Жителя Мелитополя приговорили к 16 годам за госизмену

Tекст: Алексей Дегтярев

Обвиняемого признали в том, что с 2022 года он собирал и передавал украинским спецслужбам информацию о размещении российских военнослужащих, полученную от подписчиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Следствие установило, что осужденный отправил сведения о перемещениях российских военных в чат-бот, который использовался СБУ. Эти данные являлись достоверными и могли быть использованы против интересов России.

Кроме того, администратор размещал в своем канале публикации с призывами к насилию против российских военных, членов избирательных комиссий и представителей органов власти, что рассматривалось как попытка психологического давления на жителей региона.

Суд назначил ему наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, он получил год ограничения свободы и лишен права заниматься администрированием интернет-ресурсов на этот же срок.

Ранее в ЛНР задержали мужчину, готовившего по заданию СБУ взрывные устройства. ФСБ отмечала, что подозреваемый также собирал разведданные о российских военных.

До этого в Нижегородской области задержали агента СБУ, который оборудовал тайник с комплектующими для беспилотников и со взрывчаткой.