технологиями, ориентированными на автоматизацию и интеграцию искусственного интеллекта».

    Аналитики подчеркивают, что подобные решения привлекают фермеров возможностью повысить производительность. Российские системы обеспечивают бесшовную работу с уже имеющимся оборудованием.

    Гендиректор компании Ольга Ускова объяснила высокую оценку реализацией революционных проектов в агросфере за последние годы. По ее словам, предприятие выпустило полностью автономный трактор и создало решения для анализа почвы. Она добавила, что фактически речь идет о появлении робота-агронома, задающего мировые тренды.

    Объем рынка автономного управления агротехникой в 2025 году составил 15 млрд долларов, а к 2031 году вырастет до 26,57 млрд. Автопилоты повышают производительность на 30–35% и снижают расходы на топливо. Важно, что российская система работает на основе компьютерного зрения даже без сигнала GPS.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в Max!

    Комментарии (4)
    27 февраля 2026, 17:44 • Новости дня
    Россия выиграла медальный зачет юниорского первенства Европы по фехтованию

    Российские фехтовальщики стали лидерами медального зачета юниорского первенства Европы в Тбилиси

    Россия выиграла медальный зачет юниорского первенства Европы по фехтованию
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сборная России по фехтованию на юниорском первенстве Европы в Тбилиси завоевала три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали, став первой в медальном зачете.

    Российская команда стала победителем медального зачета юниорского первенства Европы по фехтованию в Тбилиси. Россияне завоевали три золотые, одну серебряную и четыре бронзовые медали. Второе место заняли спортсмены из Италии, а третье – представители Франции, передает ТАСС.

    Чемпионами стали саблистка Карина Таллада, а также женская и мужская сборные России по сабле. Серебро досталось саблисту Ярославу Борисову. Бронзовые награды завоевали шпажист Роман Селютин, саблистка Александра Михайлова, рапирист Дмитрий Чащин, а также женская команда России по рапире.

    Российские фехтовальщики выступали на турнире под национальным флагом, а в честь их побед звучал государственный гимн России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого саблистка Александра Михайлова одержала победу на этапе Гран-при в Тунисе. А в апреле 2025 года Михайлова завоевала золотую медаль на чемпионате мира среди юниоров в Китае.

    Напомним, в марте 2025 года Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение допустить российских спортсменов до командных соревнований среди юниоров в нейтральном статусе.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    #{vote}
    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 13:40 • Новости дня
    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс

    Зеленский: Россия не сможет добиться победы на поле боя

    Зеленский оценил способность России завоевать Донбасс
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News выразил готовность к личным переговорам с президентом России Владимиром Путиным о мире, но исключил территориальные уступки. Зеленский потребовал от США усилить давление на Москву и пожаловался на 40-градусный мороз на Украине.

    Владимир Зеленский в интервью телеканалу Sky News заявил, что Киев не намерен уступать территории и готов вести переговоры о мире только при жестком давлении на Москву.

    «Украине вернуть потерянные территории будет очень трудно. Что хорошо – Россия тоже не может этого сделать на поле боя. Поэтому они не побеждают и мы не проигрываем», – отметил украинский лидер.

    Зеленский подчеркнул, что США способны остановить конфликт, если ужесточат санкции против семей российского руководства и предоставят Киеву современные вооружения. Он указал, что шанс на установление мира возможен до осенних выборов в США, и назвал эти месяцы «окном возможностей» для окончания боевых действий.

    «Соединенные Штаты даже сильнее, чем они думают о себе... У них действительно есть рычаги давления на Путина. Они могут остановить эту войну», – заявил украинский лидер.

    На вопрос о возможности уступить города Славянск и Краматорск Зеленский ответил, что это «красная линия» для Украины, поскольку «это наша территория, и звучит невероятно странно, почему мы должны покидать нашу землю». Он выразил уверенность, что сдача этих городов приведет к тяжелым последствиям для жителей.

    Зеленский также описал отношения с Дональдом Трампом как «непростые», но подчеркнул, что судьба Украины не зависит от личностей, а только от поддержки Запада.

