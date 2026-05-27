    Глеб Простаков Глеб Простаков Почему россияне заигрались в девяностые

    Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Связи России с соседями ждут приливы и отливы

    Отношения России с ее соседями – это волнообразный процесс. За откатами, которые мы видим сейчас, в будущем последует их возвращение в более выгодное для нас русло. Нужно думать вдолгую и не воспринимать трагически каждый «прилив» и «отлив» в наших отношениях.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Выгодно ли быть одиноким

    Одинокая жизнь, лишенная обязательств перед другими людьми и наполненная комфортом, приятна – не поспоришь. Вопрос один: каким будет итог такой жизни? Как утверждают адепты, они накапливают впечатления и опыт. Но если перевести на язык экономики, в сухом остатке не будет ничего. Ноль.

    27 мая 2026, 22:44 • Новости дня

    Взрывы произошли в Сумах и Хмельницкой области на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    В Хмельницкой и Сумской областях прозвучали взрывы, воздушная тревога объявлена по всей Украине.

    Серия взрывов произошла в Хмельницкой области после объявления масштабной воздушной тревоги, передает РИА «Новости». Информацию о происшествиях подтвердили местные журналисты.

    «В Хмельницкой области были слышны звуки взрывов», – сообщил украинский телеканал «Общественное» в своем Telegram-канале. Позже стало известно, что аналогичная ситуация наблюдается и в северной части страны.

    Взрыв прогремел в городе Сумы, где также звучали сирены предупреждения.

    Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины на 21:57 по московскому времени, режим воздушной тревоги действовал во всех регионах государства, включая Киев.

    Ранее ВСУ сообщили о поражении объектов в семи регионах Украины.

    27 мая 2026, 10:15 • Новости дня
    Во Франции испугались выступлений экс-главы RT France на радио и ТВ
    @ Валерий Мельников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Успешное возвращение бывшего директора закрытого телеканала RT France Ксении Федоровой во французские консервативные медиа вызвало серьезную тревогу у местных политиков накануне президентских выборов.

    Журналистка Ксения Федорова регулярно появляется в эфирах телеканала CNews и радиостанции Europe 1, пишет Politico. В начале мая она выступала в роли эксперта при обсуждении речи президента России в честь Дня Победы.

    «Теперь мы знаем, что именно Запад решил затянуть этот конфликт», – заявила Федорова в эфире. Ведущий программы не стал оспаривать ее слова, а другие гости поддержали эту позицию относительно спецоперации на Украине, отмечает издание.

    Подобные эфиры вызывают тревогу у французских политиков на фоне подготовки к выборам. Депутат Европарламента Валери Айер направила жалобу местному телевизионному регулятору. Коллеги политика отмечают угрозу национальной безопасности из-за трансляции взглядов, совпадающих с позицией Москвы.

    Европейские санкции привели к закрытию телеканала, однако журналистка осталась жить во Франции. Вскоре она начала сотрудничать с медиаимперией правого магната Венсана Боллоре, который также издал ее мемуары.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, французский регулятор обязал провайдеров ограничить доступ к контенту 35 сайтов российских СМИ.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в начале года сообщал о планах проведения скорейших переговоров с Владимиром Путиным. Ранее французский лидер высказался о возможной отправке солдат на Украину.

    27 мая 2026, 01:38 • Новости дня
    США отказались поддержать антироссийское заявление Украины в ООН
    @ Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американская администрация не стала поддерживать антироссийское заявление Киева по ситуации на Украине, зачитанное украинским постпредом в ООН Андреем Мельником.

    По словам украинского дипломата, Киев заручился поддержкой 47 стран, передает ТАСС.

    В частности, заявление поддержали представители Европейского союза, Канада, Британия, Австралия и Новая Зеландия, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Соединенные Штаты воздержались от голосования по резолюции ООН с призывом к прекращению огня на Украине.

    В октябре американская делегация не поддержала заявление Киева об оскорблении Устава организации.

    Месяцем ранее Вашингтон отказался присоединиться к совместному антироссийскому выступлению Украины и Евросоюза.

    27 мая 2026, 15:50 • Видео
    Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

    По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    27 мая 2026, 14:49 • Новости дня
    Меркель выразила надежду на завершение войны на Украине через десять лет
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду на завершение украинского конфликта в течение десяти лет с сохранением суверенитета и независимости страны.

