  Мадьяр пообещал пересмотреть контракты по проекту АЭС «Пакш-2»
    Зачем в США выдумали «китайское оружие для Ирана»
    Патрушев назвал Прибалтику и Финляндию соучастниками ударов БПЛА ВСУ по портам на Балтике
    Заслуженный учитель России оценил идею вернуть в школах уборку классов учениками
    Кремль отказался поздравлять победителя выборов в Венгрии
    Песков заявил о готовности России к диалогу с Венгрией
    Мадьяр выразил готовность к сотрудничеству с Россией и Китаем
    Sohu: Путин звонком Пезешкиану показал миру сильную позицию России на Ближнем Востоке
    Британия не поддержала американскую блокаду Ормузского пролива
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Коллективный Запад превращается в просто Запад

    Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.

    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Израиль попытается сорвать американо-иранское урегулирование

    Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.

    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Уход Орбана не решит геополитических проблем Венгрии

    В Брюсселе и нескольких крупных столицах Европы праздник – Виктор Орбан проиграл на выборах в Венгрии. В очередной раз не сработала попытка участия команды Дональда Трампа, настойчиво призывавшего голосовать за Орбана.

    13 апреля 2026, 18:12 • Новости дня

    Религиовед объяснил возбуждение уголовного дела из-за кальяна на куличе

    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «В данном случае мы имеем дело не просто с глупостью, а с неэтичным отношением к Воскресению Христову на грани богохульства», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин, комментируя возбуждение уголовного дела из-за курения кальяна на куличе.

    В Москве девушка сделала кальян, используя пасхальный кулич, и сняла на видео, которое разместила в сети. После этого в Следственном комитете возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.

    «Использование кулича для кальяна, безусловно, является глупостью. Это вырывает один из символов празднования Пасхи – кулич – из религиозного контекста. Девушка, которая это сделала, вряд ли является прихожанкой православного храма», – говорит Лункин.

    Он поясняет, что для верующих характерно благоговейное отношение ко всему, что освящается в храме и относится к личности Бога, а именно Иисуса Христа. «В данном случае мы имеем дело не просто с глупостью, а с неэтичным отношением к Воскресению Христову на грани богохульства», – считает собеседник.

    Об этом, по его мнению, говорит комментарий девушки к курению кальяна на куличе. Ее замечание о том, что «от такого» можно воскреснуть, вполне может быть расценен как оскорбление религиозных чувств.

    «Тем более что видео с кальяном на куличе было распространено довольно широко в публичном пространстве. И именно в контексте празднования Пасхи. Так что дело не в самом куличе», – заключил Лункин.

    Ранее СК возбудил уголовное дело об оскорблении чувств верующих после того, как жительница Санкт-Петербурга справила нужду у Казанского собора и опубликовала соответствующее видео в Сети.

    13 апреля 2026, 12:59 • Новости дня
    Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом
    @ Maria Grazia Picciarella/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Понтифик Лев XIV подчеркнул свое нежелание вступать в дискуссии с американским президентом, пообещав продолжить выступать против войны.

    Глава Католической церкви прокомментировал выпады президента США, касающиеся американо-израильского конфликта в Иране, передает AP.

    В беседе с журналистами на борту самолета по пути в Алжир понтифик отметил, что не боится американской администрации.

    «Ставить мое послание на один уровень с тем, что пытался сделать здесь президент, я думаю, значит не понимать, в чем заключается послание Евангелия», – заявил Лев XIV. Он добавил, что продолжит выполнять миссию Церкви, призывая к миру и осуждая «иллюзию всемогущества», разжигающую войны.

    Ранее глава Белого дома обрушился на первого в истории США папу американского происхождения с резкой критикой.

    В соцсетях президент США назвал понтифика «очень либеральным человеком», который слабо борется с преступностью и ужасен во внешней политике. Он также заявил, что не хочет видеть папу, одобряющего наличие ядерного оружия у Ирана, и посоветовал ему перестать потакать радикальным левым.

    Конфликт обострился после субботней молитвы в соборе Святого Петра, совпавшей с началом американо-иранских переговоров в Пакистане. Хотя Лев XIV не называл имен, его слова о недопустимости массовых ударов явно адресовались руководству США.