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что проблематика территорий остается главным и наиболее чувствительным вопросом на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Президент Владимир Путин заявил, что продвижение российских войск в Донбассе идет настолько успешно, что делает неактуальной заинтересованность Москвы в выводе украинских воинских формирований с пока занимаемых ими территорий.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как ВС России достигли рекордных темпов наступления в 2025 году.

    Комментарии (53)
    27 февраля 2026, 05:35 • Новости дня
    Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим в водах Финляндии судам
    Российские ледоколы пришли на помощь застрявшим в водах Финляндии судам
    @ Антон Ваганов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российский атомный флот задействовали для проводки грузовых кораблей, которые из-за тяжелой погодной обстановки оказались заблокированы в Финском заливе, сообщили в агентстве транспортной инфраструктуры Финляндии.

    Взаимодействие проводится в рамках установленных международных процедур зимней навигации, указали в агентстве, передает РИА «Новости».

    Сложная обстановка и штормовой ветер привели к тому, что морской транспорт застревает в международных и территориальных водах. По запросу Хельсинки российский ледокол также может зайти в финскую акваторию для оказания поддержки.

    Ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов пояснял, что залив покрылся льдом из-за морозов. Корпорация Росатом для обеспечения проводок уже направила в регион атомный ледокол «Сибирь».

    Напомним, в конце февраля Финский залив полностью покрылся льдом впервые за последние 15 лет. Атомный ледокол «Сибирь» начал проводку судов в морском порту Приморск. Росатом направлял атомоход в регион по запросу Министерства транспорта России.

    Комментарии (39)
    27 февраля 2026, 13:38 • Новости дня
    Эксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану

    Эксперт Семенов: Война Пакистана с Афганистаном противоречит интересам России

    Эксперт объяснил причину ударов Пакистана по Афганистану
    @ Wahidullah Kakar/AP/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Пакистан располагает значительно большими и современными вооруженными силами, чем Афганистан. Но в условиях асимметричной войны в горных районах потенциал сторон может частично сравняться, сказал газете ВЗГЛЯД востоковед Кирилл Семенов. Ранее Пакистан и Афганистан возобновили взаимные обстрелы.

    «Давнее афгано-пакистанское противостояние будет продолжаться, пока существует конфликт между Пакистаном и движением «Техрик-е Талибан Пакистан». С афганскими талибами их роднит далеко не все, это абсолютно разные движения. Но основной костяк обеих группировок составляют одни и те же пуштунские племена», – сказал востоковед Кирилл Семенов.

    «Поэтому пока на территории Пакистана идет конфликт между пуштунами и властями страны, в него так или иначе будут вовлечены и афганские племена. Ситуация сохраняет высокий конфликтный потенциал между Исламабадом и Кабулом. При этом в военном плане стороны несопоставимы. Пакистан располагает значительно большей армией, целыми танковыми армадами, современными БПЛА. У страны есть даже ядерное оружие», – напомнил он.

    «Но у Афганистана есть большой опыт ведения ограниченных асимметричных войн в горных районах. Поэтому, если говорить о вялотекущем приграничном конфликте, потенциал сторон в некоторой степени сравнивается. Военное преимущество Пакистана «Талибан» может частично компенсировать партизанскими атаками», – уверен спикер.

    Впрочем, считает аналитик, речь о полномасштабной войне между странами пока не идет. «Скорее, это очередной виток противостояния в рамках более широкого конфликта, связанного с пуштунским фактором по обе стороны границы», – уточнил собеседник.

    «В свою очередь, Индия пытается играть на этих противоречиях, что создает дополнительное напряжение на границе и заставляет Пакистан действовать более активно. России же выгодно, чтобы между этими странами был мир, потому что для Москвы Дели, Кабул и Исламабад являются давними партнерами», – резюмировал Семенов.

    Ранее между Афганистаном и Пакистаном снова вспыхнул конфликт со взаимными обстрелами вдоль линии Дюранда. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар сообщил, что в ходе столкновений с афганской стороны погибли 133 человека, более 200 получили ранения.