    Экс-канцлер Германии Ангела Меркель в ходе выступления на Европейском форуме обозначила сроки возможного завершения полномасштабного кризиса на территории Украины, сообщает WDR.

    Политик поделилась своими ожиданиями относительно будущего развития ситуации. «Надеюсь, что через десять лет война на Украине закончится. И таким образом, чтобы Украина стала независимой, свободной, суверенной страной», – заявила Меркель.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре прошлого года Ангела Меркель призвала европейские страны к дипломатическому урегулированию украинского кризиса.

    В феврале канцлер Германии Фридрих Мерц спрогнозировал продолжение боевых действий до истощения одной из сторон.

    В мае глава немецкого правительства назвал полную остановку боев главным условием для старта мирного диалога.

    27 мая 2026, 16:39 • Новости дня
    Захарова обвинила CNN в возможном соучастии в ударе ВСУ по Старобельску
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что при подтверждении съемки журналистами CNN подготовки удара по колледжу в Старобельске их можно считать соучастниками преступления.

    «В то время как мы организовывали поездку в Старобельск для журналистов, оказалось, что CNN не примут участие, они сослались на логистические причины», – рассказала Захарова, передает РИА «Новости». По ее словам, позже телеканал выпустил репортаж из другой локации, которая могла быть местом запуска снарядов по городу.

    Представитель ведомства призвала профессиональное сообщество выяснить точное время и место ведения съемок. Она подчеркнула, что подтверждение этих предположений будет означать не просто информационную манипуляцию, а прямое соучастие американских репортеров в атаке.

    Ранее Захарова обвинила CNN в рекламе исполнителей теракта в Старобельске.

    Напомним, число погибших от удара ВСУ по общежитию в Старобельске достигло 21 человека.

    27 мая 2026, 12:13 • Новости дня
    Зеленский поручил готовиться к трем годам конфликта
    @ IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский отдал распоряжение правительству настроиться на затяжное противостояние, которое может продлиться еще два-три года, сообщают украинские СМИ.

    По данным источников в украинском правительстве Telegram-канала Insider UA, Владимир Зеленский поручил чиновникам готовиться еще к двум-трем годам конфликта, передает «Газета.Ru».

    Причинами такого решения называются фактический срыв мирных переговоров и постепенный отход США от процесса урегулирования. Кроме того, упоминается «отказ» России от «компромисса» с Киевом. Сообщается, что российские силы к осени намерены выйти на границы Донбасса.

    Информацию о подготовке к затяжному противостоянию также подтверждает издание The Economist. Ссылаясь на собственные источники в правительстве Украины, журналисты отмечают, что Зеленский дал указание готовиться к двум-трем годам боевых действий.

    В марте Владимир Зеленский потребовал составить стратегию ведения боевых действий на следующие три года.

    Советник главы киевского режима Дмитрий Литвин назвал информацию о подготовке к длительному конфликту фейком.

    27 мая 2026, 13:43 • Новости дня
    Президент Финляндии отверг обвинения в адрес России из-за украинских дронов

    @ Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Опираясь на данные национальной разведки, Хельсинки признал неправдоподобной версию западных СМИ о том, что Москва с помощью помех якобы намеренно перенаправляет украинские беспилотники в Финляндию.

    Финский лидер Александр Стубб прокомментировал недавние инциденты с появлением беспилотников на территории страны, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что доверяет данным национальных ведомств больше, чем статьям иностранных газет.

    «Начнем с того, что президент и главнокомандующий больше прислушивается к силам обороны, ВВС и разведке, чем к Telegraph. И исходя из этого, я не считаю правдоподобной мысль о том, что Россия в настоящее время намеренно направляет беспилотники в сторону Финляндии», – заявил политик.

    Ранее британское издание Telegraph опубликовало материал, в котором утверждалось, что Москва якобы использует помехи GPS для изменения курса украинских аппаратов в сторону стран НАТО.

    С конца марта местные власти несколько раз сообщали об обнаружении дронов. Расследования показали, что аппараты имеют украинское происхождение, при этом как минимум три из них несли неразорвавшиеся боеприпасы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД Финляндии обновило инструкции безопасности из-за прилетов украинских беспилотников.

