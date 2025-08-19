ФСБ задержала в ЛНР готовившего взрывчатку для терактов мужчину

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержанный действовал в интересах иностранного государства и передавал СБУ информацию о местоположении подразделений российских войск на территории ЛНР, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что мужчина использовал компоненты, полученные от украинской стороны, для создания взрывных устройств. Он планировал использовать их для осуществления диверсионно-террористических актов.

Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».

Ранее в Нижегородской области задержали агента СБУ. По версии следствия, он оборудовал тайник с комплектующими для беспилотников и со взрывчаткой.

До этого спецслужбы выявили в Татарстане двух мужчин, готовивших теракт, их обвинили в и государственной измене.

В июле в Херсонской области задержали сотрудника полиции по подозрению в передаче украинским спецслужбам сведений о дислокации ВС России.