    Тарар отметил, что пакистанские силы поразили ряд целей в Кабуле, Пактии и Кандагаре, указав, что число погибших может возрасти. По его словам, были ликвидированы две штаб-квартиры военных корпусов и три штаба бригад, а также многие другие позиции.

    Министр обороны Пакистана Хаваджа Мухаммад Асиф заявил: «После вывода сил НАТО ожидалось, что в Афганистане будет обеспечен мир, а «Талибан» сосредоточится на интересах афганского народа и стабильности в регионе. Однако «Талибан» превратил Афганистан в колонию Индии».

    Асиф сообщил, что Пакистан придерживался дипломатического варианта решения конфликта, чтобы «сохранить ситуацию в нормальном русле». «Однако терпение Исламабада иссякло. Теперь между нами идет открытая война», – приводит его слова агентство Anadolu.

    Заместитель пресс-секретаря афганской администрации Хамдулла Фитрат заявил, что в ходе ответных операций были убиты 55 пакистанских военнослужащих, захвачены тела 23 солдат и большое количество оружия. По его словам, силы Афганистана захватили штаб пакистанской армии и 19 контрольно-пропускных пунктов.

    Китай внимательно следит за развитием ситуации между Пакистаном и Афганистаном, призывает стороны к сдержанности, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Мао Нин.

    Комментарии (7)
    27 февраля 2026, 09:34 • Новости дня
    Расстояние от позиций ВС России до Краматорска сократилось до 15 км

    Tекст: Вера Басилая

    Расстояние между российскими позициями и Краматорском на отдельных участках составляет не более 15 км, сообщили в российских силовых структурах.

    Дистанция между передовыми отрядами армии России и городом Краматорском на ряде направлений составляет не более 15 км. Об этом сообщили в силовых структурах, передает ТАСС.

    Представитель ведомства отметил: «Если оценивать расстояние от российских позиций до Краматорска, то на некоторых участках оно не превышает 15 км».

    Согласно полученным данным, украинская группировка, дислоцированная в населенном пункте, находится под плотным огнем. По объектам противника работают расчеты реактивной и ствольной артиллерии.

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о сокращении расстояния до Краматорска после освобождения села Миньковка.

    Украина прекратила движение поездов до Славянска и Краматорска.

    Комментарии (8)
    27 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране

    19FortyFive: Повреждение авианосца США иранской ракетой приведет к эскалации

    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране
    @ Giannis Angelakis/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В случае поражения авианосца ВМС США в результате удара иранской ракеты, военная кампания по подавлению ядерных объектов и ракетной инфраструктуры Ирана не будет остановлена, а лишь скорректируется, сообщает обозреватель издания 19FortyFive Эндрю Лэтэм.

    Анализ сценария предполагает, что даже в случае поражения одного из авианосцев типа Gerald R. Ford или Nimitz и вывода его из боя, США сохранят возможность наносить удары по целям на территории Ирана. В докладе отмечается, что основная задача кампании – разрушение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, а не смена режима, что определяет стратегическую сдержанность Вашингтона, сообщает 19FortyFive.

    Первоначальной реакцией на потерю авианосца станет оперативное перераспределение ресурсов: вторая ударная группа увеличит интенсивность вылетов, авиация с наземных баз нарастит активность, а подводные лодки продолжат запускать крылатые ракеты по заранее определенным целям. При необходимости США могут перебросить дополнительные бомбардировщики для сохранения давления на иранские объекты.

    Основной акцент будет сделан не на символической мести, а на усилении ударов по объектам, связанным с обеспечением иранских ракетных ударов – прибрежным батареям, радарам наведения и сетям управления. Эти цели уже были частью изначального плана, но после удара по авианосцу их приоритет возрастет.

    Командование ВМС США усилит меры предосторожности: остальные корабли будут действовать на большем расстоянии, а охранение вокруг ключевых единиц ужесточится. Ожидается, что кампания продолжится в более сложных условиях, но не будет свернута.

    В политическом плане, несмотря на возможное давление в Вашингтоне с призывами расширить цели операции до смены режима, стратегические задачи останутся прежними. Эксперты подчеркивают, что удар по авианосцу не отменяет, а скорее подтверждает важность ограничения возможностей Ирана для нанесения ракетных ударов и развития ядерной программы.

