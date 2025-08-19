Унижение руководителей крупных европейских стран в Белом доме хоть и граничило с абсурдом, но это очень и очень серьезно с точки зрения российских подходов в Европе.9 комментариев
ФСБ задержала в ЛНР готовившего взрывчатку для терактов мужчину
В городе Антрацит в ЛНР задержали готовившего по заданию СБУ взрывные устройства, он также собирал разведданные о российских военных, сообщили в региональном управлении ФСБ.
Задержанный действовал в интересах иностранного государства и передавал СБУ информацию о местоположении подразделений российских войск на территории ЛНР, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что мужчина использовал компоненты, полученные от украинской стороны, для создания взрывных устройств. Он планировал использовать их для осуществления диверсионно-террористических актов.
Возбуждено уголовное дело по статье «Госизмена».
Ранее в Нижегородской области задержали агента СБУ. По версии следствия, он оборудовал тайник с комплектующими для беспилотников и со взрывчаткой.
До этого спецслужбы выявили в Татарстане двух мужчин, готовивших теракт, их обвинили в и государственной измене.
В июле в Херсонской области задержали сотрудника полиции по подозрению в передаче украинским спецслужбам сведений о дислокации ВС России.