    Архиепископ Пол Кокли, возглавляющий Конференцию католических епископов США, выразил разочарование словами Трампа, напомнив, что папа не является политиком.

    Напомним, 11 апреля понтифик произнес антивоенную проповедь в соборе Святого Петра, призвав прекратить поклоняться себе и деньгам, а также остановить войну. Глава Католической церкви возглавил молебен об установлении мира в базилике Святого Петра. В ходе утренней мессы Лев XIV осудил использование христианства для оправдания бомбардировок Ирана.

    Ранее в понедельник американский президент опубликовал гневное сообщение с критикой понтифика в соцсети Truth Social.

    12 апреля 2026, 00:31 • Новости дня
    Путин поздравил православных христиан с Пасхой
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

    «Поздравляю православных христиан, всех граждан России, отмечающих Светлое Христово Воскресение», – приводятся слова президента на сайте Кремля.

    В своем поздравлении глава государства подчеркнул объединяющую силу этого праздника и его значимость для миллионов людей. Президент отметил, что Пасха наполняет сердца верующих радостью, верой в силу жизни, торжество любви, добра и справедливости. По его словам, этот праздник способствует единству на основе давних традиций и духовных ценностей.

    Путин подчеркнул важную роль Русской православной церкви и других христианских конфессий в сохранении культурного наследия, поддержке института семьи и воспитании молодежи.

    Он также отметил вклад религиозных организаций в развитие конструктивного диалога с государством и укрепление межрелигиозного и межнационального согласия, а также их поддержку участников спецоперации на Украине и их семей. Президент выразил глубокую признательность за такую работу.

    «Желаю вам здоровья, благополучия и всего наилучшего. С праздником!» – говорится в поздравлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя.

    12 апреля 2026, 14:08 • Видео
    Выборы в Венгрии стали важны для всех

    В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    11 апреля 2026, 22:47 • Новости дня
    Самолет с Благодатным огнем прибыл в Москву

    Tекст: Антон Антонов

    В московский аэропорт «Внуково-3» прибыл самолет, на котором делегация Фонда Андрея Первозванного доставила Благодатный огонь, сообщили в фонде.

    Перелет осуществлялся при поддержке Государственной транспортной лизинговой компании самолетом «Валентина Терешкова», госкорпорации Роскосмос, передает РИА «Новости».

    По сложившейся традиции, Благодатный огонь будет доставлен в кафедральный храм Христа Спасителя, где в ночь с 11 на 12 апреля состоится патриаршее пасхальное богослужение.

    Широкой церемонии встречи в аэропорту организаторы не планировали, однако огонь передадут представителям ряда епархий Русской православной церкви. Также сообщается, что Благодатный огонь передадут 15 храмам Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иерусалиме в субботу зажегся Благодатный огонь, который традиционно доставляют к Пасхе в храмы России и других стран. Делегация Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви при поддержке фонда помощи «Русский Крест» получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

    12 апреля 2026, 00:14 • Новости дня
    Путин прибыл на пасхальную службу в храме Христа Спасителя

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя, сообщают информационные агентства.

    На праздничное богослужение пришло множество верующих, включая общественных и политических деятелей, а также курсантов Московского суворовского военного училища, передает РИА «Новости».

    Путин и Собянин пообщались в ожидании возвращения крестного хода. В их руках были красные пасхальные свечи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин ежегодно посещает богослужения по основным церковным праздникам: на Рождество – в храмах за пределами Московского региона, а на Пасху – в храме Христа Спасителя.

    Путин объявил о перемирии на период празднования Пасхи.

    12 апреля 2026, 03:15 • Новости дня
    Патриарх Кирилл: Живущие по Божьим заповедям имеют надежду на жизнь вечную

    Tекст: Антон Антонов

    Надежду на спасение души и вечную жизнь имеют те, кто исполняет Божий закон и живет по Божьим заповедям, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл после ночного пасхального богослужения в храме Христа Спасителя в Москве.

    Патриарх отметил, что важно претворять в жизнь «все, чему научены Господом», чтобы с надеждой на воскресение и спасение души «устремляться в будущее» – за пределы земной жизни. «Те, кто исполняет Божий закон и живет по Божьим заповедям, имеют надежду на спасение и жизнь вечную», – приводит его слова РИА «Новости».

    Патриарх Кирилл поздравил верующих с Пасхой и призвал не совершать зло и неправду, подчеркивая, что это является условием спасения. Он вновь призвал верующих прощать других, напомнив, что прощение открывает человеку возможность быть прощенным на Божьем Страшном суде.

    «Пусть Господь Воскресший хранит Отечество наше, Церковь нашу, народ наш и всех вас, мои дорогие, укрепляет в вере православной, в благочестии, чистой и честной жизни. Аминь. Христос Воскресе!», – заключил предстоятель Русской церкви.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл на пасхальной литургии выразил благодарность президенту за содействие в передаче икон Владимирской и Донской Божией матери Русской православной церкви.

    11 апреля 2026, 21:41 • Новости дня
    Папа римский резко осудил оправдание войны именем Бога

    Tекст: Мария Иванова

    Во время молитвенного бдения в Ватикане глава Католической церкви призвал человечество объединиться ради мира, жестко осудив попытки политиков оправдывать вооруженные конфликты именем Бога.

    В базилике Святого Петра состоялся молебен об установлении мира, который возглавил понтифик, передает РИА «Новости».

    Во время церемонии представители пяти континентов зажгли свечи от Лампады мира, непрерывно горящей в Ассизи у гробницы святого Франциска.

    Обращаясь к пастве, папа Лев подчеркнул необходимость сплочения людей, выбирающих созидание вместо разрушения. «Война разделяет, надежда объединяет. Высокомерие попирает, любовь возвышает. Идолопоклонство ослепляет, живой Бог освещает», – заявил понтифик, добавив, что истинная сила заключается в служении жизни.

    Глава Католической церкви также подверг критике тех, кто вовлекает имя Бога в рассуждения о смерти и разрушениях. Он отметил, что последователи христианского учения не могут поддерживать насилие, а стремление к доминированию противоречит пути Иисуса Христа.

    Ранее министр обороны США Пит Хегсет призвал американцев молиться за военных, участвующих в конфликте против Ирана, прикрываясь религиозными мотивами. В ответ на это папа Лев напомнил, что Господь не благословляет войны, и поставил под сомнение мужество политиков, начинающих вооруженные столкновения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, папа римский Лев XIV раскритиковал попытки прикрывать войну религией.

    Президент США заявил, что, по его мнению, бог поддерживает действия Соединенных Штатов в войне с Ираном.

    Глава католической церкви одобрил соглашение о двухнедельном прекращении огня между США и Ираном.

    12 апреля 2026, 02:09 • Новости дня
    Путин склонил голову в ответ на благодарность патриарха Кирилла

    Tекст: Антон Антонов

    Во время пасхального богослужения в храме Христа Спасителя президент России Владимир Путин поклоном ответил на слова благодарности от патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с передачей Русской православной церкви икон из Третьяковской галереи.

    Патриарх выразил благодарность президенту России за оказанную помощь в передаче Владимирской и Донской икон Божией матери, передает ТАСС.

    После этого Путин осенил себя крестным знамением и склонил голову в поклоне в ответ на слова предстоятеля РПЦ.

    Приехав на пасхальное богослужение в главный кафедральный собор страны, Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным подошли к иконам, после чего у каждой из них перекрестились и поклонились.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Патриарх Кирилл подчеркнул, что возвращение святынь по инициативе и указанию российского лидера является событием поистине историческим.

    Владимирская и Донская иконы Божией Матери выставлены в храме Христа Спасителя в Москве. Иконы остаются в собственности России и в оперативном управлении Третьяковской галереи.

    10 апреля 2026, 20:15 • Новости дня
    Патриарх Иерусалимский принял делегацию Фонда Андрея Первозванного

    Tекст: Вера Басилая

    В пятницу в Иерусалиме состоялась встреча патриарха Феофила III с делегацией Фонда Андрея Первозванного, прибывшей за Благодатным огнем.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III в своей резиденции принял делегацию Фонда Андрея Первозванного (ФАП), прибывшую на Святую землю для получения Благодатного огня, передает РИА «Новости».