    В долгосрочной перспективе такое событие приведет к пересмотру подходов к использованию авианосцев, ускорению программ по распределенному управлению силами и увеличению роли беспилотных и подводных платформ. Дебаты о целесообразности крупных авианосцев в современных условиях усилятся, но их роль в обеспечении мощи американского флота сохранится.

    Ранее американские F-22 прибыли на базу в Израиле. F-16 размещены на Диего-Гарсия для защиты от возможных атак со стороны Ирана.

    Западные эксперты спрогнозировали проведение массированной кампании по уничтожению военной инфраструктуры Тегерана.

    Пентагон перебрасывает на Ближний Восток крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак.

    Вашингтон рассматривает сценарий физического устранения высшего руководства исламской республики, включая аятоллу Али Хаменеи.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи предупредил о возможных ударах по базам США в регионе.

    Комментарии (14)
    27 февраля 2026, 19:01 • Новости дня
    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС

    Астронавт Финке рассказал о первой в истории МКС медэвакуации

    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС
    @ John Raoux/AP/TASS

    Астронавт Майк Финке признался, что именно он перенес неотложный медицинский инцидент на борту Международная космическая станция, из-за которого в январе была проведена первая в истории станции медицинская эвакуация.

    Ранее NASA сообщило о переносе выхода в открытый космос из-за «медицинской ситуации» с одним из членов экипажа, а затем объявило о досрочном возвращении миссии Crew-11. 15 января корабль приводнился у побережья Сан-Диего, после чего астронавтов доставили в Scripps Memorial Hospital La Jolla.

    В опубликованном на сайте NASA заявлении Финке рассказал: «7 января, находясь на борту Международной космической станции, со мной случился медицинский инцидент, потребовавший немедленного внимания со стороны моих товарищей по экипажу. Благодаря их быстрой реакции и рекомендациям наших летных хирургов NASA, мое состояние быстро стабилизировалось».

    По его словам, после дополнительной оценки было принято решение о досрочном возвращении. «Это была не чрезвычайная ситуация, а тщательно скоординированный план, позволивший воспользоваться возможностями расширенной медицинской визуализации, недоступной на станции», – отметил он.

    Астронавт добавил, что чувствует себя хорошо и проходит стандартную послеполетную реабилитацию в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне. «Космический полет – это невероятная привилегия, и иногда он напоминает нам, насколько мы люди. Спасибо всем за поддержку», – подчеркнул Финке.

    Как пояснила пресс-секретарь NASA Бетани Стивенс в комментарии изданию Futurism, решение назвать имя принял сам астронавт. По ее словам, с учетом медицинской тайны и чувствительности ситуации, агентство не могло раскрывать такие детали без согласия участника. Стивенс также предположила, что Финке мог пойти на этот шаг, чтобы защитить коллег от спекуляций и конспирологических теорий в интернете. По ее оценке, добровольное признание могло быть попыткой снизить волну слухов вокруг других членов экипажа.

    При этом характер самого медицинского инцидента по-прежнему не раскрывается. В NASA подчеркивают, что астронавт имеет полное право не публиковать подробности о состоянии здоровья. Однако с учетом публичности профессии и того факта, что речь идет о первой в истории МКС медицинской эвакуации, интерес к обстоятельствам произошедшего остается высоким. Пока неизвестно, намерен ли Финке раскрывать дополнительные детали произошедшего.

    Ранее космонавт Платонов отказался раскрыть личность заболевшего члена Crew Dragon

    Комментарии (9)
    27 февраля 2026, 17:52 • Новости дня
    Профессор Чэнь Цюфань назвал профессии, которые первыми исчезнут из-за ИИ

    Профессор Чэнь Цюфань: ИИ изменит рынок труда в ближайшие десять лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Эксперт в области социологии Чэнь Цюфань подчеркнул, что искусственный интеллект уже меняет рабочие процессы и требует от людей развития уникальных навыков и личных качеств.

