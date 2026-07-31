Взрыв прогремел на полигоне военной части в городе Хмельницком

Tекст: Дарья Григоренко

«31 июля 2026 года на территории полигона одной из воинских частей в Хмельницкой области произошло чрезвычайное происшествие, в результате которого произошел взрыв с последующей детонацией. Обстоятельства и причины происшествия устанавливаются», – заявили в ведомстве, передает ТАСС.

Ранее в украинских СМИ появились видеокадры мощных взрывов в городе. Сообщалось о повторной детонации, от взрывной волны в некоторых домах выбило окна. Глава местной областной администрации Сергий Тюрин подтвердил факт взрывов, однако не уточнил их причину.

Утром местная администрация предупреждала, что с 12:00 до 15:00 планировалось уничтожение взрывоопасных предметов в Староконстантиновской общине, которая находится менее чем в 20 километрах от Хмельницкого.

По данным Telegram-канала «Военный Осведомитель», в Хмельницкой области располагается один из основных хабов ССО Украины, включающий Центр специальных операций «Запад», а также 140-й отдельный и 142-й учебный центры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая серия взрывов произошла в Хмельницкой области после объявления масштабной воздушной тревоги.

В середине того же месяца возгорания возникли на местных промышленных предприятиях из-за аналогичных инцидентов.