    Президент страны Александр Стубб исключил наличие прямой военной угрозы государству.

    Ранее Хельсинки и Таллин потребовали от Киева полного прекращения полетов дронов над своими территориями.

    27 мая 2026, 13:16 • Новости дня
    Эксперт оценил выход половины стран из программы поставок боеприпасов ВСУ

    @ REUTERS/Anatolii Stepanov/File Photo

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Из чешской инициативы по поставкам ВСУ крупнокалиберных боеприпасов выйдут все страны, кроме Германии и скандинавских государств. Сама же программа, вероятно, трансформируется в поддержку в виде прямого донорства, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее из курируемого Прагой проекта помощи Киеву вышли девять стран.

    «Инициатива Чехии была направлена на закупку и поставку ВСУ боеприпасов, большую часть которых составляли артиллерийские снаряды советских калибров 122 мм и 152 мм из запасов стран Варшавского договора. Учитывая, что Европа переходит на стандарт НАТО в 155 мм, Украине она отправляла те арсеналы, которые все равно пришлось бы утилизировать», – пояснил военный эксперт Алексей Анпилогов.

    Кроме того, добавил он, Украина практически полностью выработала ресурс артиллерийских стволов наиболее распространенных калибров, а процедуры по восстановлению их боевых свойств украинские специалисты проводить не могут. «В этом вопросе нужно учитывать и снижающуюся роль артиллерии в современных военных конфликтах, особенно для обороняющейся стороны. Артиллерийские установки малых калибров и даже гусеничные самоходные орудия все больше оказываются в зоне поражения FPV-дронов», – продолжил аналитик.

    «Исходя из этого, думаю, снижение объема снарядов в рамках этой инициативы не станет для ВСУ губительным, каким могло бы быть еще несколько лет назад. Сейчас для Украины гораздо важнее вопрос нехватки ракет для ПВО. Не исключаю, что именно такую трансформацию программы будут обсуждать на ближайшем саммите НАТО», – допустил спикер.

    Он также указал, что ряду стран в некоторой степени даже выгодна политическая разнонаправленность чешских властей в украинском вопросе – на нее всегда можно сослаться при принятии решения о сокращении помощи Киеву. «В целом, судя по всему, из этой инициативы выйдут в итоге все страны, кроме Германии и скандинавских государств. Сама же помощь будет оказываться в виде прямого донорства. Впрочем, общий финансовый поток явно будет сокращаться. Северная Европа сейчас не в том положении, чтобы безвозмездно и серьезно поддерживать Украину», – резюмировал собеседник.

    Ранее чешский президент Петр Павел в интервью Financial Times рассказал, что число стран, участвующих в возглавляемой Прагой инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось вдвое с тех пор, как Андрей Бабиш вернулся на пост премьер-министра Чехии. По словам Павела, в настоящее время инициативу финансируют всего девять стран, тогда как в прошлом году их было 18. Политик указал: эта тенденция вызывает опасения по поводу распределения бремени затрат и общих перспектив проекта.

    «В рамках этой инициативы украинцам поставляется до 50% всех крупнокалиберных боеприпасов, поэтому ее сложно заменить чем-либо другим», – посетовал президент Чехии. Он добавил, что будущее проекта должно обсуждаться на саммите НАТО в Анкаре в июле.

    В офисе Павела отказались назвать страны, которые недавно вышли из инициативы. Западный военный чиновник заявил, что Германия и некоторые скандинавские страны остаются среди участников. Однако, по его словам, «некоторые страны теперь считают странным платить за то, что не получает должной поддержки даже со стороны правящих политиков» Чехии.

    Бабиш заявил, что его правительство отдает приоритет поддержке чехов, испытывающих трудности с оплатой счетов за электроэнергию после начала конфликта США с Ираном, а не поддержке Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в ходе прошлогодней избирательной кампании Бабиш угрожал полностью прекратить инициативу, критикуя ее за недостаточную прозрачность в использовании средств. Также он указывал, что прямую выгоду от проекта получает военно-промышленная группа Czechoslovak Group (CSG).