    На сайте Национального центра «Россия» вышел новый эпизод подкаста «OD в эфире». Ведущим стал заместитель руководителя Администрации президента РФ Максим Орешкин, а гостем – профессор социологии Чэнь Цюфань, который поделился своим взглядом на влияние искусственного интеллекта на общество, образование и рынок труда.

    Чэнь Цюфань отметил, что ИИ уже трансформирует повседневную жизнь и профессиональную среду, а в ближайшие 5–10 лет может существенно изменить структуру занятости. Он подчеркнул, что важнее всего сегодня обучать людей грамотности в области искусственного интеллекта, но не в плане программирования, а формирования правильного мышления и взаимодействия с технологиями.

    «Искусственный интеллект не может научить рассудительности, принятию решений или привить хороший вкус. Это так называемые метанавыки, которые формируются годами практики, ежедневным совершенствованием и повторением», – сказал Чэнь Цюфань. По его словам, развитие этих качеств позволяет человеку интуитивно различать правильные и ошибочные решения, а такие навыки не преподаются в школах.

    Профессор подчеркнул, что ИИ уже превратился в повседневный инструмент работы и в перспективе ближайших 5–10 лет способен заметно перекроить рынок труда: значительная часть однотипных офисных специальностей может уйти в прошлое, а профессиональные траектории потребуют пересмотра. Он отметил, что устойчивость в новых условиях будут определять глубокая профессиональная компетенция и развитые личные качества.

    В подкасте Максим Орешкин и Чэнь Цюфань также затронули вопросы внедрения искусственного интеллекта в медицине, угрозы концентрации технологий в руках ограниченного круга игроков и важность международного взаимодействия для формирования открытой и многополярной ИИ-среды. Особый акцент был сделан на значении культуры и научной фантастики как способа осмысления грядущих перемен: через нарративы общество учится принимать трансформации и выстраивать доверие между людьми, государствами и технологиями.

    Выпуск подкаста записан в рамках Январских Экспертных диалогов – серии мероприятий Открытого диалога, инициированных Национальным центром «Россия» совместно с Центром межотраслевой экспертизы «Третий Рим» при поддержке Администрации президента РФ.

    Комментарии (12)
    27 февраля 2026, 06:10 • Новости дня
    Беспилотник попытался приблизиться к атомному авианосцу Франции
    Беспилотник попытался приблизиться к атомному авианосцу Франции
    @ U.S. Navy/Wikipedia

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Неизвестный беспилотный летательный аппарат обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы при попытке приблизиться к французскому атомному авианосцу «Шарль де Голль» в акватории Балтийского моря.

    Инцидент произошел у побережья Швеции рядом с городом Мальмё, заявили в главном штабе ВС Франции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал LCI.

    Военные уточнили, что нейтрализовали объекта шведские силы, задействовав систему радиоэлектронного подавления.

    Сам аппарат обнаружить пока не удалось: по одной из версий, он упал в море. Шведские СМИ также допускают, что дрон мог вернуться на судно, с которого был запущен.

    Корабль находится в Северной Атлантике для участия в миссии «Балтийский часовой». В НАТО заявили, что операция направлена на «охрану подводной инфраструктуры, включая трубопроводы и кабели связи, от возможных диверсий».

    Длина французского корабля составляет 261,5 метра, это крупнейший в мире неамериканский атомный авианосец. На его борту обычно размещаются несколько тысяч военнослужащих и около 30 истребителей.

    Осенью 2025 года НАТО решило усилить миссию «Балтийский страж» в ответ на появление беспилотников в регионе. В ноябре французские военные зафиксировали пролет неопознанных дронов над базой атомных подводных лодок Иль-Лонг.

    Комментарии (18)
    27 февраля 2026, 15:22 • Новости дня
    СМИ: Эпштейн обсуждал обстоятельства гибели казахской модели Коршуновой

    СМИ: Эпштейн обсуждал связи бойфренда модели Коршуновой с ее смертью

    СМИ: Эпштейн обсуждал обстоятельства гибели казахской модели Коршуновой
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Файлы из переписки Эпштейна раскрывают детали обсуждений трагической гибели модели Русланы Коршуновой и возможную роль ее бывшего парня, отмечают информагентства.

