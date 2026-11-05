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Мошенники похитили 30 млн рублей из сейфа после обмана подростка в Красноярске
Мошенники обманули школьника в Красноярске и похитили из сейфа 30 млн рублей
В Красноярске телефонные злоумышленники обманом заставили 17-летнего школьника уйти из дома и похитили из вскрытого сейфа деньги и драгоценности на 30 млн рублей, сообщили в региональном Главном управлении МВД.
В Красноярске неизвестные позвонили подростку 2008 года рождения, представились сотрудниками колледжа и попросили сообщить код для создания электронного журнала.
Затем злоумышленники стали угрожать школьнику и убеждать его задекларировать семейные сбережения, цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Подросток рассказал об оставленных в сейфе ценностях. Злоумышленники предложили ему передать ключ от квартиры для проверки сейфа рентгеном. Юноше при этом запретили находиться дома и сняли для него гостиницу, поскольку родители были в отъезде.
Вернувшись домой через сутки, молодой человек обнаружил вскрытый болгаркой сейф и пропажу денег с драгоценностями.
Позднее сотрудники полиции нашли в Кемеровской области курьера и доставили его в Красноярск. Подозреваемый дает признательные показания.
По данному факту возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Общая сумма ущерба оценивается примерно в 30 млн рублей. Правоохранительные органы проверяют причастность задержанного к аналогичным преступлениям на территории Красноярска.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мошенники начали использовать искусственный интеллект для подделки голосов учителей ради выманивания денег у родителей школьников.
Летом юрист Иван Курбаков рассказал о рассылке злоумышленниками фальшивых сообщений об оплате школьного питания.
Весной правоохранительные органы задержали в Москве обманувшего подростка на 14 млн рублей курьера.