    Представитель Фонда сообщил, что участники встречи совершили совместную молитву о мире на Святой земле. По его словам, особая молитва о мире накануне Пасхи становится традицией, к которой присоединяются верующие разных Поместных Церквей.

    Делегацию ФАП в этом году возглавляют председатель попечительского совета Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност.

    Благодатный огонь ежегодно появляется в храме Гроба Господня в Великую субботу перед Пасхой, и с 2003 года Фонд доставляет его в Москву.

    Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву при поддержке государственной транспортной лизинговой компании на самолете «Валентина Терешкова» госкорпорации «Роскосмос». После прибытия огонь по традиции привезут в храм Христа Спасителя для ночного пасхального богослужения.

    Глава попечительского совета фонда Владимир Якунин сообщил об успешном старте миротворческой миссии.

    11 апреля 2026, 21:47 • Новости дня
    Власти Петербурга открыли для бесплатного посещения два музея

    Tекст: Вера Басилая

    В день Пасхи, в Петербурге будет открыт бесплатный доступ для всех желающих в музеи-памятники «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови».

    В Петербурге 12 апреля музеи «Исаакиевский собор» и «Спас на Крови» откроют свои двери для бесплатного посещения. Это решение приурочено сразу к двум важным датам: в 2026 году православные христиане отмечают Пасху именно 12 апреля, а также исполняется 95 лет с даты открытия музея «Исаакиевский собор», передают «Вести».

    Посетители смогут ознакомиться с постоянными и временными выставками и историей храмов без ограничений.

    Однако в администрации уточнили, что экскурсия на обзорную площадку колоннады Исаакиевского собора останется платной – приобрести билеты на нее можно будет по стандартной стоимости. Для остальных экспозиций вход в этот день будет свободным.

    В Русской православной церкви предупредили о распространении псевдорелигиозных крестных ходов в пасхальные дни.

    Согласно опросу, Пасху в 2026 году планируют отмечать 73% россиян.

    12 апреля 2026, 01:22 • Новости дня
    Путин и патриарх Кирилл обменялись пасхальными подарками

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл обменялись пасхальными подарками – пасхальными яйцами, сообщают информационные агентства.

    Патриарх Кирилл на пасхальной литургии в храме Христа Спасителя выразил благодарность президенту за содействие в передаче икон Владимирской и Донской Божией матери Русской православной церкви, передает РИА «Новости».

    «Глубокоуважаемый Владимир Владимирович, как президент, вы уже много сделали того, что войдет непременно в историю как дела благие и важные для нашего отечества. Но событие, о котором я сегодня сказал, войдет не только в историю страны и Церкви – глубоко войдет в историю нашего народа, потому что возвращены великие святыни земли русской », – сказал патриарх Кирилл.

    Он также подчеркнул, что возвращение святынь стало возможным по инициативе и указанию российского лидера, и назвал это поистине историческим событием.

    Кроме того, на сайте Кремля опубликована телеграмма, в которой Путин поздравил патриарха с праздником Пасхи. В поздравлении президент отметил неустанный труд патриарха, его заботу о сохранении духовных, культурных и исторических ценностей России, укреплении института семьи и воспитании молодежи. Путин подчеркнул, что мудрое пастырское слово патриарха поддерживает народ «в пору непростых испытаний» и способствует консолидации общества.

    Глава государства также подчеркнул помощь, которую патриарх Кирилл оказывает участникам и ветеранам специальной военной операции.

    «От души желаю Вам, Ваше Святейшество, успехов во всех начинаниях, здоровья и долголетия», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным прибыли на пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя. Путин поздравил с Пасхой православных христиан и всех граждан страны, отмечающих Светлое Христово Воскресение.

    Владимирская и Донская иконы Божией Матери выставлены в храме Христа Спасителя в Москве. Владимирская икона передана храму Христа Спасителя в безвозмездное пользование сроком на сорок девять лет, Донская икона – Донскому монастырю на таких же условиях. Иконы остаются в собственности России и в оперативном управлении Третьяковской галереи, все решения по их сохранности принимаются совместно под контролем Минкультуры России.