    В документах, связанных с покойным скандальным финансистом Джеффри Эпштейном, обнаружились обсуждения обстоятельств смерти топ-модели из Казахстана Русланы Коршуновой, погибшей на Манхэттене в 2008 году, пишет РИА «Новости».

    В переписке партнер Эпштейна Рамси Элкхоли неоднократно упоминал бывшего бойфренда Коршуновой, который, по его словам, был рядом с моделью перед ее смертью, сопровождал мать девушки в полицию и всячески предлагал помощь.

    В письме от 2011 года Элкхоли пишет Эпштейну, что тот же парень избил другую модель, Регину, угрожал ей и обвинял в употреблении наркотиков. Эпштейн уточняет, что речь идет о бывшем парне Коршуновой, на что Элкхоли подтверждает этот факт.

    Элкхоли в одном из писем Регине заявил, что прекращает с ней сотрудничество из-за опасений повторения трагедии, подобной смерти Коршуновой, и связывает это с поведением ее бойфренда. В переписке 2010 года сам Эпштейн утверждал, что Коршунова погибла «главным образом по вине своих бойфрендов».

    В файлах также упоминается, что Элкхоли и Эпштейн обсуждали приобретение агентств и проведение конкурсов для расширения круга знакомств с молодыми моделями, что позволило бы легально приглашать девушек в США по визам моделей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, известная модель из Казахстана Руслана Коршунова погибла в Нью-Йорке 29 июня 2008 года, выпав из окна 9-го этажа. Девушку похоронили в Москве спустя неделю после трагедии.

    Ранее в рассекреченных материалах дела Джеффри Эпштейна обнаружили анкету российской модели и переписку с девушкой из Саратова. Также Эпштейн, согласно данным Минюста США, посещал российские города во время чемпионата мира по футболу в 2018 году и рассматривал анкеты местных девушек.

    Комментарии (7)
    27 февраля 2026, 10:11 • Новости дня
    У экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова нашли богатства на 533 млн рублей
    У экс-замглавы МВД Дагестана Исмаилова нашли богатства на 533 млн рублей
    @ Михаил Синицын/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Генпрокуратура подала в суд на бывшего заместителя министра внутренних дел Дагестана Руфата Исмаилова с требованием изъять его имущество на более чем 533 млн рублей, сообщил источник в правоохранительных органах.

    В ходе проверки у Исмаилова нашли имущество «общей стоимостью 533 674 459 рублей, что многократно превышает сумму его дохода за 2010–2022 годы», указал собеседник ТАСС.

    Среди обнаруженных ценностей фигурируют два серебряных сервиза, 30 рюмок и коллекция часов марок Cartier, OMEGA и TAG Heuer. Также проверка выявила наличие восьми земельных участков, пяти зданий в Дагестане, квартиры в Москве и шести иномарок. Недвижимость и автомобили были оформлены на подставных лиц.

    Ответчики признали номинальное владение частью объектов, однако следствие доказало невозможность покупки остальных активов на легальные зарплаты. Официальный доход семьи полицейского за 12 лет составил менее 23 млн рублей. Сам Исмаилов находится под стражей по обвинению во взяточничестве.

    В августе 2025 года Генпрокуратура потребовала взыскать с бывшего мэра Махачкалы Саида Амирова имущество на 2 млрд рублей. В 2024 году Следственный комитет сообщил о задержании мэра дагестанского Избербаша Магомеда Исакова по делу о взятке.

    Комментарии (21)
    27 февраля 2026, 05:52 • Новости дня
    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану
    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану
    @ Rahmat Gul/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Исламабад начал открытую войну против афганского государства, назвав правящее там движение инструментом индийского влияния и источником террористической угрозы.

    Глава пакистанского военного ведомства Хаваджа Асиф заявил о начале полномасштабного противостояния с талибами, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Dawn.

    «Талибы превратили Афганистан в колонию Индии. Они собрали террористов со всего мира в Афганистане и начали экспорт терроризма... Талибан стал прокси Индии... Наше терпение кончилось. Теперь началась открытая война», – сказал министр.