    Стоит отметить, что в январе нынешнего года состояние Михала Стрнада – владельца CSG – достигло 37 млрд долларов. Это произошло после выхода на биржу его компании. 33-летний предприниматель стал самым богатым бизнесменом в мире из оборонной сферы, сообщает «Интерфакс».

    Начиная с 2024 года Прага координирует поставку Киеву более 4 млн крупнокалиберных артиллерийских снарядов, чтобы помочь пополнить истощающиеся запасы. В рамках программы Украина получила 1,5 млн боеприпасов в 2024 году, 1,8 млн – в 2025 году, 500 тысяч – в 2026 году, сообщает The Washington Examiner

    27 мая 2026, 02:31 • Новости дня
    Венгрия, Польша и Словакия заблокировали импорт украинской агропродукции

    Tекст: Антон Антонов

    Евросоюз пытается убедить Варшаву, Будапешт и Братиславу снять односторонние ограничения на поставки определенных видов сельскохозяйственных товаров с Украины, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ, ссылаясь на высокопоставленного чиновника ЕС, пишут, что в трех странах ЕС продолжают действовать ограничения на ввоз аграрной продукции, передает ТАСС.

    «Это три государства: Польша, Венгрия и Словакия», – сказал чиновник. По информации источника, сейчас представители европейского руководства ведут активный диалог с властями этих стран. Главная цель переговоров заключается в том, чтобы заставить их отказаться от блокировки импорта с Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае власти Венгрии закрыли внутренний рынок для украинских аграриев. В 2024 году Польша и Словакия ввели правительственные запреты на ввоз продовольствия с Украины.

    Представители Еврокомиссии ставили под сомнение законность подобных односторонних ограничений.

    27 мая 2026, 17:34 • Новости дня
    Зеленский пожаловался Трампу на критическую нехватку систем ПВО
    @ dts Nachrichtenagentur/imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский лидер Владимир Зеленский направил письмо президенту США Дональду Трампу, в котором описал ситуацию с обеспечением противовоздушной обороны на Украине.

    В послании Зеленский рассказал о критической нехватке систем ПВО и акцентировал внимание на острой потребности страны в таких средствах, передает ТАСС.

    О существовании этого письма стало известно украинскому изданию «Общественное» от советника Зеленского по коммуникациям Дмитрия Литвина.

    Ранее украинские СМИ сообщили о бессилии ПВО перед российскими ударами.

    В ВСУ пожаловались на нехватку ракет для ПВО.

    Американское издание Military Watch Magazine писало, что удары ракетами комплекса «Искандер-М» значительно подорвали возможности противовоздушной обороны Украины.

    27 мая 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Воздвижевку и харьковский Гранов
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Гранов в Харьковской области, а группировка «Восток» освободила Воздвижевку в Запорожской области.

    Группировкой «Север»  нанесено поражение формированиям механизированной бригады ВСУ рядом с Рубежным и Старицей в Харьковской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Сумской области нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны около Толстодубово, Храповщины, Иволжанского, Краснополья и Катериновки.

    Противник потерял свыше 165 военнослужащих, американскую 105-мм гаубицу М101 и станцию РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника и освободили населенный пункт Воздвижевка в Запорожской области. Было нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад и четырех штурмовых полков ВСУ возле Новоселовки, Егоровки, Омельника, Чаривного, Долинки в Запорожской области, Покровского и Гавриловки в Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли до 285 военнослужащих и три бронемашины.

    Подразделения группировки «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, двух штурмовых бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны в районах Красного Лимана, Пришиба в Донецкой народной республике (ДНР), Смородьковки, Гусинки, Нового Мира, Осиново, Грушевки и Моначиновки в Харьковской области.

    ВСУ потеряли при этом до 190 военнослужащих, британскую бронемашину Snatch и бронемашину «Новатор», а также американскую 155-мм гаубицу М114, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Пискуновки, Ореховатки, Николаевки, Новоселовки, Рай-Александровки, Краматорска и Константиновки в ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 180 военнослужащих, два танка, в том числе немецкий Leopard, боевую машину пехоты, американский бронетранспортер Stryker, пять бронемашин, два артиллерийских орудия и боевую машину РСЗО «Град».

    Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, спецназначения и нацгвардии поблизости от Новопавловки в Днепропетровской области, Райского, Сергеевки, Красного Кута, Торецкого, Белицкого, Кучерова Яра, Новоалександровки и Новогригоровки в ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 340 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Запселье и Рясное в Сумской области.

    Ранее они освободили Добропасово в Днепропетровской области, также освободили Верхнюю Терсу в Запорожской области, а до этого взяли под контроль Шестеровку в Харьковской области.

    27 мая 2026, 04:57 • Новости дня
    Фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе беспилотников
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Европейские государства рискуют столкнуться с массовыми нарушениями воздушного пространства дронами, аналогичными нынешней ситуации в Прибалтике, заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «То, что вы переживаете сегодня, завтра может ожидать и остальную часть Европы», – подчеркнула фон дер Ляйен в Вильнюсе, обращаясь к президентам Литвы, Латвии и Эстонии.

    Она добавила, что Евросоюз намерен планомерно устранять существующие недочеты в оборонной сфере. В частности, планируется создание унифицированных систем оповещения и улучшение координации между государствами, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава Еврокомиссии отправилась в Вильнюс для обсуждения инцидентов с беспилотниками.

    Несколькими днями ранее она назвала угрозой всему Евросоюзу сообщения о подготовке украинских ударов с территории Латвии.

    Картина налетов украинских дронов на российские объекты на Балтике указывает на то, что Польша и Прибалтика предоставляют ВСУ свое воздушное пространство для атак.

    Однако это привело к падениям украинских БПЛА в Прибалтике. Налеты украинских БПЛА фактически привели к политическому кризису в Латвии. Туристическая отрасль стран Прибалтики также оказалась в состоянии кризиса.

    27 мая 2026, 20:49 • Новости дня
    Премьер Болгарии призвал Европу изменить подход к украинскому конфликту

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава правительства Болгарии Румен Радев выступил за пересмотр европейской политики в отношении украинского конфликта, указав на риски противостояния с крупнейшей ядерной державой.

    Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил о необходимости изменения подхода европейских стран к ситуации на Украине, передает RT со ссылкой на телеканал БНТ.

    «Лично меня беспокоит стремление Европы к достижению победы над крупнейшей ядерной державой, не имея возможности перехватывать и противодействовать современному гиперзвуковому оружию. Это серьёзный риск. Необходимо изменить общую политику Европы в отношении конфликта на Украине», – подчеркнул политик.

    Он также выступил с инициативой о том, чтобы именно европейские государства стали лидерами в переговорном процессе по мирному урегулированию украинского кризиса. По его мнению, Европе не следует уступать эту роль другим участникам международной арены.

    Ранее болгарский премьер выступал за скорейшее начало диалога между Европой и Россией.

    А накануне депутаты парламента Болгарии предложили отменить все антироссийские санкции.

    До этого европейские СМИ предупредили о риске срыва поставок вооружений Киеву из-за позиции политика.

    27 мая 2026, 10:54 • Новости дня
    В Совфеде заявили о неспособности Украины запугать севастопольцев

    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Украина пытается запугать севастопольцев. Однако достичь желаемого у противника не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет, сказала газете ВЗГЛЯД сенатор Екатерина Алтабаева. В ночь на среду Севастополь подвергся атаке беспилотников и, предварительно, ракет Storm Shadow.

    «Атака ВСУ на Севастополь – это неприкрытый государственный терроризм», – отметила сенатор Екатерина Алтабаева. Она указала, что целями ударов украинской армии становятся не военные объекты, а гражданская инфраструктура. «Так, повреждены жилые дома. Страдают мирные жители», – добавила собеседница.

    По мнению Алтабаевой, противник таким образом пытается запугать севастопольцев. «Однако достичь желаемого у Украины не получится. Севастополь – это город–герой, мужественный город. Он всегда был таковым, есть и будет», – подчеркнула парламентарий.

    Она выразила уверенность, что ответ Минобороны России на преступные действия ВСУ последует. Тем более что ранее МИД выпустил заявление о том, что российское военные приступают к последовательному нанесению системных ударов по предприятиям ВПК в Киеве. «Наш ответ будет точным и результативным, в этом нет сомнений», – заключила Алтабаева.

