Израиль опубликовал доклад о сексуальном насилии со стороны боевиков ХАМАС

NYT: Израиль заявил о систематическом сексуальном насилии боевиков ХАМАС

Tекст: Мария Иванова

Группа независимых исследователей представила наиболее полный отчет о преступлениях боевиков ХАМАС 7 октября 2023 года, передает The New York Times.

Документ подтверждает, что акты насилия носили систематический характер и стали неотъемлемой частью нападения на мирных жителей, в том числе заложников, увезенных в сектор Газа.

В материалах описываются случаи издевательств над жертвами на глазах у их родных, а также прямые трансляции преступлений родственникам через соцсети

«Это позволяет нам сделать шаг назад и увидеть весь ужас целиком», – заявила доктор права Кохав Элькаям-Леви, основательница комиссии, подготовившей отчет.

Эксперты проанализировали более 10 тыс. фотографий и видеозаписей, включая кадры, снятые самими нападавшими, а также спутниковые снимки. Документ объемом 300 страниц не приводит точных цифр из-за сложности оценки, однако подчеркивает организованный характер действий палестинских боевиков.

Представители ХАМАС ранее отвергали обвинения в причастности своих бойцов к подобным преступлениям. В то же время доклад ООН, выпущенный ранее, также указывал на наличие оснований полагать, что во время вторжения совершались изнасилования и пытки.

Как писала газета ВЗГЛЯД, эскалация на Ближнем Востоке началась после проникновения сил ХАМАС на израильскую территорию. Число погибших при ответных израильских ударах по сектору Газа превысило 35 тыс. человек.

Специальная комиссия ООН в прошлом году признала действия Израиля в палестинском анклаве геноцидом.