    В ответ на бомбардировки афганские вооруженные силы развернули масштабные наступательные действия вдоль линии Дюранда. Представители Кабула сообщили, что операции охватили провинции Хост, Пактия, Нуристан и ряд других районов.

    Власти Пакистана утверждают, что в ходе приграничных столкновений ликвидированы 133 афганских военных, а более 200 получили ранения. По информации афганской стороны, пакистанская авиация нанесла удары по целям в провинциях Кабул, Кандагар и Пактия.

    Напомним, ВС Афганистана начали операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Ранее десятки мирных жителей погибли в результате авиаударов пакистанских ВВС по приграничным провинциям Пактия и Нангархар.

    Комментарии (5)
    27 февраля 2026, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    Bloomberg: Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    @ Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданства и планирует сосредоточиться на развитии международной компании Nebius Group с капитализацией около 25 млрд долларов, сообщает Bloomberg.

    Аркадий Волож, сооснователь «Яндекса», перестал быть гражданином России, передает РБК со ссылкой на Bloomberg. На этой неделе предпринимателю было подтверждено прекращение гражданства. Согласно источнику агентства, теперь Волож намерен развивать свою голландскую компанию Nebius Group N.V.

    У миллиардера остался израильский паспорт, а состояние предпринимателя оценивается в 3,3 млрд долларов по данным Bloomberg Billionaires Index. Рыночная капитализация Nebius выросла почти втрое за последний год и достигла около 25 млрд долларов. Семья Воложа владеет примерно 13% компании.

    Nebius Group раньше была нидерландской Yandex N.V. В 2024 году компания разделила российские и международные активы: российские перешли к Яндексу, а международные остались за Yandex N.V., которая позже сменила название на Nebius Group.

    Ранее Аркадий Волож заявил, что продажа российской части «Яндекса» и его отъезд были похожи на библейский исход из Египта.

    Напомним, Волож был исключен из антироссийского списка Европейского союза. Сообщалось, что бизнесмен занимается поддержкой российских инженеров, покинувших страну.

    Комментарии (15)
    27 февраля 2026, 09:17 • Новости дня
    Дмитриев обвинил Клинтон во лжи о встречах с Эпштейном
    Дмитриев обвинил Клинтон во лжи о встречах с Эпштейном
    @ IMAGO/Dwi Anoraganingrum/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев указал на ложность заявлений бывшего госсекретаря США Хиллари Клинтон о том, что она не помнит встреч с финансистом Джеффри Эпштейном и не знала о его преступлениях.

    Дмитриев заявил о недостоверности утверждений Хиллари Клинтон о том, что она не встречалась с финансистом Джеффри Эпштейном, передает ТАСС.

    В соцсети Дмитриев опубликовал фотографию заседания, на котором Клинтон под присягой заявляла, что не помнит встреч с Эпштейном и ничего не знала о его преступлениях.

    Дмитриев также разместил отрывок из переписки, обнаруженной в материалах дела Эпштейна. В письме Эпштейн обсуждает организацию тайной встречи с Клинтон для представителей семьи Ротшильдов. По словам Дмитриева, Эпштейн отмечал: «Встречи с Хиллари нелегко провести незаметно. Когда?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев назвал фото с арестом принца Эндрю в Лувре концом британской короны. Дмитриев отметил связь демократов США с Эпштейном как занимательную. Дмитриев также назвал спор Маска и Хоффмана «спором доноров».

    Комментарии (4)
    Главное
    Оман сообщил о согласии Ирана отказаться от запасов обогащенного урана
    Суд назначил заседание по делу калининградского министра Анны Мусевич
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    Основателю Readovka Костылеву вменили хищение 1 млрд рублей у Минобороны
    Посол России во Вьетнаме рассказал о гибели россиян от редкой инфекции
    Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России
    В Каспийском море нашли тело азербайджанца из Книги рекордов Гиннесса

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Пакистан начал войну с Афганистаном из-за британской линии

    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану. Исламабад обвинил талибов в том, что они «превратились в колонию Индии» и собрали в стране «террористов со всего мира». Российский МИД призвал стороны вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем. К чему приведет очередная эскалация в регионе и что она значит для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации