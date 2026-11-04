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Премьер Канады отказался пускать российских хоккеистов на чемпионат мира
Премьер Канады заявил об отказе допустить российских хоккеистов на МЧМ
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что не позволит российским спортсменам выступать за свою сборную на молодежном чемпионате мира по хоккею, который пройдет в декабре в провинции Альберта.
«Пока Россия и Белоруссия поддерживают [конфликт] на Украине, <...> ни один из этих спортсменов не будет соревноваться за свои страны в Канаде», – приводит слова Карни The New York Times.
«Так что, если вы спрашиваете конкретно о чемпионате мира среди юниоров, то русских там не будет», – заявил он.
Официальное объявление ожидается в ближайшее время.
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) постановил, что Международная федерация хоккея (IIHF) должна допустить Россию к соревнованиям, начиная с молодежного чемпионата мира в Канаде. Суд признал доводы IIHF о проблемах с безопасностью недостаточными для продления отстранения, введенного в феврале 2022 года. Дегтярев назвал решение суда концом дискриминации в мировом хоккее.
При этом после решения суда Финляндия, Швеция, Чехия, Латвия и Норвегия, которые должны принять участие в чемпионате, заявили об отказе играть с Россией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Фетисов назвал спектаклем реакцию Запада на допуск российских хоккеистов. Федерация хоккея Канады запросила у Международной федерации хоккея разъяснения о допуске сборной России.