    Напомним, минувшей ночью ВСУ нанесли комбинированный удар по Севастополю. По предварительным данным, атака проводилась в том числе с применением англо-французских ракет Storm Shadow. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в своем Max-канале. Кроме того, сбито более 20 БПЛА в районе Северной стороны, Фиолента, Севастопольской бухты и бухты Омега, добавил он.

    Предварительно, никто из людей не пострадал. Одна из ракет попала в здание Южного управления Центробанка и вызвало пожар на крыше. В соседних домах взрывной волной повредило окна и балконы. «На Ластовой площади от ударной волны пострадал восьмиэтажный многоквартирный дом, поврежден фасад, окна и балконы», – рассказал Развожаев.

    «В районе улицы Гоголя, по предварительной версии, также ракета повредила административное здание, которое давно не использовалось. В соседних жилых многоквартирных домах от ударной волны повреждены окна», – говорится в сообщении губернатора. В связи с работой оперативных служб движение транспорта в этом районе временно затруднено, сообщает правительство Севастополя.

    Прокуратура Севастополя взяла на контроль соблюдение прав жителей города в связи с авианалетом. «Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оказания при необходимости оперативной помощи населению», – указывается в сообщении.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что тремя днями ранее ВС России нанесли массированный удар по территории Украины в ответ на террористические атаки ВСУ по гражданским объектам, в том числе – в Старобельске. Для поражения целей использовались аэробаллистические ракеты «Искандер», гиперзвуковые «Кинжал» и крылатые «Циркон». Кроме того, состоялось третье применение баллистического боеприпаса «Орешник».

    27 мая 2026, 08:23 • Новости дня
    Минобороны Литвы назвало вторжение украинских дронов новой реальностью
    @ CLEMENS BILAN/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Литва столкнулась с новой реальностью из-за вторжения украинских БПЛА в воздушное пространство страны, заявил глава Минобороны Литвы Робертас Каунас.

    Вильнюс столкнулся с серьезными вызовами из-за проникновения украинских аппаратов в свое воздушное пространство, передает РИА «Новости».

    В интервью каналу Euronews министр обороны республики Робертас Каунас прокомментировал ситуацию. «Это новая реальность того, с чем сталкиваются балтийские страны», – заявил руководитель ведомства.

    Политик отметил необходимость подготовки к аналогичным инцидентам на фоне сложной региональной обстановки. Он добавил, что государству придется адаптироваться к происходящему из-за высокой вероятности повторения подобных сценариев.

    Известно, что с конца марта беспилотники неоднократно пересекали границы Латвии, Литвы и Эстонии. В связи с этим Москва вынесла соседним государствам специальное предупреждение.

    Президент страны Гитанас Науседа призвал военных уничтожать подобные аппараты.

    Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал инциденты с дронами в Прибалтике реальной угрозой полномасштабного конфликта.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что европейские государства рискуют столкнуться с массовыми нарушениями воздушного пространства дронами, аналогичными нынешней ситуации в Прибалтике.

    27 мая 2026, 01:00 • Новости дня
    При отражении атаки ВСУ на Севастополь сбиты 14 беспилотников

    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские военные отражают налет дронов на Севастополь, уничтожив 14 вражеских БПЛА, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы», – заявил Развожаев в «Максе».

    Военные перехватили 14 беспилотных летательных аппаратов над Северной стороной, а также в районе Севастопольской бухты и бухты Омега.

    Власти города призвали местных жителей укрыться в безопасных местах из-за продолжающегося налета украинских дронов. Губернатор настоятельно рекомендовал горожанам не пренебрегать мерами предосторожности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Развожаев сообщил об атаке БПЛА на Севастополь.