    11 апреля 2026, 13:43 • Новости дня
    В Иерусалиме началась процессия перед схождением Благодатного огня

    Патриарх Феофил возглавил молитвенную процессию в храме Гроба Господня

    Tекст: Мария Иванова

    Иерусалимский патриарх Феофил III дал старт традиционному крестному ходу в ожидании чуда в храме Гроба Господня.

    О начале церемонии сообщили представители Фонда Андрея Первозванного, передает РИА «Новости».

    Перед этим израильская полиция сняла ограничения на посещение святых мест, введенные более месяца назад.

    После завершения крестного хода патриарх зайдет в Кувуклию для молитвы. Там он получит Благодатный огонь и передаст его верующим.

    Российскую делегацию возглавляют председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност. В состав группы также вошли ректор Московской консерватории Александр Соколов и адвокат Павел Астахов.

    Святыню доставят в столичный аэропорт Внуково вечером в субботу спецрейсом Роскосмоса. Массовой встречи не планируется, однако огонь отправят в 15 московских храмов и несколько епархий. Затем его привезут в храм Христа Спасителя на пасхальное богослужение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Фонда Андрея Первозванного вошли в иерусалимский храм Гроба Господня за Благодатным огнем.

    Накануне Иерусалимский патриарх Феофил III принял делегацию в своей резиденции.

    Организация доставит святыню в Москву на самолете госкорпорации «Роскосмос».

    12 апреля 2026, 00:02 • Новости дня
    Благодатный огонь доставлен в храм Христа Спасителя в Москве

    Tекст: Антон Антонов

    Благодатный огонь привезен в храм Христа Спасителя в Москве для пасхального богослужения патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сообщают информационные агентства.

    Благодатный огонь был доставлен Фондом Андрея Первозванного. Ранее во Внуково святыню также передали представителям нескольких епархий Русской православной церкви, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Иерусалиме в субботу зажегся Благодатный огонь, который традиционно доставляют к Пасхе в храмы России и других стран. Делегация Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви при поддержке фонда помощи «Русский Крест» получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

    11 апреля 2026, 20:48 • Новости дня
    Благодатный огонь из Иерусалима решили доставить в Россию и СНГ

    Tекст: Вера Басилая

    Благодатный огонь из храма Гроба Господня в Иерусалиме будет привезена к Пасхе во многие города и села России и стран СНГ при поддержке фонда помощи «Русский Крест».

    Делегация Среднеазиатского митрополичьего округа Русской Православной Церкви при поддержке фонда помощи «Русский Крест» получила Благодатный огонь в храме Гроба Господня в Иерусалиме.

    Православная миссия уже вылетела в страны СНГ и Россию, чтобы успеть доставить святыню к празднику Пасхи. В составе делегации – священнослужители и миряне из России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана, всего более 50 человек.

    Руководитель фонда помощи «Русский Крест» Евгений Благов заявил: «Для нас очень важно, что Благодатный огонь будет доставлен не только в крупные города, но и в небольшой сельский храм в деревне Сераксеево Московской области, чтобы и там верующие смогли встретить Пасху с огнем от Гроба Господня, в общей молитве и радости о Воскресшем Христе. Пусть этот свет укрепит сердца людей, принесет мир и благодать земле Русской, ведь, как сказано в Священном Писании: «Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1:5)».

    Миссию возглавляют глава Среднеазиатского митрополичьего округа митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий и руководитель фонда помощи «Русский Крест» Евгений Благов.

    Делегация включила представителей Ташкентской, Душанбинской, Бишкекской епархий и патриаршего благочиния в Туркменистане.

    В Иерусалиме паломники участвовали в богослужениях Страстной седмицы, прошли по Виа Долороза, посетили Гефсиманию, Елеонскую гору и Вифлеем. По традиции прошла встреча с хранителем ключей храма Ваджихом Нусейбе и участие в церемонии схождения Благодатного огня.

