На протяжении десятилетий Израиль был «витриной Запада» и островком высокоразвитой материальной цивилизации в бушующем море арабского мира. Такой успех был связан с факторами, которые вскоре могут стать достоянием истории. И не по вине израильтян.5 комментариев
На зданиях Олимпийской деревни в Дакаре появились флаги России
Российские флаги вывесили в Олимпийской деревне на юношеских Играх в Дакаре
Государственные флаги России вывесили на зданиях и аллее в Олимпийской деревне перед стартом юношеских Игр в Дакаре, сообщили в российской делегации.
Флаги России появились на здании для проживания отечественных спортсменов и на одной из аллей в Олимпийской деревне в Дакаре, передает ТАСС.
На юношеских Играх в Сенегале отечественные атлеты выступят с национальным флагом и гимном. Они примут участие в соревнованиях по девяти видам спорта, среди которых плавание, спортивная гимнастика, велоспорт, тхэквондо, дзюдо, фехтование, конный спорт, ушу и скейтбординг.
Торжественная церемония открытия Игр состоится в субботу на стадионе имени Абдулая Вада.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Всероссийская федерация легкой атлетики призвала Всемирную легкоатлетическую ассоциацию пересмотреть решение о недопуске российских спортсменов на юношеские Олимпийские игры.
В четверг самолет с российскими олимпийцами вылетел в Дакар с более чем восьмичасовой задержкой.
Министр спорта Михаил Дегтярев заявил об участии сотен отечественных атлетов в международных соревнованиях под национальным флагом с начала года.