    Дроны ВСУ атаковали здание гимназии и автомобили в ЛНР
    Россия и Афганистан договорились о военно-техническом сотрудничестве
    Литва начала подготовку к возобновлению всеобщего призыва в армию
    Песков заявил о намерении Европы задушить армянские товары
    Фальков: ИИ приведет к отмене дипломных работ
    Российские космонавты впервые в этом году вышли в открытый космос
    В США набирает популярность переработка умерших в компост для растений

    Роботы вернут молодежь в промышленность

    Как преодолеть дефицит инженеров и промышленных рабочих, особенно сварщиков? Сделать так, чтобы молодежь захотела работать в цехах? Достичь настоящего импортозамещения? Ответы на эти вопросы заключаются в том числе в создании отечественных промышленных роботов. Как растет производство роботов в России и как в связи с этим меняется отечественная промышленная политика? Подробности

    Россия начинает раскалывать Украину системными ударами по Киеву

    Постоянные удары по гражданской инфраструктуре и теракт в Старобельске переполнили чашу терпения Москвы. Россия переходит к новому этапу спецоперации: теперь удары по военным объектам в Киеве станут системными. Эксперты считают, что это не просто ответ на удар по колледжу, а сигнал о переходе конфликта в качественно иную фазу, которая грозит разрушить Украину как единое военно-политическое образование. Подробности

    Автоматическая «Цитадель» прикроет НПЗ и порты от дронов

    В России найден способ защитить порты, нефтеперерабатывающие заводы, промышленные объекты и иные объекты критической инфраструктуры от атак вражеских дронов даже без привлечения военных. Новый зенитный комплекс «Цитадель» способен в автоматическом режиме обнаруживать и уничтожать беспилотники, а для его обслуживания и перезарядки вполне достаточно сотрудника ЧОПа. Система уже прошла испытания в зоне СВО, где успешно разносила огнем на куски украинские беспилотники. Подробности

    На роль нового лидера Израиля нашелся кандидат посильнее Трампа

    За пост премьер-министра Израиля развернулась борьба, причем на поединок заявился сам Дональд Трамп, а Биньямину Нетаньяху приходится участвовать прямо из больничной палаты. Схватка жаркая, но исход предрешен. Если, конечно, Израиль намерен сохраниться как государство. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Истерика в Киеве. Зеленский меняет главкома ВСУ?

      По Киеву ходят слухи, что Владимир Зеленский готовит срочное переформатирование власти, включая замену главкома ВСУ. Для него это борьба за выживание.

    • Началось. Власти Украины стали целью

      Россия предупредила США и остальной мир о необходимости эвакуировать своих граждан из Киева. Срок ультиматума, обращенного к Владимиру Зеленскому, истек. Теперь, по словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Киев ждут систематические и масштабные удары по «центрам принятия решений».

    • Самая приятная женщина США уходит в отставку

      Директор Национальной разведки США Тулси Габбард уходит в отставку. Скорее всего, из-за войны в Иране. Одна из самых приятных политиков Америки разочарована в происходящем и пообещала выступить с сенсационными откровениями. Чего ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Когда придет пенсия в июне 2026 года: график выплат, переносы из-за праздников и кому повысят пенсию

      Июнь 2026 года принесет пенсионерам не только долгожданное летнее тепло, но и изменения в привычном графике выплат. Из-за празднования Дня России (12 июня) часть пенсий будет перечислена досрочно. Кроме того, некоторые категории пенсионеров получат прибавку к ежемесячным выплатам. Разбираемся, кому ждать деньги раньше срока, когда их принесут почтальоны и кто может рассчитывать на повышение пенсии.

    • Что сеять и сажать в открытый грунт в июне 2026 года: сроки посадки овощей, зелени и благоприятные дни

      Июнь для дачников – не только время активного роста растений, но и важный месяц для повторных и поздних посевов. Многие ошибочно полагают, что к началу лета посевная уже закончена. На самом деле в июне еще можно успеть посадить многие овощи, зелень, корнеплоды и цветы, которые дадут полноценный урожай к концу сезона. Рассказываем, что именно стоит сеять в июне 2026 года, какие культуры хорошо переносят летнюю посадку и какие даты считаются благоприятными по лунному календарю.

    • Лунный календарь на июнь 2026 года: фазы Луны, благоприятные и опасные дни

      Июнь 2026 года – месяц, когда дачная и огородная активность достигает пика, а вместе с ней растет и интерес к тому, как фазы Луны влияют на посадки, самочувствие и повседневные дела. В этом материале – полный лунный календарь на июнь 2026: когда новолуние и полнолуние, в какие дни Луна растет, а в какие убывает, а также список благоприятных и неблагоприятных дат для садоводов, метеочувствительных людей и всех, кто планирует важные события.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