    Самолет «Валентина Терешкова» с сошедшим в Иерусалиме Благодатным огнем вылетел во Внуково для доставки святыни к ночному патриаршему богослужению.

    В субботу в Иерусалиме зажегся Благодатный огонь, который традиционно доставляют к Пасхе в храмы России и других стран.

    11 апреля 2026, 18:10 • Новости дня
    Делегация Фонда Андрея Первозванного с Благодатным огнем вылетела в Москву

    Tекст: Мария Иванова

    Самолет «Валентина Терешкова» с сошедшим в Иерусалиме Благодатным огнем вылетел во Внуково, чтобы доставить святыню к ночному патриаршему богослужению.

    Делегация Фонда Андрея Первозванного, получившая Благодатный огонь в Иерусалиме, вылетела в Москву из аэропорта Тель-Авива, передает РИА «Новости».

    В состав группы, прибывшей в Израиль в Страстную пятницу, вошли председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин, митрополит Каширский Феогност, ректор Московской консерватории Александр Соколов и адвокат Павел Астахов.

    Святыню доставят во Внуково вечером в субботу на самолете «Валентина Терешкова», предоставленном госкорпорацией «Роскосмос». Массовой встречи в аэропорту не планируется, однако частицы огня передадут представителям нескольких епархий Русской православной церкви и в 15 московских храмов.

    По сложившейся традиции главную лампаду привезут в храм Христа Спасителя к началу ночного пасхального богослужения, которое возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Служба пройдет в ночь на 12 апреля. Благодатный огонь ежегодно сходит в часовне над ложем Гроба Господня накануне православной Пасхи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иерусалимский патриарх Феофил III принял российскую делегацию в своей резиденции. Позже паломники вошли в храм Гроба Господня для получения святыни.

    11 апреля 2026, 10:15 • Новости дня
    Делегация Фонда Андрея Первозванного вошла в иерусалимский храм за Благодатным огнем

    Tекст: Мария Иванова

    Участники российской миссии ожидают схождения Благодатного огня в иерусалимской Кувуклии, чтобы вечером спецрейсом доставить святыню в Москву к главному пасхальному богослужению.

    Представители Фонда Андрея Первозванного находятся в иерусалимском храме Гроба Господня, передает РИА «Новости».

    Делегацию возглавляют председатель попечительского совета организации Владимир Якунин и митрополит Каширский Феогност. В поездке также участвуют ректор Московской консерватории Александр Соколов и адвокат Павел Астахов.

    Накануне паломники вместе с Иерусалимским патриархом Феофилом вознесли молитвы на Святой земле. Владимир Якунин заявил: «Старт миссии «Просите мира Иерусалиму» прошел успешно в условиях экстраординарных мер безопасности».

    Благодатный огонь доставят во Внуково в субботу вечером на самолете Роскосмоса «Валентина Терешкова». Массовой встречи в аэропорту не будет, но святыню раздадут представителям епархий и в пятнадцать московских храмов.

    По традиции, заложенной в 2003 году, главную лампаду привезут в столичный храм Христа Спасителя. Там в ночь на 12 апреля состоится праздничное патриаршее богослужение.

    Напомним, накануне делегация Фонда Андрея Первозванного прибыла в аэропорт Тель-Авива.

    Патриарх Иерусалимский Феофил III принял представителей российской миссии в своей резиденции.

    Полиция Израиля усилила меры безопасности вокруг Старого города Иерусалима.

    Мадьяр заявил об отказе Венгрии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС
    Дмитриев: Отказ от российского газа обошелся ЕС в 26 млрд долларов за полтора месяца
    Папа римский заявил об отсутствии страха перед Трампом
    Финляндия подтвердила украинское происхождение всех упавших дронов
    УФСИН опровергло информацию об ослепшем члене банды Цапков в колонии
    Украинским ватерполистам присудили поражение за отказ играть с россиянами
    Суд вынес приговор бывшему мужу блогера Лерчек

