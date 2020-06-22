Международный арбитраж отклонил иск банкира Пугачева к России

Арбитраж в Париже отклонил все требования экс-сенатора от Тувы, бенефициара разорившегося в 2010 году Межпромбанка (МПБ) Сергея Пугачева о выплате ему 14,5 млрд долларов, сообщает пресс-служба Минюста России.

«Двадцать второго июня стало известно, что, рассмотрев доводы Российской Федерации, состав арбитража отказал в удовлетворении всех требований Пугачева», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Минюст уточнил, что в 2015 году Пугачев, ссылаясь на получение им в 2009 году французского гражданства, инициировал международное арбитражное разбирательство против России на основании соглашения между СССР и Францией о защите капиталовложений. Пугачев заявлял о нарушении его прав как французского инвестора. Он потребовал взыскать с России более 14,5 млрд долларов.



«Российская Федерация, представляемая Минюстом России, оспаривала юрисдикцию арбитров на рассмотрение требований Пугачева. В частности, ответчик со ссылкой на многочисленные доказательства заявлял, что Пугачев не является французским инвестором и не доказал, что осуществил инвестиции, подлежащие защите по советско-французскому соглашению», – сказано в сообщении.



Арбитраж, оценив часть этих возражений как вопросы предварительного характера, согласился с отсутствием у него юрисдикции на рассмотрение спора и отклонил все требования экс-сенатора. Кроме того, Пугачев должен возместить российскому бюджету расходы на арбитражное разбирательство в размере, эквивалентном 5,8 млн долларов США.



«Доводы, приведенные в арбитражном решении по делу Пугачева, подтверждают соответствие международному праву позиции Российской Федерации и в других разбирательствах по искам лиц, претендующих на статус иностранного инвестора без надлежащих оснований (в том числе, в «крымских арбитражах» и процессах по искам бывших акционеров «ЮКОСа»)», – добавили в ведомстве.

30 октября 2015 года Арбитражный суд Москвы выдал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) исполнительный лист на принудительное взыскание с бенефициара обанкротившегося Межпромбанка (МПБ), экс-сенатора от Тувы Сергея Пугачева около 75,6 млрд рублей. В январе 2016 года Верховный суд России поддержал взыскание 75,6 млрд рублей с экс-сенатора Пугачева.

В феврале того же года Высокий суд правосудия Англии и Уэльса привел в исполнение определение российского суда о взыскании с Пугачева 75,6 млрд рублей. Незадолго до этого Сергей Пугачев, объявленный в международный розыск по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере, уехал из Великобритании во Францию.