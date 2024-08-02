Десять уехавших из России бизнесменов остались должны государству 0,5 трлн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Для подсчета были проанализированы долги предпринимателей, которые покинули Россию за последние 15 лет, в том числе экс-совладелец «Открытия» Вадим Беляев, экс-сенатор и основатель Межпромбанка Сергей Пугачев, российско-украинский миллиардер Константин Григоришин и другие, передает РИА «Новости».

По имеющимся данным, общая сумма долгов Беляева составила 465,9 млрд рублей. Также были возбуждены исполнительные производства на наложение ареста и обеспечительные меры неимущественного характера.

Экс-сенатор Пугачев оставил долги по кредитам на сумму 64,6 млрд рублей, из которых 5,2 млрд – исполнительский сбор по одной из задолженностей. Предприниматель покинул Россию в 2011 году после того, как СК по Москве возбудил уголовное дело по факту преднамеренного банкротства Межпромбанка. Более 11 млрд рублей долгов оставил в России экс-совладелец банка «Траст» Илья Юров, который обвиняется в растрате и присвоении средств.

Бывший президент ОАО «Банк Москвы» Андрей Бородин, который в 2013 году получил политическое убежище в Британии, тоже оставил долги на общую сумму более чем на 7,4 млрд рублей, в большей части которых предметом исполнения является ущерб, причиненный преступлениям физическим или юридическим лицам. Российско-украинский бизнесмен Константин Григоришин оставил в России долг на сумму более чем 3,6 млрд рублей, из которых 3,3 млрд рублей за ущерб, причиненный преступлениям физическим или юридическим лицам.

Более 245 млн рублей долгов оставил некогда один из богатейших предпринимателей России, экс-владелец Mirax Group Сергей Полонский, долги остались и у беглого банкира Георгия Беджамова. Совладелец «Внешпромбанка» Беджамов должен выплатить 70 млн рублей. Долги на более чем 192 тыс. рублей обнаружены и у экс-президента Балтийского банка Олега Шигаева, который в России обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов.

У бывшего председателя правления разорившегося «Мастер-банка» Бориса Булочника остался долг на 10 тыс. рублей по судебному приказу от сентября 2022 года о взыскании налогов и сборов, включая пени.

Ранее Арбитраж в Париже отклонил все требования экс-сенатора от Тувы, бенефициара разорившегося в 2010 году Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева о выплате ему 14,5 млрд долларов.