    Последствия иранской войны меняют экономический статус России

    С точки зрения экономических интересов России ближневосточный кризис не только повысил цены на нефть. Последствия будут куда более серьезными и не всегда положительными. В чем плюсы и минусы происходящего для российского бюджета и бизнеса – и каким может оказаться в результате главный выигрыш нашей страны? Подробности

    Россия пошла на пасхальное перемирие без оглядки на Вашингтон и Киев

    «Пасха – великий праздник для всех православных, в том числе и тех, кто живет на Украине», – так в экспертном сообществе объясняют, почему президент Владимир Путин принял решение объявить пасхальное перемирие. Москва отмечает, что доверия к Зеленскому нет и российские военные готовы дать ответ на любую провокацию противника. Чего ждать от ВСУ в дни Пасхи? Подробности

    Ветеринарная история. Как в Новосибирской области скот ожидают. Часть III

    Уроки конфликта региональных властей с жителями сибирских сел, где был объявлен карантин по особо опасному заболеванию, еще предстоит усвоить. И речь идет не только о непосредственно вовлеченных сторонах. Например, общероссийское упорядочение может коснуться личных подсобных хозяйств (ЛПХ) – где, как выявили последние события, в безналоговом режиме и вне постоянного ветеринарного контроля можно найти десятки и даже сотни голов крупного рогатого скота. Подробности

    Венгры предпочли Орбану «мягкого националиста»

    Выборы в Венгрии ознаменовали конец 20-летнего правления партии «Фидес», из которых 16 лет страной руководил Виктор Орбан. По предварительным итогам, оппозиционная партия «Тиса» получит 138 мест в парламенте, а ее лидер Петер Мадьяр займет пост премьер-министра. Почему Виктор Орбан, который заручился поддержкой США, потерпел поражение и как новая власть Венгрии будет строить отношения с Россией? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Выборы в Венгрии стали важны для всех

      В Венгрии проходят выборы в парламент, которые оказались важны для всего Северного полушария. От них зависит не только то, устоит ли главный внутренний враг евробюрократов – Виктор Орбан. На кону банкротство Украины, поэтому Владимир Зеленский волнуется больше всех.

    • Израиль выиграл или проиграл?

      США даже в самих США считают стороной, предварительно проигравшей войну в Иране. А вот с Израилем все не так однозначно. Стратегически он, вероятно, проиграл. А вот тактически выиграл.

    • Кто остановил войну в Иране? Как надолго?

      В пятницу в Пакистане, благодаря усилиям которого удалось приостановить войну в Иране, проходят переговоры между сторонами конфликта. Уже понятно, что мир висит на волоске, а пауза в войне – сама по себе чудо.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Как узнать результаты ЕГЭ-2026: когда опубликуют баллы и где их смотреть (полный график)

      Для каждого, кто сдавал Единый государственный экзамен, дни ожидания результатов становятся весьма волнующими. Обычно итоги становятся известны через одну-две недели после экзамена, но точные сроки зависят от предмета и периода сдачи. В 2026 году проверка работ идет по строго установленному регламенту – от региональных центров обработки информации до федерального центра тестирования. Узнать свои баллы можно несколькими способами: онлайн на официальных порталах, в школе или через «Госуслуги». В материале – полный график публикации результатов, пошаговая инструкция и все возможные способы проверки.

    • Когда закончится сезон аллергии в 2026 году: прогноз, пики пыльцы и как облегчить состояние

      Весной 2026 года сезон аллергии на пыльцу вновь достигает пика, особенно в период цветения березы и других деревьев. Для многих это означает обострение поллиноза с насморком, слезотечением и заложенностью носа. Разбираемся, когда закончится сезон аллергии в 2026 году, какие периоды самые тяжелые и как облегчить состояние в период цветения.

    • Красивые открытки и поздравления с Пасхой 2026: как правильно поздравлять и что говорить

      Светлое Христово Воскресение, или Пасха, – главный праздник христианского календаря, символ победы жизни над смертью и духовного обновления. В 2026 году православные верующие отметят Пасху 12 апреля. В этот день особенно востребованы пасхальные открытки и поздравления: люди обмениваются теплыми словами, отправляют изображения с куличами, крашеными яйцами и церковной символикой, поздравляют родных, друзей и коллег.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

