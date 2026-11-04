Доля минтая приблизилась к половине всего вылова рыбы в России за год

Российские рыбаки добыли свыше 2 млн тонн минтая

Tекст: Катерина Туманова

«Доля минтая в национальном вылове достигла 50%: по данным на 3 ноября, российские рыбаки добыли свыше 2 млн тонн самого массового вида рыбы в России», – заявил президент АДМ Алексей Буглак РИА «Новости».

Вылов превысил рекорд 2025 года на 3,1%. Наибольший рост добычи зафиксирован в Западно-Сахалинской подзоне – там он увеличился вдвое до 42 тыс. тонн.

Глава ассоциации отметил, что по итогам года вылов минтая ожидается на уровне 2,2 млн тонн. При этом в ближайшие годы возможно некоторое снижение добычи из-за уменьшения нерестовой биомассы в основных районах промысла.

Сегодня доля минтая в рационе россиян превышает 20%, по популярности он уступает только сельди.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре вице-премьер Патрушев заявил о сохранении добычи водных биоресурсов в России в 2026 году на уровне 4,7 млн тонн.

В августе глава Росрыболовства Шестаков сообщил о планах отрасли сосредоточиться на обеспечении граждан лососевыми видами из-за глобального снижения вылова.

В мае Ассоциация добытчиков минтая спрогнозировала вылов более 1,5 млн тонн минтая к концу лета.