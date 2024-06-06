Кем только ни называли Пушкина: запоздалым русским ренессансом, гуманистом, революционером. Все это мимо-мимо. Пушкин был прежде всего русским Адамом, первооткрывателем нашего бытия в новом тревожном мире.7 комментариев
Под Волчанском ликвидирована подросток-снайпер ВСУ
Под Волчанском ликвидированы шестнадцатилетняя снайпер ВСУ и ее ровесник – оператор БПЛА, сообщили военкоры.
Оператор дронов ставил на пульте кресты пораженных целей. «Не удивительно, что именно подростки и занимаются убийством мирных жителей нашего приграничья», – пишет «Российская газета» со ссылкой на источник.
Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главами зарубежных информагентств заявил, что требование поставить на воинский учет 17-летних юношей на Украине и снизить мобилизационный возраст до 18 лет пришло из США.