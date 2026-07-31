МОК выделил россиянам 12 квот на юношеские Олимпийские игры в Дакаре

Tекст: Мария Иванова

Международный олимпийский комитет распределил для отечественных спортсменов 12 квот на участие в юношеских Олимпийских играх 2026 года в Дакаре, передает РИА «Новости».

Соревнования пройдут в 14 видах спорта, при этом легкая атлетика в их число не вошла.

Ближайшие Игры состоятся в Сенегале в период с 31 октября по 13 ноября текущего года.

«Распределение квот не основано на прямой квалификации, а осуществляется МОК в тесном сотрудничестве с международными федерациями», – заявили в пресс-службе организации. Там также добавили, что Олимпийский комитет России получил 12 мест, но легкоатлеты остались вне утвержденного списка.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля исполком Международного олимпийского комитета восстановил в правах Олимпийский комитет России. Организация также рекомендовала снять ограничения на участие отечественных спортсменов в международных соревнованиях.

В Кремле назвали это решение положительной новостью.