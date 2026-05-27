Адвокат Упоров допустил снижение срока сделавшей кальян на куличе москвичке
Приговор москвичке, сделавшей кальян на куличе, не мог быть не связанным с реальным лишением свободы, так как девушке уже был ранее вынесен условный приговор за другое преступление. Однако наказание еще может быть смягчено вышестоящими инстанциями, сказал газете ВЗГЛЯД президент Урало-Сибирской коллегии адвокатов Игорь Упоров.
Жительницу Москвы приговорили к трем годам колонии за нарушение права на свободу совести и вероисповеданий. В апреле она сняла видео, как готовит, а затем курит кальян на пасхальном куличе, после чего выложила его в социальные сети, что взбудоражило общественность. Уточняется, что ранее девушка получила условный срок по наркотической статье. Курение кальяна пришлось на испытательный срок. Вину она признала, а также раскаялась в содеянном.
«Приговор вынесен не за сам кальян на куличе, а за публичное оскорбление религиозных чувств. Православные россияне посчитали такое поведение недопустимым и оскорбительным. Православие – это духовный фундамент России и часть нашего культурного кода, и общество с государством его защищает», – говорит Упоров.
Он объясняет, что наказание назначено судом по совокупности приговоров и за первое преступление, и за второе. Поэтому оно не могло быть условным или не связанным с реальным лишением свободы, так как ранее девушке суд уже дал шанс, которым она не воспользовалась. Но она полностью признала вину и в итоге была осуждена в особом порядке – когда подсудимый полностью признает свою вину, а суд выносит приговор быстрее, не вызывая свидетелей и не исследуя доказательства, но гарантируя обвиняемому более мягкое наказание.
«По-моему мнению, наказание можно было назначить и поменьше, жизнь в колонии быстро приводит большинство людей в чувство и законопослушание. Не исключено, что приговор обжалуют – возможно, вышестоящий суд снизит срок», – рассуждает собеседник.
«Будем надеяться, что подобных эксцессов у нас в стране будет меньше. Жаль, конечно, когда человек совершает необдуманный поступок и несет уголовную ответственность», – заключил Упоров.
Ранее религиовед Роман Лункин в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснил, что видео, на котором девушка курит кальян на пасхальном куличе взбудоражило общественность потому, что действия в ролике были не просто глупостью, а являлись «неэтичным отношением к Воскресению Христову на грани богохульства».